Çocukların Akıllı Telefonlarını Ellerinden Alırsanız Bakın Neler Oluyor!

BBC'de yayınlanan minik bir haber, çocukların akıllı telefonlarına el koyarsanız neler olabileceğine dair ipuçları veriyor. Her sabah 13 yaşındaki oğlunu yapışıp kaldığı iPhone'undan koparıp okula hazırlanması için ikna etmesi gereken bir annenin tecrübeleri hepimize ibret olabilir.

Karly Tophill, her sabah oğlunun iPhone'nunu bir kenara bırakıp okula hazırlanması için oldukça ter döken bir ebeveyn. Sadece sabahları değil onun bu çabası, okuldan geldikten sonra da hemen telefonuna sarılan oğlunun ödevlerini yapmaması da onu canından bezdirmiş. Sonunda bu bıkkın anne oğlunun telefonuna bir yıllığına el koymaya karar vermiş. Bu radikal yaptırım karşında sonuçlar şöyle gelişmiş. Daily Telegraph'ın haberine göre, dertli anne 3 ay kadar oğlunun itirazları ve huzursuzluğu ile cebelleşmek zorunda kalmış. Bu dönemi sabırla aşan kadın, bu sürece paralel olarak 6 haftada sabrının meyvelerini toplamaya başlamış.

Oğlu Dylan notlarını yükselterek, daha konuşkan ve her şeyi paylaşan bireye dönüşmeye başlamış. Eğlenmek için sokağa çıkarak sosyalleşmeye başlayan Dylan artık eskisinden daha sorumlu bir birey olarak aileye katılmış.

Bilimsel ve sosyal sonuçlar

Pedagoglar çocukların eğlence aracı olarak akıllı telefonları tercih etmesini hiç doğru bulmuyorlar. Oysa aileler çocuklar başlarından gitsinler diye tablet ve telefonları bir kaçış olarak görüyorlar. Yapılan araştırmalara göre, 11 ila 16 yaş arasındaki çocuklar internette ortalama her gün 26 paylaşım yapıyorlar. Aileleri tarafından sınırlandırılan çocukların yüzde 80'i de bu sınırları aştıklarını itiraf ediyorlar. Pedagoglar ve psikologlar öncelikle akıllı telefonun saçma bir tanım olduğunda hem fikirler. Bu ciahazların telefon değil de 10 yıl önceki dizüstü bilgisayarlardan güçlü bilgisayarlar olduğun u savunuyorlar. Bu savdan yola çıkarak, ailelerin çocuklarının akıllı telefon kullanımına sınırlandırma getirmeleri gerektiğine inanıyorlar.

Ne gibi rahatsızlıklar çocukları bekliyor?

Sosyal ağları ve interneti aşırı kullanan gençlerde ortaya çıkan bazı endişe verici sonuçlara; internet bağımlılığı, internetsiz kalma endişesi, kullanımı azaltmayı başaramamak, okul ödevlerini aksatmak, bozulan sosyal ilişkiler ve aileyle geçimsizlikler de eklenebiliyor. Gençlerin internet ve sosyal medya kullanımının çevrimdışı hayatlarıyla ilişkili olduğu saptandığı için, medya kullanımının gelişim üzerindeki etkilerini göz önüne almak öğretmenleri ve aileleri için son derece önem taşıyor.

Çözüm olarak ne öneriyorlar?

Anne ve babalara 'dijital günbatımı' kavramını uygulamalarını öneren psikologlar, ebeveynlere her gün çocuklarını yatmadan bir iki saat önce elektronik cihazlardan ayırmalarını öneriyorlar. Aksi takdirde bu bağımlılık, yatak odalarını dinlenmeleri gereken bir alan olmaktan çıkarıp eğlence merkezine dönüştürüyor. Elektronik cihazlarının gece geç saatlere kadar kullanılmasıyla uyku kaybının artacağı savunuluyor. Gece geç saatlerde bu cihazların kullanılması depresyon, endişe bozukluğu, kötü ders notları ve kilo almaya yol açıyor.

Bu noktada çözüm, ebeveynlerin çocuklarla doğru iletişim kurmasında yatıyor. Tavsiye edilen strateji, "Sosyal medyada vakit geçirmeni yasaklamıyorum ama sosyal hayatı gerçek dünyada deneyimlemelisin. Sosyal medya hesaplarında sürekli vakit geçirip kendini başkalarıyla karşılaştırmak seni mutsuz edebilir" gibi bir yaklaşımda yatıyor.

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