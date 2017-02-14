Dünyanın En İyi 5 Teknoloji ve Mühendislik Üniversitesi

TDK,Mühendis için sözlük manası olarak, "İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi şehircilik ve imar dışı alanların ilkeleri, bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir” tanımını yapıyor. Arthur Mellen Wellington’a göre mühendislik, "Beceriksiz birinin iki dolara kötü yaptığı bir şeyi bir dolara iyi yapma sanatı”

Sizdeki tanımı nedir bilemiyorum, fakat tarih boyunca teknoloji sahnesinde büyük katkıları olan mühendislerin önemi yadsınamaz. Times Higher Education (THE) isimli dergi teknoloji ve bilim Dünyasına en çok katkı yapan üniversiteleri sıraladı. Sıralamada ilk 5'e yerleşen üniversiteler sizlerle.

5. Cambrdige Üniversitesi

Cambridge Üniversitesi, dünyanın en eski üniversitelerinden ve önde gelen akademik merkezlerinden biri. Kendi kendini yöneten bir akademisyen topluluğuna sahip olan üniversitenin, gelenek ve göreneklerinin birçoğu, Üniversitenin uzun tarihinin ilk yıllarına kadar izlenebilir. 800. senesini dolduran Cambridge, 1902 yılında kuruldu. Stephen Hawking, Ernest Rutherford ve Niels Bohr'u yetiştiren kurumun, şimdiye kadar 95 adet Nobel ödülü, 10 adet Fields ödülü kazanmışlığı var. Mühendislik ve teknoloji alanında en iyi 5. üniversite sıfatını taşıyan Cambridge, Sir Isaac Newton'un öğretim görevlisi olarak çalıştığı Üniversite olarak da biliniyor

4. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)

Amerika Birleşik Devletleri'nın Massachusetts eyaletindeki üniversite, 1861 yılında kuruldu. 85 adet Nobel ödülü, 19 adet Turing ödülü, 6 adet Fields ödülüne sahip kurum, Buzz Aldrin (Apollo 11 astronotu), Robert Noyce (Intel kurucusu) ve Drew Houston (Dropbox kurucusu) gibi ünlü isimleri bünyesinde yetiştirdi.

3. Oxford Üniversitesi

İngilizce konuşulan dünyadaki en eski üniversite olan Oxford, benzersiz ve tarihi bir kurumu. Vakfın net bir tarihi yoktu, ancak 1096'da Oxford'da öğretim kurumuna dönüştüğü düşünülüyor. Badet Nobel ödülünün sahibi Oxford, Stephen Hawking ve Tim Berners Lee (WWW'nin mucidi) gibi ünlü dehalara eğitim verdi. Toplam 38 kolejden ve kendi içinde dörde ayrılan akademik bölümlerden oluşuyor.

2. Stanford Üniversitesi

Kaliforniya Silikon Vadisi'nin kalbindeki San Jose'de bulunan Stanford Üniversitesi, dünyanın önde gelen öğretim ve araştırma üniversitelerinden biri. 1891'de açılmasından bu yana, 28 adet Turing ödülü, 60 adet Nobel ödülü, 7 adet Fields ödülü kazandı. Sundar Pichai (Google CEO'su) ve Marissa Mayer (Yahoo CEO'su) gibi teknoloji alanında başarılı kişileri yetiştiren üniversite, 700 binadan oluşan olağanüstü bir kampüse sahip.

1. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech)

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Los Angeles şehrinin Pasadena bölgesinde bulunan Caltech, 1891 yılında 31 öğrenci ve altı kişilik öğretim üyesi ile kuruldu. 6 adet Turing ödülü, 34 adet Nobel ödülü, 1 adet Fields ödülünün sahibi kurum, ayrıca ABD Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA)'ya ait Jet Propulsion Laboratory'nin yönetimi ve işletiminden de sorumlu. Gordon Moore (Intel kurucusu) gibi birçok ünlü bilim adamı ve yönetici yetiştirmiş olan üniversite, öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında uzun süredir tüm dünyada birincisi olarak anılıyor.

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