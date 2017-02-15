Dizi ve Film İzleyebileceğiniz Mobil Uygulamalar

Dizi ve film tutkunları için hazırladığımız bu listede Android ve iOS işletim sistemli cihazlarınızdan dizi ve film izleyebileceğiniz uygulamaları sıraladık.

Mobil cihazların kullanım oranının giderek artmasıyla birlikte, artık neredeyse tüm web sitelerinin mobil uygulamaları da beraber sunuluyor. Dizi ve filmleri yasal bir şekilde izleyebileceğiniz web siteleri de aynı şekilde mobil platformlarda kullanıcılarına hizmet veriyor. Bizler de dizi ve film izleyebileceğiniz mobil uygulamalardan bir liste hazırladık. İşte o uygulamalar.

Puhutv

Yeni bir dijital platform olan Puhutv’de yüzlerce dizi ve filmi ücretsiz izleme imkanı sunuyor. Biten diziler, devam eden diziler ve yerli filmleri yüksek görüntü kalitesiyle birlikte sunan platform hem masaüstü hem de mobil platformda kullanıcılarına hizmet veriyor. Ücretsiz olarak üye olduktan sonra izleme alışkanlıklarınızı tespit ederek sevebileceğiniz içerikleri karşınıza çıkaran puhutv, yarıda bıraktığınız dizi ya da filmi istediğiniz cihazdan kaldığınız yerden devam edebilme imkanı da sunuyor.

İndir 22 MB puhutv iOS iPhone ve iPad İçin Ücretsiz Yerli Dizi - Film İzleme Uygulaması

İndir puhutv Android Android İçin Ücretsiz Dizi ve Film İzleme Uygulaması

BluTV

Bir başka dijital platform olan BluTV’de yüzlerce dizi ve filmi hem bilgisayardan hem de mobilden izleyebiliyorsunuz. Sürekli güncellenen dizi ve filmler, canlı TV yayınları, sadece BluTV’ye özel yapımlara ulaşabileceğiniz platformdan faydalanabilmeniz için aylık 9.90 TL ödeyerek üyelik almanız gerekiyor. Ancak, platformu denemek isteyenler için 7 gün boyunca ücretsiz deneme imkanı da sunuluyor. Bu sürenin sonunda üyeliğinizi iptal edebilir ya da ücretli üyelik alabilirsiniz.

İndir 39 MB BluTV iOS iPhone ve iPad İçin Canlı TV, Film ve Dizi İzleme Uygulaması

Netflix

Kaliforniya kökenli eski bir girişim olan Netflix, 1999 yılında abonelik sistemine geçmiş ve günümüzde hala varlığını onlarca ülkede sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkçe olarak destek vermeye başlayan Netflix’te yerli ve yabancı dizilere ve filmlere ulaşabilirsiniz. Tamamen reklamsız olarak hizmet veren Netflix’i bilgisayarlar, mobil cihazlar, akıllı tv’ler, oyun konsolları, ev sinema sistemleri, blu-ray oynatıcılar ve internet medya oynatıcıları gibi aklınıza gelebilecek tüm cihazlarda kullanabilmeniz mümkün. Yeni müşterilerine 1 aylık ücretsiz hizmet sunan Netflix’i kullanmaya devam edebilmek için bu sürenin sonunda aylık 15.99, 27.99 ve 39.99 TL ücretle farklı özellikler sunan üç farklı paketten birini satın almanız gerekiyor.

İndir 2 MB Netflix Windows-phone Windows Phone için Sınırsız Film ve Dizi İzleme Uygulaması

İndir 74 MB Netflix iOS iPhone ve iPad İçin Popüler Film, Dizi İzleme Uygulaması

İndir Netflix Android Android için Film ve Dizi İzleme Uygulaması

İndir 31 MB Netflix Windows 10 için Popüler Film ve Dizi İzleme Uygulaması

Digiturk Dilediğin Yerde

Digiturk aboneliğiniz varsa yüzlerce canlı kanalı, kaçırdığınız dizi ve programları ve binlerce filmi mobil cihazlarınızdan takip edebilirsiniz. Dilediğiniz yerde faydalanabileceğiniz uygulamaya ek ücret ödemenize gerek kalmadan, Digiturk üyelik numaranızla veya telefon numaranızla giriş yaparak kullanabiliyorsunuz.

Tivibu

Türk Telekom’un sunduğu Tivibu platformunda filmler, diziler, müzikler, belgeseller ve daha birçok içerik sizleri bekliyor. 24 aylık taahhüt karşılığında aylık 2.90, 5.90 ve 39 TL’lik paketler sunan Tivibu’da hem dizileri hem de filmleri izlemek istiyorsanız Sinema Paketi’ni tercih edebilirsiniz. Eğer, spor müsabakaları, belgeseller, dizi ve filmler bir arada olsun istiyorsanız Süper Paket’i tercih edebilirsiniz.

Bonus

Dijital platformlara ücret ödemek istemiyorsanız, kaçırdığınız dizileri izlemek için ilgili TV kanalının mobil uygulamasını indirerek de izleyebilirsiniz. Genellikle tüm kanallar, dizilerin yeni bölümlerini web sitelerine de ekliyorlar. Bunun yanında, canlı yayın özelliğiyle bulunduğunuz her yerden dizilerinizi rahatlıkla izleyebilirsiniz.

Film Ve Dizi Tutkunları İçin En İyi Android Uygulamaları