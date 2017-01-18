Gelişen Teknolojiler Cinselliği Nasıl Etkiliyor?

Bilim insanlarının yakın alaka gösterdikleri teknoloji ve cinsellik, yapılan araştırmalara göre 5 önemli noktada duygusal ve cinsel yakınlaşmaların yönünü değiştirecek. Fiziksel, duygusal ve coğrafi olarak bu tür yakınlaşmalarda sıkıntılar yaşayan bireyler, bu boşluğu doldurmak için teknolojiye başvurmakta bir beis görmeyecekler.

Teknolojik gelişmeler, özellikle cinsellik söz konusu olduğunda insanoğlunu daha henüz keşfedilmemiş yerlere doğru sürüklüyor. Aşkı ve cinselliği hiç alışmadığımız biçimlerde ifade etmeye zorluyor. Teknoloji cinsellikle ilgili muazzam fırsatlar sunabilirken, tam anlamıyla yalnızlık, ayrımcılık, mesafe ve sakatlık gibi zorlukların da üstesinden gelebileceğinin sinyalleri veriyor.

Uzaktan Yakınlaşmak

İlişkilerde mesafe oldukça önemli bir unsur. Çoğu ilişkinin sona ermesinde de sebep olarak gösterilebilir. Dokunmak ve hissetmek önemli duygusal katalizörler olduğu için ilişkilerde başrolü oynuyorlar. Çeşitli teknolojik gereçler telefon sinyalleriyle çalışabilir dokunma ve öpüşme gibi duygusal temasları taklit edebiliyorlar. Uzak Mesafe İlişkilerine Teknoloji Öpücüğü: Kissenger haberimiz bu tür cihazlara önemli bir örnekti. Haptic teknolojisi ile çalışan bu tip cihazların daha ekstrem olanları da var elbette.

Sanal Fanteziler

Yetişkinler için hazırlanan sanal fantezi sohbet siteleri de coğrafi sıkıntıları aradan kaldıran özel kanallar. Avatarınızı istediğiniz bir karaktere dönüştürerek partner bulmanıza yardımcı oluyorlar. Bu tür web siteleri yalnız olarak yaşayan ya da şehirlerle bağlantısı olmayan insanlar için bir alternatif çözüm yolu olabiliyorlar. Gerçek olmayan karakterlerle dilediği gibi yakınlaşan insanlar her role girebiliyor ve cinselliği her hangi bir yasak olmadan yaşayabiliyorlar. Bu alternatifin yanı sıra kişiye özel olarak kullanılabilen sohbet uygulamaları veya sesli ve görüntülü görüşme olanakları da pek çok ihtiyacı karşılayabiliyorlar.

Robot Aşıklar

David Hanson'ın "Duygu gösteren" robotları, 2009 yılında yayınlanan bir TED konuşmalarının konusuydu. (Video Türkçe altyazılıdır)

Bu konuşmada kullanılan "Duygulu" Einstein robotunun canlı demosu, gelecekte robotların insanları bire bir nasıl taklit edebileceklerini görmemiz için iyi bir örnek teşkil ediyor. Bu videodaki gibi insan doğasıyla empati kurabilen robotlar duygusal ve cinsel olarak yalnız insanların kullanabileceği partnerler olabilecekler. Teknoloji yakın gelecekte bu tür robotları kolaylıkla üretebilecek aşamaya geliyor bile.

3B Eğlence

Birçok video üretim firması bugün, sanal gerçeklik ve 360° videolarla yetişkinlere hizmet eden ürünler sunuyorlar. VR teknolojisinin en popüler müşterileri olan bu kurumlar kendi sektörlerinde işi oldukça ileriye götürdüler.

Organ Modifiyesi

Özellikle engelli insanların çoğunlukla tercih ettiği organ transplantasyonları da teknoloji sayesinde oldukça gelişti. Yapay organların da oldukça fazla tercih edildiği teknolojik cinsellik sektörü, tekil olmaktan uzaklaşarak robotlara entegre edilmeye başlanıyor. Bu durumda roboseksüel teriminin kelime haznemize yerleşmeye başlamasına şaşmamak lazım. Öte yandan cinsel engelli pek çok insanın da yardımına koşabilen bu teknoloji, bireylere özgüven ve sağlıklı cinsel yaşam sunuyor.

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