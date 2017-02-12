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E-posta Adresi Nasıl Bulunur?

Nasıl yapılır

- 12.02.2017 -
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e-posta bulma yolları

crazyboy_artistçocuk-35@hotmail.com” gibi mail adresleri bir akımdı, neyse ki geçti. Artık insanlar e-posta adreslerini seçerken isim ve soy isimlerinden oluşmalarına dikkat ediyorlar. Yine de bir kişinin mail adresini tahmin etmek, Facebook sayfasını bulmak kadar kolay değil. Bilinmeyen bir e-postaya ulaşabilmeniz için kullanabileceğiniz çeşitli yöntemleri sizler için derledim.

Sorun (?)

Hemen kapatıp gitmeyin, tahmin edilesi bir yöntem olduğunun ben de farkındayım. İletişim kurmak istediğiniz kişiyle tanıdığınız ortak bir dost işinizi oldukça kolaylaştırabilir. “Dostumun dostu, benim de dostumdur.” ilkesine daha önce profesyonel mail nasıl yazılır yazımda da değinmiştim. Unutmayın, araya tampon bölge sokmaktan hiç bir zaman zarar gelmez.

İletişim çağının ortalarındayız ve her ne kadar profesyonel görünmese de, Facebook Messenger’ı kullanarak da e-posta adreslerini isteyebilirsiniz. DM’den yürüyün demiyorum tabi, günümüzde birçok firmanın haberleşme ağı olarak Facebook kullandığını hepimiz biliyoruz. Sosyal medya’nın gücünü sadece aşk meşk hayatınızda kullanmayın.

sorun

Deneme 1,2.. Sosyal Medya Kontrol 1,2..

Sosyal medya hesaplarına e-posta bilgilerini eklemek alışagelmiş durumlardan. Aradığımız kişinin iletişim hesabı, Twitter ‘bio’sunda ulaşabileceğimiz kolay bir bilgi olabilir. LinkedIn’den bahsetmiyorum bile. Çünkü tahmin ediyorum ki ilk baktığınız yer orası olmuştur.

Ne Facebook’muş arkadaş” dediğinizi duyar gibiyim. Ama değinmezsem ayıp olmaz mı, Zuckerberg abimizin onca emeğine? Malumunuz kullanıcılar, e-posta bilgilerine ‘Hakkında’ kısmında yer verebiliyor. Oldu ki vermemişlerse, sizin bir tık ile ‘e-posta adres bilgisini sor’ma şansınız da var.

sosyal medya

Google’lasakta mı Saklasak, Google’lamasakta mı saklasak?

E-posta adresini aradığınız kişinin adını Google’da arattığınızda, şirket bilgileri içerisinde ulaşma şansınız yüksek. Özellikle öğretim görevlilerinin, üniversite sitesinden bulamadığınız bilgilerini, Google’a yazınca yakalamanız enteresan derecede muhtemel. Tabi burada en büyük umudumuz, aradığınız kişinin bir ‘Mehmet Yılmaz’ olmaması. Çünkü isim ne kadar istisnai ise, sağlıklı bilgiye ulaşmak da o kadar olası.

Temel bir arama herhangi bir şeyi açmazsa, daha fazla bilgi eklemeyi deneyin. İşverenin adını biliyorsanız aramalarınızda kullanın, kadınların evlenmiş ve soyadlarını değiştirmiş olabileceklerini hesabınıza katın.

Hunter Siteleri Boş Geçmeyin

İşletmelere yönelik arama yapabileceğiniz bu araç sayesinde, kuruma bağlı olan tüm e-posta adreslerine ulaşabilirsiniz. Ücretsiz bir Hunter hesabı, ayda 150 arama yapmanıza izin verir, bu da kişisel kullanımınız için yeterli olacaktır.

hunter

Hunter hakkında harika olan şey, e-posta adresi bulguları için kaynakları listelemesi. Bunları ziyaret edebilir ve potansiyel olarak daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, o işletme için e-posta adres biçimini algılar ve istediğiniz kişi listede yoksa bile tahmin etmenizi kolaylaştırır.

Aman Dikkat!

internet para tuzağı

Sizin için insanları bulmayı teklif eden birçok web sitesi var. Maalesef, bunların çoğu yararsız. Spock, Spokeo veya Intelius gibi sayfalar birinin adını girdiğinizde heyecan verici görünür ancak, telefon numarası veya e-posta adresi gibi ücretsiz bilgileri paylaşmazlar. Çoğu site bir kişinin tam profilini "kilidini açmak" için 5 dolar veya daha fazla ücret alır, yine de bu bilgilerin doğru olduğunu garanti etmez.

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Konular: Nasıl yapılır

Yazar: (Tüm Yazıları) - 12.02.2017

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