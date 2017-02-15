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Dizi ve Film İzleyebileceğiniz Mobil Uygulamalar

Mobil

- 15.02.2017 -
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Dizi ve Film İzleyebileceğiniz Mobil Uygulamalar

Dizi ve film tutkunları için hazırladığımız bu listede Android ve iOS işletim sistemli cihazlarınızdan dizi ve film izleyebileceğiniz uygulamaları sıraladık.

Mobil cihazların kullanım oranının giderek artmasıyla birlikte, artık neredeyse tüm web sitelerinin mobil uygulamaları da beraber sunuluyor. Dizi ve filmleri yasal bir şekilde izleyebileceğiniz web siteleri de aynı şekilde mobil platformlarda kullanıcılarına hizmet veriyor. Bizler de dizi ve film izleyebileceğiniz mobil uygulamalardan bir liste hazırladık. İşte o uygulamalar.

Puhutv

puhutv

Yeni bir dijital platform olan Puhutv’de yüzlerce dizi ve filmi ücretsiz izleme imkanı sunuyor. Biten diziler, devam eden diziler ve yerli filmleri yüksek görüntü kalitesiyle birlikte sunan platform hem masaüstü hem de mobil platformda kullanıcılarına hizmet veriyor. Ücretsiz olarak üye olduktan sonra izleme alışkanlıklarınızı tespit ederek sevebileceğiniz içerikleri karşınıza çıkaran puhutv, yarıda bıraktığınız dizi ya da filmi istediğiniz cihazdan kaldığınız yerden devam edebilme imkanı da sunuyor.

İndir22 MB
puhutv iOS
puhutv iOS iPhone ve iPad İçin Ücretsiz Yerli Dizi - Film İzleme Uygulaması

İndir
puhutv Android
puhutv Android Android İçin Ücretsiz Dizi ve Film İzleme Uygulaması

BluTV

blutv

Bir başka dijital platform olan BluTV’de yüzlerce dizi ve filmi hem bilgisayardan hem de mobilden izleyebiliyorsunuz. Sürekli güncellenen dizi ve filmler, canlı TV yayınları, sadece BluTV’ye özel yapımlara ulaşabileceğiniz platformdan faydalanabilmeniz için aylık 9.90 TL ödeyerek üyelik almanız gerekiyor. Ancak, platformu denemek isteyenler için 7 gün boyunca ücretsiz deneme imkanı da sunuluyor. Bu sürenin sonunda üyeliğinizi iptal edebilir ya da ücretli üyelik alabilirsiniz.

İndir32 MB
BluTV Android
BluTV Android Android İçin Televizyon İzleme Uygulaması

İndir39 MB
BluTV iOS
BluTV iOS iPhone ve iPad İçin Canlı TV, Film ve Dizi İzleme Uygulaması

Netflix

netflix

Kaliforniya kökenli eski bir girişim olan Netflix, 1999 yılında abonelik sistemine geçmiş ve günümüzde hala varlığını onlarca ülkede sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkçe olarak destek vermeye başlayan Netflix’te yerli ve yabancı dizilere ve filmlere ulaşabilirsiniz. Tamamen reklamsız olarak hizmet veren Netflix’i bilgisayarlar, mobil cihazlar, akıllı tv’ler, oyun konsolları, ev sinema sistemleri, blu-ray oynatıcılar ve internet medya oynatıcıları gibi aklınıza gelebilecek tüm cihazlarda kullanabilmeniz mümkün. Yeni müşterilerine 1 aylık ücretsiz hizmet sunan Netflix’i kullanmaya devam edebilmek için bu sürenin sonunda aylık 15.99, 27.99 ve 39.99 TL ücretle farklı özellikler sunan üç farklı paketten birini satın almanız gerekiyor.

İndir2 MB
Netflix Windows-phone
Netflix Windows-phone Windows Phone için Sınırsız Film ve Dizi İzleme Uygulaması

İndir74 MB
Netflix iOS
Netflix iOS iPhone ve iPad İçin Popüler Film, Dizi İzleme Uygulaması

İndir
Netflix Android
Netflix Android Android için Film ve Dizi İzleme Uygulaması

İndir31 MB
Netflix
Netflix Windows 10 için Popüler Film ve Dizi İzleme Uygulaması

Digiturk Dilediğin Yerde

digiturk dilediğin yerde

Digiturk aboneliğiniz varsa yüzlerce canlı kanalı, kaçırdığınız dizi ve programları ve binlerce filmi mobil cihazlarınızdan takip edebilirsiniz. Dilediğiniz yerde faydalanabileceğiniz uygulamaya ek ücret ödemenize gerek kalmadan, Digiturk üyelik numaranızla veya telefon numaranızla giriş yaparak kullanabiliyorsunuz.

İndir3 MB
Dilediğin Yerde Windows-phone
Dilediğin Yerde Windows-phone Windows Phone için Dilediğin Yerde Uygulaması

İndir3 MB
Dilediğin Yerde
Dilediğin Yerde Windows 8 için Digiturk Dilediğin Yerde Uygulaması

İndir18.4 MB
Dilediğin Yerde iOS
Dilediğin Yerde iOS iOS için Digiturk Uygulaması

İndir7.27 MB
Dilediğin Yerde Android
Dilediğin Yerde Android Android İçin Digiturk Uygualaması

Tivibu

tivibu

Türk Telekom’un sunduğu Tivibu platformunda filmler, diziler, müzikler, belgeseller ve daha birçok içerik sizleri bekliyor. 24 aylık taahhüt karşılığında aylık 2.90, 5.90 ve 39 TL’lik paketler sunan Tivibu’da hem dizileri hem de filmleri izlemek istiyorsanız Sinema Paketi’ni tercih edebilirsiniz. Eğer, spor müsabakaları, belgeseller, dizi ve filmler bir arada olsun istiyorsanız Süper Paket’i tercih edebilirsiniz.

İndir1 MB
Tivibu Cep Windows-phone
Tivibu Cep Windows-phone Windows Phone için Tivibu Uygulaması

İndir1.2 MB
Tivibu Cep Android
Tivibu Cep Android Android için Tivibu Uygulaması

İndir6.3 MB
Tivibu Cep iOS
Tivibu Cep iOS iPhone, iPad ve iPod Touch İçin Tivibu Cep Uygulaması

Bonus

Dijital platformlara ücret ödemek istemiyorsanız, kaçırdığınız dizileri izlemek için ilgili TV kanalının mobil uygulamasını indirerek de izleyebilirsiniz. Genellikle tüm kanallar, dizilerin yeni bölümlerini web sitelerine de ekliyorlar. Bunun yanında, canlı yayın özelliğiyle bulunduğunuz her yerden dizilerinizi rahatlıkla izleyebilirsiniz.

 

Uygulamaya Git
Kanal D Canlı Yayın İzle
Kanal D Canlı Yayın İzle Kanal D İzleme Servisi

İndir472 KB
Kanal D Android
Kanal D Android Android İçin Kanal D Uygulaması

İndir5.6 MB
ATV iOS
ATV iOS iPhone ve iPad için ATV Uygulaması

İndir7.7 MB
ATV Android
ATV Android Android için ATV Uygulaması

İndir10 MB
TRT Televizyon iOS
TRT Televizyon iOS iPhone ve iPad İçin TRT Mobil TV Uygulaması

İndir3 MB
TRT Televizyon Android
TRT Televizyon Android Android için TRT Televizyon Uygulaması

İndir9 MB
Star TV Android
Star TV Android Android İçin Star TV Uygulaması

İndir5.5 MB
Star TV iOS
Star TV iOS iOS için Star TV Resmi Uygulaması

İndir4 MB
Star TV Windows-phone
Star TV Windows-phone Windows Phone için Star TV Mobil Uygulaması

İndir3.2 MB
FOX TV Android
FOX TV Android Android için Resmi Fox TV Uygulaması

İndir8.2 MB
FOX TV iOS
FOX TV iOS iOS için Fox TV Uygulaması

İndir7.7 MB
TV8 Android
TV8 Android Android için TV8 Uygulaması

İndir3.9 MB
TV8 iOS
TV8 iOS iOS için TV 8 Uygulaması

Film Ve Dizi Tutkunları İçin En İyi Android Uygulamaları

Konular: Mobil Listeler

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 15.02.2017

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