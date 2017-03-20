Foursquare Hesabı Nasıl Silinir?

Popüler mekan arama uygulaması Foursquare’de hesap silme son derece kolay. Farklı mekan keşfetme uygulaması keşfedenler için tek adımda Foursquare Swarm hesabı silme işlemini anlatıyoruz.

İlk çıktığı dönem herkesin gittiği mekanları bildirdiği başka bir deyişle check-in yapmak için kullandığı popüler mobil uygulama Foursquare, artık mekan önerisinde bulunuyor. Check-in yapmak isteyen kullanıcılar Swarm uygulamasına yöneldi. Şu anda hem Foursquare hem de Swarm’u kullanan kullanıcıların sayısı oldukça fazla ancak mekan arama ve check-in yapma olarak ikiye bölünmesi veya başka bir sebepten ötürü artık eskisi kadar popüler uygulamalar değiller. Bu noktada siz de Foursquare ve Swarm hesabınızı tamamen silme kararı veren kullanıcılar arasındaysanız aşağıdaki adımları takip ederek her iki hesabınızı da aynı anda, tek kalemde silebilirsiniz. Bu arada Foursquare için uygulamadan hesap silme yapılamıyor.

Not: Foursquare hesabınızı sildiğiniz vakit eş zamanlı olarak Swarm hesabınızı da silmiş oluyorsunuz. Hesabınızın silinmesiyle birlikte o güne kadar yaptığınız tüm check-in’ler, keşfettiğiniz mekanlar, öneriler… her şey uçup gidiyor.

Foursquare Swarm Hesap Silme Linki: https://tr.foursquare.com/delete_me

Foursquare Hesap Silme