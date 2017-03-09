Ghost Recon Wildlands İncelemesi

Ubisoft'un Ghost Recon serisiyle ilk olarak 2001 yılında tanışmıştık. Taktiksel savaş oyunu serisi olarak tanımlanabilecek Ghost Recon serisinin son oyunu Ghost Recon Wildlands ise geçtiğimiz günlerde çıkış yaptı. Biz de Ghost Recon Wildlands'ın çıkışının hemen ardından oyunu oynadık ve oyun hakkındaki izlenimlerimizi aktardığımız bu Ghost Recon Wildlands inceleme yazısını hazırlayarak beğeninize sunduk. Hatırlanacağı üzere Ghost Recon serisinin bir önceki oyunu olan Ghost Recon Phantoms 2014 yılında yayınlanmıştı. Ücretsiz oynanabilen bir online savaş oyunu olan Ghost Recon Phantoms beklenilen ilgiyi görmemiş ve sonlandırılmıştı. Ubisoft bu boşluğu doldurmak için seriye bir ara vererek oynanış anlamında seriyi yeniden yapılandırma kararı almıştı. İşte bu kararın sonucu olarak Ghost Recon: Wildlands geliştirildi ve ciddi yeniliklerle beraber geldi.

Ghost Recon Wildlands'ın getirdiği en büyük değişiklik açık dünya yapısı. Ghost Recon Wildlands serinin ilk açık dünya yapısını kullanan oyunu olmasıyla dikkat çekiyor. Bu da serinin taktiksel yapısını koruyup koruyamayacağı kaygısını beraberinde getirmekte. İncelememizde bu durumu detaylı olarak ele alacağız.

Ghost Recon Wildlands'ı değerlendirirken ilk önce oyunun hikayesinden ve hikaye anlatımından bahsedecek, sonrasında açık dünya yapısını, oyun mekaniklerini, co-op sistemini inceleyecek ve son olarak da oyunun grafikleri ve sesleri ile ilgili görüşlerimizi açıklayacağız. Dilerseniz ilk olarak Ghost Recon Wildlands'ın hikayesine göz atalım:

Bekle Bizi Latin Amerika

Ghost Recon Wildlands'da günümüzde geçen bir hikaye konu alınıyor. Eğer Call of Duty gibi serilerde işlenen gelecek temalı hikayelerden sıkıldıysanız Ghost Recon Wildlands sizi bu anlamda tatmin edecektir. Bolivya'da geçen kurgusal hikayemizde bu ülkenin bir uyuşturucu karteli taraıfndan kaosa sürülerek kontrol altına alındığına tanık oluyoruz. Kartel, sivilleri katlederek ve politik yolsuzlukları kullanarak devleti ele geçiriyor. Bolivya hükümeti daha çok sivilin hayatını kaybetmesini engellemek adına bu kartelle anlaşmak zorunda kalıyor. Fakat sonuçta Bolivya eroin üretiminin merkezi olan bir uyuşturucu ülkesine dönüşüyor. Üstelik sivil katliamları da sonlanmıyor. İşte bu durumun üzerine özel yetiştirilmiş askerlerden oluşan bir tim gizlice Bolivya'ya gönderiliyor ve kartelin faaliyetlerini durdurmakla görevlendiriliyor. Biz de bu timin bir parçası olarak oyuna dahil oluyoruz.

Ghost Recon Wildlands'da uyuşturucu karteline karşı giriştiğimiz savaşta tek başımıza değiliz. Oyun boyunca yerel direniş üyeleriyle ve karteli devirmeye çalışan politikacılarla işbirliği yapabiliyor, onların desteğini kazanabiliyoruz. Zaten oyundaki farklı görevlerde de bu insanları kartelin elinden kurtarmaya çalışıyor ya da onlar için kaynak elde etmeye çabalıyoruz.

Ghost Recon Wildlands'da ana görevler genellikle kartelin üst düzey isimlerinin yerini tespit etme, bu amaçla istihbarat toplama ve onlara suikast düzenleme üzerine kurulu. Bunun haricinde oyunda yüzlerce yan görev bulunuyor. Bu yan görevler de kaynak, yetenek puanı, silah ve silah aksesuarları toplama üzerine kurulmuş.

Ghost Recon Wildlands'da hikayenin büyük bir ağırlığa sahip olduğunu söyleyemem. Oyuncular oyunun açık dünyasına bağlı olarak ana hikayeyi takip edip etmemeye kendileri karar vermekteler. Çoğu zaman ana görevleri gerçekleştirmeden önce silahlarınızı ve kahramanınızı geliştirmek için yan görevleri yapmaya yönelebiliyorsunuz. Oyun da sizi ana hikayeye yönlendirmek için çok çaba sarf etmiyor. Eğer çizgisel bir hikayeye sahip olan, sizi sürükleyici bir hikayeyle içine çeken bir oyun arıyorsanız Ghost Recon Wildlands'da kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz. Oyunun Call of Duty gibi oyunlardan en büyük farklarından biri de bu durum. Bir başka açık dünya yapısına sahip oyun olan GTA 5'in senaryo modunun hikaye anlamında Ghost Recon Wildlands ile kıyaslandığında sizi daha çokiçine çektiğini söyleyebilirim. Özetle, Ghost Recon Wildlands yüzeysel bir hikayeye sahip.

Ghost Recon Wildlands'ın hikayesi yüzeysel olsa da oyun sizi farklı bir şekilde içine çekmeyi başarıyor. Bunun sebebini de yazımızın ilerleyen bölümlerinde anlatacağız.

Ghost Recon Wildlands'a başlarken kendinize bir kahraman yaratıyorsunuz. Kahramanınızın cinsiyetini, görünümünü ve kıyafetlerini seçebilmektesiniz. Oyundaki kıyafetler sadece kozmetik özellikte. Yani bu kıyafetler düşman ateşine direncinizi ya da hareket kabiliyetinizi etkilemiyorlar. Oyunda ilerleyerek ve görevleri yaparak farklı kıyafetlerin ve ekipmanların kilidini açabilmektesiniz.

Bolivya'nın Dağları Amanın Amman

Ghost Recon Wildlands belki de Ubisoft'un yayınladığı oyunlar arasında en geniş açık dünyaya sahip olan oyun olabilir. Oyunun haritası büyük, hem de "gerçekten" büyük. Farklı bölgelere ayrılmış bu harita üzerinde serbestçe dolaşabilir, dilediğiniz zaman diledğiniz görevi yapabilirsiniz. Bölgeler arası geçiş yaparken herhangi bir yükleme sürecinin yaşanmaması ve oyun keyfinizin kesintiye uğramaması ise güzel bir durum.

Ghost Recon Wildlands'ın haritasının büyük olması beraberinde ulaşım problemlerini de getiriyor. Bir noktadan bir noktaya gitmek için illa ki bir araç kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Eğer yolculuk yapmak için vakit kaybetmek hoşunuza gitmiyorsa oyundan sıkılabilmeniz mümkün; fakat daha önceden açık dünya oyunları oynadıysanız ve bu oyunlarda dünyayı keşfetmek ve yolculuk yapmak hoşunuza gittiyse Ghost Recon Wildlands'ı beğeneceksiniz.

Ghost Recon Wildlands'da karada 4 çeker araçları, arabaları, kamyonları, motorları, silahlarla donatılmış zırhlı araçları, suda tekneleri ve botları, havada da uçak ve helikopterleri kullanabilirsiniz. Özellikle helikopterler oyunda büyük öneme sahip; çünkü dağlık arazilerde yol almak kara araçlarıyla bir hayli zor olabiliyor. Neyse ki oyunda helikopterler bolca bulunmakta.

Hava araçlarını kullanırken belli bölgelere yerleştirilmiş uçaksavarlara ve hava savunma sistemlerine dikkat etmenizde fayda var. Bir bölgede rahatça hava araçlarını kullanabilmek için o bölgedeki hava savunma sistemlerini yok etmeniz de gerekiyor.

Ghost Recon Wildlands'da açık dünyanın geniş olmasına rağmen oyun haritası hiç boş değil. Bu kadar geniş çaplı bir haritada yapılacak şeylerin az olması oyundan kolayca sıkılmanıza neden olabilirdi. Ubisoft, oyunculara zengin bir içerik sunmak için ciddi bir şekilde çabalamış. Haritanın her bölgesinde toplanacak birçok öğe bulunuyor. İstihbarat dökümanları, yetenek puanları, silahlar, silah modifikasyonları ve ekipmanları, direniş örgütünden destek almanızı sağlayacak kaynaklar elde edebileceğiniz küçük ödüller. Bu ödüllere ulaşmak için ise güçlü savunmaya sahip askeri üslere sızmanız veya bu üsleri temizlemeniz, köyleri, iskeleleri, uçak pistlerini veya tarihi kalıntıları kartel üyelerinden temizlemeniz gerekebiliyor. Bu da size saatler süren eğlence sunuyor.

Taktik Yok, Bam! Bam! Bam!

Ghost Recon Wildlands'ın açık dünya tabanlı olması, serinin taktiksel yönünün zayıflamasına neden olmamış. Aksine Ghost Recon Wildlands'da sahip olduğunuz ekipmanları ve silahları en iyi şekilde kullanmanızı gerektiren, takım oyununun büyük önem taşıdığı bir taktiksel yapı bulunuyor. Ghost Recon Wildlands'da meydana çıkıp rambolama düşmanlara saldıramıyorsunuz; çünkü oyun gerçekten zor ve size kısa süre içinde haddinizi bildiriyorlar. Çok sayıda düşmanla karşılaştığınızda ise onları tuzağa düşürmek veya teker teker sessizce temizlemek daha mantıklı bir çözüm olabiliyor.

Askeri üslere ve düşman karargahlarına baskın yaparken gizlice hareket etmeyi tercih ettiğinizde düşmanlarınızı nasıl ve ne zaman ortadan kaldırdığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Yan yana duran düşmanlardan birini vurduğunuzda diğer düşman alarma geçerek etrafı ayağı kaldırabiliyor. Ayrıca cesetleri gören düşmanlar da alarm verebiliyor. Düşmanınıza nişan alıp vuramadğınızda da dikkat çekiyorsunuz ve sizi aramaya başlıyorlar. Yeriniz tespit edildiğinde destek kuvvetleri çağrılıyor ve işler zorlaşıyor. Bu nedenle bir üssü ele geçirmek için duruma uygun taktikler geliştirmelisiniz. Eğer benim gibi zoru başarmayı seviyorsanız Ghost Recon Wildlands'ın bu yönü bir hayli hoşunuza gidecek.

Ghost Recon Wildlands'da sık yağmur ormanlarının içinde, sisli ve eğimli arazilerde düşmanlarınızla karşılaşırken yerlerini bulmanız önem taşıyor; çünkü düşmanlarınızın yerini tespit etmezseniz size nerden ateş edildiğini fark edemeden ölebiliyorsunuz. Sahip olduğumuz drone aracılığıyla operasyon alanını inceliyor, düşmanları işaretliyor ve çatışmaya giriyorsunuz. Yani oyunun açık dünya yapısı beraberinde taktiksel bir oynanışı da getirmekte.

Ghost Recon Wildlands'da kahramanınızın hangi yeteneklere sahip olacağını siz belirliyorsunuz. Oyunda hazır kahraman sınıfları seçimine zorlanmamamız güzel bir durum. Yetenek ağacınız üzerinde dilerseniz ekipmanlarınızı geliştirebilir, dilerseniz silah kullanma yeteneklerinizi geliştirebilir, dilerseniz gizlilik yeteneklerinizi geliştirebilir, dilerseniz ekibinizin yeteneklerini geliştirebilirsiniz. Bu sayede kendi oyun stilinizi belirleyebiliyor, sadece işinize yarayan yeteneklere öncelik verebiliyorsunuz.

Ghost Recon Wildlands'ı ister tek kişi oynayın, ister co-op oyun modunda diğer oyuncularla ve arkadaşlarınızla oynayın, ekbinizin yeteneklerinden faydalanmanız büyük önem taşıyor. Çoğu zaman birden fazla düşmanla karşılaşıyorsunuz. Tek başınıza aynı anda hepsini yok etmenin mümkün olmayacağı için düşmanın alarm vermesini engellemek adına takım arkadaşlarınızdan yardım isteyebiliyorsunuz. Senkronize ateş etme yeteneği sayesinde hedefinizi ve takımı arkadaşlarınızın ateş edeceği hedefleri işaretleyebiliyor, aynı anda ateş ederek onları sessizce ortadan kaldırabiliyorsunuz.

Ghost Recon Wildlands'ı tek başınıza oynamak eğlenceli olsa da oyunu co-op oynamak çok daha eğlenceli. Arkadaşlarınızla iletişim kurarak görevleri tamamlamak, birlikte savaşmak, düşen arkadaşlarınızı kurtarmak ya da arkadaşlarınızdan destek almak Ghost Recon Wildlands'ın gerçekçi bir oyun tecrübesi yaşatmasını sağlıyor.

Özetle, Ghost Recon Wildlands'ın taktiksel oyun yapısı bir hayli hoşuma gitti. Ghost Recon Wildlands hiç de kolay bir oyun değil, bu nedenle öncelikle biraz oyuna alışmanız gerekiyor. Fakat sahip olduğunuz drone, mayın, C4 gibi ekipmanları kullandıkça, düşmanlarınıza tuzaklar hazırlayarak takım arkadaşlarınızdan faydalanmayı öğrendikçe oyundan aldığınız keyif katlanıyor. Oyunun hikayesinin çok kendini belli etmemesine rağmen bu yapı Ghost Recon Wildlands'ı sürükleyici bir oyun yapıyor.

Ghost Recon Wildlands'da vuruş hissiyatının dengeli ve kararında olduğunu söyleyebilirim. Düşmanlarınıza ateş ettiğinizde kağıt askerler gibi ne çok kolay öldüklerine ne de sünger gibi mermileri çektiklerine tanık olmuyorsunuz. Silahlarınız tetiğe basılı tuttuğunuzda doğal olarak tepki veriyor ve isabet şansınız düşüyor. Keskin nişancı tüfekleriyle iyi hedef aldığınızda düşmanınızı tek atışta yere serbiliyorsunuz. Oyunda uzak mesafeden ateş ederken mermilerin etkisinin düştüğüne veya mermilerin rüzgar gibi faktörlerden etkilendiğine tanık olmadım. Fakat bu durum oyunu ciddi bir simülasyon yapardı; bu da oyunun aksiyon merkezli oynanışını baltalayabilirdi.

Bolivya'nın Bugları

Ghost Recon Wildlands'ın grafiklerinin mükemmel olduğu söylenemez. Oyundaki karakterler gördüğünüz en yüksek detaylı yüz modellemelerine sahip değiller. Günümüzden 5-6 sene önce de aynı kalitedeki yüz modellemelerini görüyorduk. Fakat karakterler haricindeki grafikler oldukça başarılı. Oyunun geniş açık dünyasına bağlı olarak ormanlar, şehirler, yollar, bitki örtüsü göze hoş görünüyor. Karakter modellemelerindeki ortalama kalitenin bu şekilde telafi edildiği söylenebilir.

Ghost Recon Wildlands'ın sesleri de tatmin edici kalitede. Çatışma ve silah sesleri, çevresel sesler olması gerektiği gibi. Oyunda yerel radyo kanalı da sürekli yayın yapmakta. Fakat GTA oyunlarındaki gibi farklı radyo seçeneklerine sahip değiliz.

Ghost Recon Wildlands'da kara araçlarını kullanırken aracınızın süspansiyonunun yol şartlarına göre tepki verdiğini görebiliyorsunuz. Eğimli, virajlı ve çukurlu yollarda aracınız savrulabiliyor, sallanabiliyor. Bu durum hoş bir araç kullanma tecrübesi yaşatıyor. Buna rağmen sürüş dinamikleri ve fiziksel hesaplamalar tam anlamıyla gerçekçi değil. Uçurumlardan düştüğünüzde ve takla attığınızda aracınız bir yere sıkışmadıysa kendi kendine tekrar tekerleri üzerinde duruyor. Uçak inişleri de GTA 5'teki kadar gerçekçi değil. Anlaşılan o ki Ubisoft hem savaş dinamiklerinde hem de araç kullanma dinamiklerinde aksiyon merkezli bir sistem tercih etmiş ve gerçekçiliği ikinci plana atmış.

Ghost Recon Wildlands'da çeşitli buglarla karşılaştım. Bu bugların bazıları oynanışı etkilerken bazıları da oyunu kozmetik olarak etkiliyor. Karakter yaratma ekranında karakter modelinin saçma yerlerde gösterildiğini görüyorsunuz, bu nedenle karakterinizin üzerinde yaptığınız değişikliklerin önizlemesini göremiyorsunuz. Bazen görevler sırasında kahramanınızla öldükten veya görevde başarısız olduktan sonra kameranın sapıttığına tanık olabiliyorsunuz ve oyundan çıkarak yeniden başlatmak zorunda kalıyorsunuz. Oyunda tekne ve bot gibi su araçlarını kullandığınızda ise bu araçların suyun içinde gömülü olarak ilerlediğini görüyorsunuz. AAA kalitede bir oyunda bu son hatanın olmaması gerekirdi.

Ghost Recon Wildlands'ın yükleme süreleri bir hayli uzun. Bu durum can sıkabiliyor. Harita üzerinde hızlı seyahat noktalarına geçiş yaparken veya takım arkadaşlarınızın yanına ışınlanırken, başarısız olduğunuz görevler yeniden başlatılırken veya oyuna giriş yaparken yükleme ekranlarında torun torbaya karışıyorsunuz.

Ghost Recon Wildlands'ın hataları nadir olarak karşınıza çıkıyor. Kronik hatalar ve rahatsız edici bir şekilde sürekli karşınıza çıkan hatalar bulunmuyor.

Son Söz

Ghost Recon Wildlands, hataları olsa da bu hataları telafi ederek kendini oynatabilen bir oyun. Oyunun hikayesi çok derin değil, buna rağmen geniş açık dünya ve zengin içerik sizi oyunun içine çekiyor. Oyunun savaş sistemi ve fizik hesaplamaları aşırı gerçekçi değil; fakat taktiksel yapı nedeniyle bu durum göz ardı edilebiliyor. Oyunun açık dünyası ve taktiksel savaş sistemi güzel bir şekikde harmanlanıyor.

Ghost Recon Wildlands teknolojik olarak yeterli bir oyun. Belki oyun en güzel grafiklere sahip aksiyon oyunu olamayabilir ama açık dünyanın boyutu ve çevresel detaylar açığı kapatıyor. Oyunun hataları da (teknelerin suyun içine gömülmesi hariç) göz ardı edilebilecek boyuttalar.

Ghost Recon Wildlands, co-op sayesinde size daha çok eğlence sunuyor.

Ghost Recon Wildlands'a 10 üzerinden puan verecek olsaydım 8 puan verirdim. Eğer saatlerinizi harcayacağınız, sizi uzun bir süre eğlendirecek bir oyun arıyorsanız Ghost Recon Wildlands'ı tavsiye ediyorum. Oyunu avantajlı fiyatlarla satın almak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

For Honor İncelemesi