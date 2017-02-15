Facebook Video Seslerini Kapatma Nasıl Yapılır?

Facebook, son güncellemeyle birlikte haber kaynağında gösterilen videoların sesini varsayılan olarak açık hale getirdi. Kullanıcıların geri bildirimleri doğrultusunda aktifleştirilen bu özellikten hoşlanan kadar hoşlanmayan da var. Bu blog yazımızda Facebook haber kaynağı videoları için “Facebook seslerini kapatma” işlemini adım adım anlatıyoruz.

Hemen her telefonda yüklü olan Facebook, aktif olarak kullanılan/kullandığımız uygulamaların başında geliyor. Hal böyle olunca neredeyse her hafta güncelleme sunuluyor. Güncellemelerin ayrıntılarında hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler notu görsek te aslında yeni özellikler ekleniyor. Güncellemenin boyutundan da zaten bunu anlamak mümkün. Uygulamayı güncel tutan kullanıcılar arasındaysanız yeni bir şey fark etmişsinizdir. Facebook’ta paylaşımlara göz atarken haber kaynağınızdaki bir videonun sesini duyduysanız bu, son güncellemeyle birlikte gelen yeni bir özellik. Artık Facebook haber kaynağında gösterilen videoların sesi otomatik olarak açık konumda. Arkadaş ve takipçi listesi kabarık olanlar için rahatsız edici bir durum hiç şüphesiz ki. Neyse ki Facebook haber kaynağında gösterilen videoların seslerini kapatma şansına sahipsiniz.

Facebook Video Seslerini Kapatma:

Android kullanıcısı iseniz üçlü yatay çizgiye ardından Yardım ve Ayarlar altında Uygulama Ayarları’na dokunun. Ayarlar menüsünde “Haber Kaynağı’ndaki Videolar Sesli Başlar”ı kapatın.





iPhone ve iPad kullanıcısı iseniz üçlü yatay çizgiye ardından Ayarlar – Hesap Ayarları’na dokunun. Ayarlar menüsünde Sesler’e girin. Burada “Haber Kaynağı’ndaki Videolar Sesli Başlıyor”u kapatın.

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