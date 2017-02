Gangstar New Orleans (Gameloft) Android ve iOS Cihazlara Nasıl İndirilir?

Gameloft’un GTA’ya benzerliğiyle dikkat çeken yeni oyunu Gangstar New Orleans, Android ve iOS platformunda indirilebilir durumda. Çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmayan açık dünya oyunu, Türkiye’den doğrudan erişilebilir değil. Gangstar New Orleans oyununu şimdiden indirip oynamak isteyenler için yükleme işlemini anlatıyoruz.

Gangstar New Orleans İndir, Aksiyonun Tadını Çıkar:

Mobil platformda gerçekten AAA kalitesinde oyunlarla karşımıza çıkan popüler geliştirici Gameloft’un yeni oyunu Gangstar New Orleans, henüz resmi olarak Türkiye’de çıkış yapmadı ancak soft launch olarak bir süredir hem App Store hem de Google Play Store’da yer alıyor. Grafikleri, oynanışı ile GTA oyununu aratmayan açık dünya aksiyon – macera oyununun ücretsiz oynanabilir olması ve Türkçe dil desteğiyle gelmesi ise ayrı bir güzel. GTA heyecanını mobilde de yaşamak isteyen oyuncular arasındaysanız oynamak için oyunun çıkışını beklemeniz gerekmiyor. İster Android isterseniz de iOS kullanıcısı olun oyunu ücretsiz olarak indirip oynayabiliyorsunuz. Elbette soft launch olarak çıkış yapan her oyunda olduğu gibi ufak takılmalar, donmalar hatta oyundan atma durumlarıyla karşılaşmanız kuvvetle muhtemel. Bunu göze alarak indirmenizde fayda var. Oyunun boyutunun 820 MB civarında olduğunu da hatırlatayım.

Gangstar New Orleans Android Cihazlara Nasıl İndirilir?

Android kullanıcısı olarak daha öncesinde Pokemon GO gibi bölge kısıtlamalı bir oyun indirdiyseniz indirme işleminin ne kadar kolay olduğunu biliyorsunuzdur. Aynı şekilde Gangstar New Orleans’ı da indirip sorunsuzca oynamanız mümkün. Lakin oyunun APK dosyasını indirdiğiniz sitenin güvenilirliğinden emin olmalısınız. Oyunun APK dosyasını doğrudan paylaşmamız mümkün değil ancak Google’da “Gangstar New Orleans APK data”, “Gangstar New Orleans APK”, “Gangstar New Orleans APK Download” veya “Gangstar New Orleans Full APK” vb. anahtar kelimeleri kullanarak yapacağınız aramayla kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Gangstar New Orleans APK dosyasını indirebileceğiniz güvenli bir site bulamadıysanız ikinci bir yol var ki bence bu daha basit ve de güvenli: Ülke değiştirmek. Çeşitli VPN uygulamalarıyla yapılabilen bu işlemin detaylarına "Google Play Ülke Değiştirme Nasıl Yapılır?" blog yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Gangstar New Orleans iOS Cihazlara Nasıl İndirilir?

iOS kullanıcısıysanız bir Kanada App Store hesabı açmanız gerekiyor. Sadece Gangstar New Orleans değil; soft launch olarak çıkış yapan çoğu popüler oyun, ilk olarak Kanada App Store’da indirilmeye açılıyor ki iPhone/iPad kullanıcısı olarak bunu biliyorsunuzdur. Kanada App Store hesabınız yoksa "iPhone ve iPad'de Bölge Kısıtlaması Olan Oyun ve Uygulamalar Nasıl İndirilir" blog yazımızı inceleyerek hızlıca bir Kanada App Store hesabı açıp oyunu indirebilirsiniz. Unutmadan, Türkiye App Store hesabınızla indirmeye kalkarsanız sadece mağaza bölgesi değişir; oyunu indiremezsiniz.

Gangstar New Orleans Ne Zaman Çıkacak?

Son olarak “Gangstar New Orleans ne zaman çıkacak?” “Çıkış tarihi bilgisini paylaşır mısınız?” sorusunun şu an için net bir yanıtı yok. Gameloft, oyunun çıkış tarihini ilerleyen haftalarda sosyal ağ hesapları üzerinden paylaşacağını duyurdu. Oyun için özel olarak hazırlanan sayfada da “Çok yakında” ibaresi yer alıyor. Bu arada oyunun sitesi üzerinden ön kayıt yaptırırsanız çeşitli ödüllerin sahibi oluyorsunuz. Oyun, Türkiye’de oynanabilir olduğunda sizler bilgilendireceğiz.

Gangstar New Orleans Trailer

Oyunun çıkış öncesi yayınlanan 30 saniye süreli resmi tanıtım videosu bile etkileyici değil mi?

Gangstar New Orleans Gameplay (Oynanış) Videosu

Gangstar New Orleans'ı çıkış yaptığı ilk gün oynayıp videosunu sizlerle paylaşmıştık. Oyunun detaylı incelemesini izlemek isterseniz: