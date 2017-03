Gearbest: Yurt Dışı Güvenilir Alışverişin Yeni Adresi

Gearbest; yurt dışından alışveriş yapanların yeni gözdesi. Dolar kurunun artmasıyla birlikte öne çıkan Çin merkezli e-ticaret sitelerinden Gearbest, Türkiye’ye gönderme seçeneği sunmasıyla gönülleri fethediyor. Geniş ürün yelpazesine sahip, kaliteli ürünleri uygun fiyata bulabileceğiniz Gearbest için alışveriş rehberi hazırladık.

Yurt Dışı Alışveriş İçin En İyi Seçenek: Gearbest

Ülkemizde doların yüksek olması (sürekli de yükselmesi) ve vergilerin yükünden bunalan birçok kullanıcı artık alışveriş yapacağı zaman Türkiye içerisinden almayı tercih etmiyor. Yurt dışına çıkma şansı olmayan kişilerin gözdesi e-ticaret siteleri arasında şu an Çin merkezli siteler yer alıyor. Aliexpress, Alibaba Dealextreme, Banggood ve daha saymakla bitmeyeceğinden kısa keseceğim birçok Çin menşeli alışveriş sitesi var. Gearbest de bunlardan biri ancak hizmet noktasında diğer Çinli e-ticaret sitelerinden ayrıldıkları pek çok nokta var. Ürünlerin çoğu için free shipping (ücretsiz kargo) seçeneği sunmaları, Türkiye’ye gönderim, ürünün gümrükte takılması durumunda - ki bu çok nadir yaşanıyor - ilgilenilmesi, ürünleri bir aracıyla değil doğrudan kendileri satmaları, hepsinden önemlisi ürünün sorunsuzca adresinize kadar ulaşması.

3. Yıla Özel Büyük İndirimler:

Unutmadan, şu anda 3. yıl dönümüne özel yüzde 70'e varan indirimli bir çok kaliteli ürün var. Xiaomi Redmi 4 4G akıllı telefon, yine Xaiomi'nin Bluetooth'lu FM radyolu walkie talkie cihazı, ultrabook (Jumper Ezbook 2), 4K spor aksiyon kamerası (Original YI II), üç boyutlu yazıcı (Anet A6 3D Desktop Printer Kit), iPhone 7 için kırılmaz cam, Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği Mi Band 2 ve daha saymakla bitiremeyeceğim indirime girmiş ürünlerin tamamına sayfasından ulaşabilirsiniz.

Gearbest Güvenilir mi?

Peki, Gearbest üzerinden alışveriş yapmak güvenli mi? Visa, MasterCard, American Express, PayPal, Western Union dahil dünya genelinde geçerli olan kredi ve banka kartlarını kullanabildiğiniz alışveriş sitesinin güvenirliği konusunda şüphe duymanıza gerek yok; son derece güvenli. Gönül rahatlığıyla kredi kartınızla veya PayPal ile (ülkemize yakın zamanda geleceği konuşuluyor) ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Gearbest, 45 gün para iade, 1 sene ücretsiz onarım garantisi ve ürünün hasarlı şekilde size ulaşması veya çalışmaması durumunda yeni ürünün gönderilmesi veya para iadesi gibi diğer Çinli alışveriş sitelerinin sunmadığı alışveriş sonrası hizmetleri sunuyor. Bunların yanında siparişinizde bir sorun çıkması durumunda – gerçekten - 7/24 ulaşabildiğiniz, sorununuz çözülene dek uğraşan, ellerinden gelenin fazlasını yapan tabiri yerinde ise harıl harıl çalışan bir müşteri hizmetleri var. Hem alışveriş öncesi hem de alışveriş sonrası ister site üzerinden isterseni de Facebook Messenger’dan destek ekibine kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz.

Gearbest Türkçe mi?

Son derece temiz kullanıcı arayüzüyle gelen Gearbest, cep telefonu, bilgisayar, akıllı saat, elektronik sigorta, kamera, drone, oyuncu klavye ve faresi, kulaklık ve daha nice farklı kategoride ürünü satışa sunuyor. Ürünlerin kategorize edilmiş olması dilediğiniz ürüne kolayca ulaşmanızı sağlarken, filtreleme seçeneği istediğiniz fiyat aralığında ürünleri bulmanızı hızlandırıyor. Türkçe dil seçeneği diğer Çinli e-ticaret sitelerinde olduğu gibi yok ancak dediğim gibi arayüz o kadar sade tasarlanmış ki dil eksikliğini ne ürün seçme aşamasında ne de alışveriş aşamasında hissetmiyorsunuz.

Gearbest Nasıl Alışveriş Yapılır?

Gearbest üzerinden alışveriş yapmaya karar verdiyseniz, öncelikle hesap oluşturmanız gerekiyor. Sitenin ana sayfasında sağ üst köşede “Sign in” üzerine geldiğinizde çıkan “Register” butonuna tıklayarak kaydınızı başlatıyorsunuz. Sonraki ekranda Register’a gelip e-posta, parola ve güvenlik kodunu girip “REGISTER”a tıklayarak Gearbest alışveriş sitesine girişinizi yapıyorsunuz. Dilerseniz Facebook veya Google hesabınızla bağlanarak daha hızlı şekilde hesap oluşturabilirsiniz.

Alışveriş noktasında dikkat etmeniz gereken tek husus ise; tahmin edeceğiniz üzere kargo. Alacağınız ürünün sayfasında açıklama ve fiyatın altındaki Shipping Cost, varsayılan olarak Free Shipping to Turkiye via unregistered air mail (Kayıtsız kargo aracılığıyla Türkiye’ye ücretsiz gönderim) seçili. (Değilse sitenin üst kısmından ulaşabildiğiniz bölge ayarını Ship to Turkey, Currency yani para birimini de $ veya € yapın.) Ancak ürününüz size ulaşana kadar anlık olarak kargo takibi yapmak isterseniz buraya tıklayıp gönderim seçeneklerinden “Registered Air Mail”i seçmeniz gerekiyor. Bu şekilde ücretsiz gönderim yerini 1.52 $ tutarında kargo ücretine bırakıyor. Ürünün gönderilme süresinde bir şey değişmiyor lakin kayıtsız kargo (kayıtsız posta) yerine kayıtlı kargoyu seçmeniz sonradan sorun yaşamamanız açısından önemli. Gearbest, Registered Air Mail ve Unregistered Air Mail haricinde Priority Line (Öncelikli Kargo) ve Expedited Shipping (Hızlı Kargo) seçenekleri sunuyor. Gönderim seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgiye adresinden ulaşabilirsiniz.

Gearbest Kargo Takip Nasıl Yapılır?

Bu noktada ürünün tahmini olarak size ne zaman ulaşacağı da gösteriliyor. Daha öncesinde Çin’den bir ürün sipariş edenler bilecektir; Her ürün hızlıca kargoya veriliyor ancak ürünün gelmesi 15 – 20 günü hatta 1 ayı bulabiliyor. Ürünü bu yüzden satın alırken sonrasında gönderi takibi yapabilmek adına “Registered Air Mail”i seçmeniz önemli. Kargonuz nerede? Türkiye’ye giriş yaptı mı? Anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Gearbest gönderi takibi için kullanabileceğiniz en iyi uygulama Gearbest’in kendi uygulamasının yanında 17Track. Türkiye’ye girdiğinde de elbette PTT’nin kendi sitesinden veya Cep PTT Kargo uygulamasıyla takip edebilirsiniz.

İndir Gearbest Android Android için Yurt Dışı Alışveriş Uygulaması

İndir 17Track Android Android için Yurt Dışı Kargo Takip Uygulaması

Gearbest Points ile İndirim Kazanın

Gearbest ile yaptığınız her alışveriş sonrasında puan (points) kazanıyorsunuz. İndirim kuponu veya indirim kodu ile birlikte kullanamayacağınız, 50 puan karşılığında 1 dolar veren puanlarınızı farklı yollarla kazanabiliyorsunuz. Siteye kayıt olduğunuzda 50 puan, satın aldığınız ürünün fotoğraflı ve videolu incelemesini gönderdiğinizde 70 puan, video topluluk bölümünde videonuz önerilenler arasına girerse 250 puan, geri bildirimde bulursanız 5 puan, satın aldığınız ürün için bir şeyler yazarsanız 10 puan; fotoğraf eklerseniz 20 puan kazanıyorsunuz. Gearbest points hakkında detaylı bilgiye adresinden ulaşabilirsiniz.

Türk Kullanıcılar Gearbest'ten En Çok Neler Satın Alıyor?

Gearbest'te Türk kullanıcıların en çok satın aldığı ürünler arasında; Oyunculara özel tasarlanmış mekanik klavye (Motospeed Inflictor CK104 Gaming Mechanical Keyboard), tuş vuruş seslerini seven kullanıcıların tercihi mekanik klavye (Motospeed K87S Mechanical Keyboard), yüksek DPI değerine sahip oyuncu faresi (Motospeed V20 Wired Optical USB Gaming Mouse), Xiaomi'nin Type-C bağlantılı Android tableti (XiaoMi Mi Pad 2 16GB ROM) ve hem tablet hem de PC olarak kullanılabilen 2'si 1 arada (CHUWI Hi10 Pro 2 in 1 Ultrabook Tablet PC) yer alıyor.

Motospeed Inflictor CK104 Gaming Mechanical Keyboard

Motospeed K87S Mechanical Keyboard

XiaoMi Mi Pad 2 16GB ROM - SILVER

Motospeed V20 Wired Optical USB Gaming Mouse - BLACK

CHUWI Hi10 Pro 2 in 1 Ultrabook Tablet PC - INTEL CHERRY TRAIL X5-Z8350 GRAY