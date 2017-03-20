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Foursquare Hesabı Nasıl Silinir?

Nasıl yapılır

- 20.03.2017 -
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Foursquare Hesap Silme

Popüler mekan arama uygulaması Foursquare’de hesap silme son derece kolay. Farklı mekan keşfetme uygulaması keşfedenler için tek adımda Foursquare Swarm hesabı silme işlemini anlatıyoruz.

İlk çıktığı dönem herkesin gittiği mekanları bildirdiği başka bir deyişle check-in yapmak için kullandığı popüler mobil uygulama Foursquare, artık mekan önerisinde bulunuyor. Check-in yapmak isteyen kullanıcılar Swarm uygulamasına yöneldi. Şu anda hem Foursquare hem de Swarm’u kullanan kullanıcıların sayısı oldukça fazla ancak mekan arama ve check-in yapma olarak ikiye bölünmesi veya başka bir sebepten ötürü artık eskisi kadar popüler uygulamalar değiller. Bu noktada siz de Foursquare ve Swarm hesabınızı tamamen silme kararı veren kullanıcılar arasındaysanız aşağıdaki adımları takip ederek her iki hesabınızı da aynı anda, tek kalemde silebilirsiniz. Bu arada Foursquare için uygulamadan hesap silme yapılamıyor. 

Not: Foursquare hesabınızı sildiğiniz vakit eş zamanlı olarak Swarm hesabınızı da silmiş oluyorsunuz. Hesabınızın silinmesiyle birlikte o güne kadar yaptığınız tüm check-in’ler, keşfettiğiniz mekanlar, öneriler… her şey uçup gidiyor.

Foursquare Swarm Hesap Silme Linki: https://tr.foursquare.com/delete_me

Foursquare Hesap Silme

  • Foursqaure Swarm hesap silme sayfasını açıyorsunuz.
  • Foursquare ve Swarm uygulamasını neden bıraktığınızı belirtiyorsunuz.
  • Emin misiniz? Sorusunun hemen altındaki notta silme işleminden sonra verilerinizin geri kurtarılamayacak şekilde silineceği hatırlatılıyor. Eminseniz “Delete Account” butonuna tıklıyorsunuz.
  • Son adım olarak şifrenizi girip Foursquare ve Swarm hesabınızı silmiş oluyorsunuz.

İndir8.8 MB
Foursquare Android
Foursquare Android Android İçin Foursquare Uygulaması

İndir23 MB
Foursquare iOS
Foursquare iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Foursquare Uygulaması

İndir6.1 MB
Swarm Android
Swarm Android Android için Foursquare Swarm Uygulaması

İndir17.3 MB
Swarm iOS
Swarm iOS iOS için Swarm Uygulaması

Konular: Nasıl yapılır

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 20.03.2017

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