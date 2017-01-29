Eski Bilgisayardaki Bilgileri Yeni Bilgisayara Aktarma Yöntemleri

Eski ve yeni bilgisayar arasında veri taşımak her zaman sorun olmuştur. Eğer bu verilerin mitarı yüksekse o zaman başınız derttedir. Biz ise bu büyük sıkıntınızı aşmanıza yardım edecek yöntemleri sizlere aktaracağız.

Sürekli gelişen teknoloji, her yıl piyasaya çıkan yeni işletim sistemleri, miladını dolduran donanım parçaları derken severek kullandığınız bilgisayarlar için bir gün yolun sonu geliyor. Bilgisayarınız artık işinize yaramadığında ise tek çözüm yeni bir bilgisayar almak oluyor. Daha gelişmiş özelliklere sahip yeni bilgisayar satın almak büyük bir dertken, eski bilgisayardaki yüksek boyutlu verileri yenisine aktarmak ise ayrı bir dert haline geliyor. Tam da bu noktada karşınıza birden fazla seçenek çıkıyor. Kimisi yavaş ama ucuz, kimisi de hızlı ama pahalı olan bu yöntemlerden bazılarını sizler için araştırdık ve bu yazı dizisinde bir araya getirdik. Dilerseniz lafı fazla dolandırmadan başlayalım.

1. Bulut Servisleri

Günümüzde bulut servisleri her alanda yoğun olarak kullanıyor. Kişisel ve iş alanında her türlü ihtiyacı karşılayabilen bu servisler sunduğu hizmete göre farklı depolama alanlarını kullanıcılarına sunuyor. Google Drive, DropBox, OneDrive gibi popüler bulut servisleri ise hatırı sayılır miktarda kotaları ücretsiz veriyor. Örneğin, OneDrive ile 5 GB'lık alana ücretsiz sahip olabiliyorsunuz. Eğer bu alan size yeterli gelmezse de aylık 2 dolar ödeyerek 50 GB, 7 dolar ödeyerek 1 TB'lık bir alana sahip olabilirsiniz. Tabiki bu seçeneği kullanabilmek için internet hızınızın da iyi seviyede olması gerekiyor.

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2. Harici Depolama Aygıtı

Bu seçenek en çok tercih edilen yöntemlerden birisidir sanırım. Artık hemen hemen her bilgisayar kullanıcısı ortalama 500 GB'lık bir harici taşınabilir diske sahip. Kolay bir şekilde verilerinizi aktarmanızı sağlayan bu diskleri gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ancak şu an dolar kurunun 3.85 TL civarlarında seyrettiğini düşünürsek bu yöntem harici diski olmayanlar için biraz tuzlu olabilir.

3. USB Veri Aktarma Kablosu

Fazla para harcamak ve bilgilerinizi internete yüklemek istemiyorsanız şimdi sıkı durun. Sadece 30 dolar gibi bir para ödeyerek USB portları üzerinden bilgilerinizi aktarabillirsiniz. Windows XP'den Windows 10'a kadar Windows işletim sistemlerinde kullanabileceğiniz bu kablo USB 3.0 üzerinden bilgilerinizi aktarıyor. Kabloyu incelemek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

4. PC Mover

Eski ve yeni bilgisayarlar arasında veri aktarmak için en iyi çözümlerden birisi de PC Mover kullanmaktır. Bu basit ama güçlü program ile verilerinizi farklı yollardan yeni bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz. Programı kullanabilmek için ise iki bilgisayarınızın aynı internet bağlantısında olması gerekiyor. Her iki bilgisayara da programı kurduktan sonra verilerinizi güvenli bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Öte yandan PC Mover kullanmak için de önünüzde 3 farklı seçenek bulunuyor. Seçenekler ise şöyle; ücretsiz olan PC Mover, 15 dolarlık PC Mover Express ve 50 dolarlık PC Mover Professional. Programın üst sürümlerini kullandığınızda daha fazla seçeneğe sahip olabiliyorsunuz ancak ücretsiz sürümde de bilgilerinizin önemli bir kısmını aktarabilirsiniz.

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