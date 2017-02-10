Facebook Canlı Yayın Nasıl Yapılır?

Facebook, canlı yayın yapma seçeneğini sunan sosyal ağların başında geliyor. Android, iOS ve PC diğer deyişle mobil ve masaüstü üzerinden canlı yayın (canlı – live video) açma şansına sahipsiniz. Bu blog yazımızda “Facebook’da canlı yayın (live video) nasıl yapılır?” sorusunun yanıtını bulacaksınız.

Facebook Canlı Yayın:

Aylık milyarlarca aktif kullanıcısıyla sosyal ağlar arasında lider konumunda Facebook. Android telefonların tümünde önyüklü geliyor, iOS cihazda da ilk olarak kurduğumuz uygulamalarından başında… Günden güne kendini yenileyen sosyal ağ sitesinde en çok kullanılan özellik ise; hiç şüphesiz ki “Facebook canlı yayın yapma”. Gerek bilgisayarda çalışırken gerekse de telefonla vakit geçirirken arkadaşlarımızdan bildirim yağmuruna maruz kalıyoruz. Hatta arkadaşlarımız dışında Facebook üzerinden maç yayını yapan, derbi heyecanını aktaran kullanıcılar dahi var. “Facebook canlı yayın maç” araması Google’da en çok aratılanlar arasında… Hal böyle olunca hem Android, iOS hem de PC üzerinden “Facebook’da canlı yayın nasıl yapılır?” sorusuna yanıt niteliğinde bir yazı hazırlayalım dedik yeni kullanıcılar için. Önceliğini mobile vererek adım adım “Facebook’da canlı yayın nasıl yapılır, izlenir?” sorusunu yanıtlayacağız.

Facebook Canlı Yayın (iOS)

Facebook, canlı yayın yapma özelliğini ilk olarak iOS kullanıcılarına açmıştı. Sadece ünlülerin, bilindik kişilerin kullanabildiği Facebook Mentions uygulamasında canlı yayın özelliği uzun bir kullanıldıktan sonra herkesin kullandığı Facebook uygulamasında bu özellik açıldı. Facebook’un güncel sürümünde ana akışın en üstünde “Canlı” butonuna dokunarak kolaylıkla canlı yayın açabiliyorsunuz. İlk kez canlı yayın yapıyorsanız iOS’un klasik kamera ve mikrofon erişimi isteme uyarılarını tamam diyerek geçmeniz gerekiyor. Ardından canlı yayını kimlere açacağınızı seçiyorsunuz. Canlı yayını neden açtığınızı da kısaca yazdıktan sonra “Canlı Yayına Geç” butonuna dokunarak canlı yayına başlamanız oluyorsunuz. Canlı yayına başlamanın diğer bir yolu da; Durum güncellemesi ekranında “Canlı Video”ya dokunmak. Öte yandan 3D Touch özelliğini kullanan bir modele sahipseniz üçüncü bir seçeneğiniz var. iPhone 6s, 7 gibi 3D Touch teknolojisine sahip bir cihazda Facebook simgesine biraz sert dokunup açılır menüden “Canlı yayına Geç”i seçtiğinizde aynı ekrana daha kısa yoldan gitmiş oluyorsunuz.

Facebook Canlı Yayın (Android)

iOS kullanıcılarından sonra Android kullanıcıları da Facebook’da canlı yayın yapma şansına sahip oldu. Android telefon kullanıcısıysanız iOS’ta olduğu iki farklı şekilde canlı yayın açmanız mümkün. Ana akışınızda “Canlı” butonuna dokunarak veya durum güncelleme sayfasında “Canlı Yayına Geç” ile gerekli kamera ve mikrofon izinlerini verdikten sonra canlı yayına başlayabiliyorsunuz. Tabii ki “Canlı Yayına Geç” butonuna tıklamadığınız sürece canlı yayın başlamıyor.

Facebook Canlı Yayın (PC)

Facebook, mobil dışında masaüstü üzerinden de canlı yayın yapma imkanı veriyor. Windows 10 PC kullanıcısı iseniz bilgisayardan canlı yayın yapmanın iki yolu var. Birincisi; Web tarayıcınızdan Facebook hesabınıza girip durum “Ne düşünüyorsun?” alanına tıklamak ve durum güncelleme ekranında “Canlı Video”yu seçmek. İkincisi de; Facebook Windows 10 uygulamasında Ne düşünüyorsun? alanında “Canlı Video”ya tıklamak veyahut “Ne düşünüyorsun?”a tıklayıp açabildiğiniz durum güncelleme menüsündeki “Canlı Video”ya tıklamak. İster webden isterseniz de uygulamadan sorunsuzca canlı yayın yapabiliyorsunuz. Facebook canlı yayın programı veya canlı yayın uygulaması aramanız gerekmiyor.

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Facebook Canlı Yayın İzle

Facebook arkadaşlarınızın veya takip ettiğiniz kişilerin canlı yayınlarını o anda izleme şansınız yoksa, uygun olduğunuz bir vakit canlı yayın tekrarı izleyebilirsiniz. Canlı yayına katılanların yorumlarını, kaç kişinin izlediğini, kaç kişinin beğenip paylaştığını canlı yayına dair tüm detayları sonradan da görebildiğiniz gibi yorum yapıp paylaşabiliyorsunuz. Facebook’ta canlı yayın yapan tüm kullanıcıları görmek isterseniz de https://www.facebook.com/livemap/ adresine gitmeniz yeterli. Facebook Live Map üzerinde dünya genelinde canlı yayın yapanlar mavi noktalarla belirtiliyor. Klasik harita uygulamalarındaki gibi yakınlaştırma yapıp ülkenizde o saatte tüm canlı yayınları hızlıca izleyebiliyorsunuz.

Facebook Canlı Yayın Tekrarı

Facebook Canlı Yayın Bildirimlerini Kapatma

Facebook canlı yayın özelliğinin tek kötü yanı; Bir arkadaşınız veya takip ettiğiniz kişi/şirket canlı yayına başladığında anlık bildirim gelmesi. Canlı yayın bildirimlerini kapatma seçeneğiniz var ancak şu an için sadece PC üzerinden bu işlemi yapabiliyorsunuz. Facebook canlı yayın bildirimlerini iOS ve Android telefondan kapatma şansına ne yazık ki sahip değilsiniz. PC üzerinden Ayarlar – Bildirimler – Facebook üzerinde sayfasında “Neler Hakkında Bildirim Alacaksın” bölümünde Canlı Videolar açılır menüsünden “Tümü Kapalı”yı seçerseniz artık canlı yayın bildirimi almazsınız.

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Instagram Canlı Yayın (Canlı Video) Özelliği Nasıl Kullanılır?