CIA, Küresel Siber Güvenliğin Dağlarına Nasıl Karlar Yağdırdı

Aslında konusu komplo teorileri olan film ve dizilerde, hükümetler halktan sakladıkları çeşitli birimlerle bir sürü izleme ve dinleme faaliyetlerine girerler. Bu faaliyetlere de afili, karizmatik departman isimleri uydururlar. Wikileaks'in CIA dosyaları da 'Kasa 7'nin açıklanmasıyla herkesin tam kucağına düştü. Kimse "Kasa 7 ne hocam, bunun diğer altısı nerede?" diye sormadı.

WikiLeaks'in sızdırdığı CIA raporu tam 8.761 belge ve dosyadan oluşuyor ve bugüne kadar bir ülkenin kendi vatandaşlarına karşı giriştiği en büyük casusluk ifşası olarak kabul ediliyor.

Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi NSA'nın (National Security Agency) tüm interneti dinliyor olduğu gerçeği aslında bir fantezi değil. Hiç de olmadı. Eski CIA ve NSA ajanı Edward Snowden bu iddiayı çok maceralı bir şekilde doğrulamıştı. Snowden, NSA ve CIA’in ortak çalıştıklarını ifşa edip doğrulayan milyonlarca belgeyle ortaya çıkmış, belgeleri basına sızdırmış ve ardından Rusya'ya sıvışmıştı. Bu durumun hemen ardından ABD hükümeti durumu kabul edip özür dilemek zorunda kaldı ama görünen o ki, Snowden'in iddiaları hala geçerli. Çünkü bu izleme ve dinleme alışkanlığından CIA hala vazgeçmiş değil.

Sen Neymişsin CIA?

Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatının "sütten çıkmış ak kaşık olmadığını" sağ olsun bize Hollywood öğretti. Masum bir devlet kurumu olmadığını neredeyse yıllardır biliyoruz. Wikileaks'in CIA dosyaları aslında 6 büyük casusluk sırrını barındırıyor. Bu sırların toparlanıp derdest edildiği kasaya da Kasa 7 deniyor olabilir mi acaba? Her neyse, gelin biz şu altı casusluk sırrına bir göz atalım.

Yayınlanan belgelerde ‘Sıfır Yılı’ (Year Zero) isimli bir bölüm yer alıyor. Bu bölümde, CIA'in Android ve iPhone telefonlar ile her türlü bilgisayara sızma yeteneğine sahip olduğu ve Whatsapp, Signal, Telegram gibi uçtan uça şifreleme olanağı sağlayan uygulamaları dinleyebildiği iddia ediliyor.

Durum bu kadarla da kalmıyor, CIA’in akıllı televizyonları bulundukları ortamları dinleyen cihazlara dönüştürebilen yazılımlara sahip olduğu da WikiLeaks tarafından ortaya çıkarıldı. Bununla beraber, istihbarat kurumunun ‘tepit edilmesi mümkün olamayacak suikastler’ düzenlemek için akıllı otomobiller ve minibüsleri uzaktan kontrol etmeye yarayan siber saldırı sistemlerini de tespit etmek üzere araştırmalar yaptığı da raporda yer alıyor.

Peki, Kasa 7'de neler gizli olabilir?

1- Android ve iPhone telefonlara ve her türlü bilgisayara sızma yeteneği

CIA, iPhone ve Android telefonlar ile Windows, MacOS ve Linux çalıştıran tüm bilgisayarlar da dahil olmak üzere insanların kullandığı her elektronik cihazda casusluk yapacak kötü amaçlı yazılımlar geliştirebiliyormuş.

2- Signal, Telegram ve WhatsApp gibi uygulamalar, tamamen güvensiz

WikiLeaks2 e göre, şifrelenmiş mesajlaşma uygulamaları yalnızca kullanıldıkları cihaz kadar güvenli; yani işletim sistemi tehlikeye girerse, mesajlar şifrelenip diğer kullanıcıya gönderilmeden önce okunabiliyor.

3- Akıllı TV'leri çevresinde konuşulanları dinlenebiliyor

"Ağlayan Melek" (Weeping Angel) isimli bir yazılım sayesinde, istihbarat teşkilatları yükledikleri özel bir yazılımla kapalı olsalar dahi TV'leri ‘dinleme cihazı’ olarak kullanabiliyor. Böylelikle cihazlar kapalı gözükseler bile CIA tarafından kullanılmaya devam edebiliyorlar.

4- Akıllı otomobillerin hacklenerek kaza yapmalarına sebebiyet verebilme

Hatırlarsanız geçen yıl yayınladığımız Tesla Otomobili Uzaktan Ele Geçirip Kontol Ettiler haberimizde gerçekleştirilen bir test, otomobillerin hacklenebildiğini kanıtlamıştı. WikiLeaks belgelerinin bir bölümü, CIA’in bu tip araçları hackleyerek uzaktan kontrol etmenin yollarını aradığını da gösteriyor.

5- CIA fark ettiği güvenlik açıklarını herkesten saklıyor

Apple, Google ve Microsoft'un da yer aldığı telefon ve bilgisayar üreten, dünyanın en büyük elektronik şirketleri, kullanıcılara güncel güvenlik önlemleri sunmakla yükümlü. Yayınlanan belgelere göre bu şirketler, CIA’in kendi avantajı doğrultusunda kullanmaya devam etmek istemesi sebebiyle, şirketler bu fark edilen çeşitli yeni güvenlik açıkları hakkında uyarılmıyor ve bu tehditleri giderebilme şansını bulamıyorlar.

WikiLeaks raporunda konuyla ilgili olarak, "Üreticilerle paylaşılmayan ciddi güvenlik açıkları, toplumun büyük bir kısmını ve kritik öneme sahip altyapıları, açığı keşfeden ya da konu hakkındaki söylentileri duyan yabancı istihbaratların ve yabancı siber suçluların tehdidi altında bırakıyor. Eğer CIA böyle açıkları keşfederse başkaları da bunu yapabilir" ibaresinin altını çizmek gerekiyor.

6- CIA'i durdurmak pek de mümkün görünmüyor

Tüm kirli çarşafları ortaya dökülen ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın WikiLeaks belgelerine tepkisi, aslında tam bir "özrü kabahatinden büyük" durumu. CIA bir gün kadar geç yanıtladığı ithamlar hakkında, "Amerika'nın güvenliğini sağlamak ve casusluk yapmak bizim işimiz, CIA'nın elbette en iyi cihazlara ihtiyacı var. Rica ederiz Amerika, görevimiz teşekküre gerek yok" diye cevap verince insan küçük dilini yutuyor. Her şeyin ortaya çıkmasının gelecekte olması muhtemel farklı olayları engellemeyeceğini anlıyorsunuz.

Korku Cumhuriyetleri

Gerçek demokrasilerde "korku faktörü", bir joker gibi istenilen anda "oyuna sokulan bir kart olmamalı" diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Bunu iktidarlar doğrudan söylemlerle yapabildikleri gibi, gizli servislerin "aba altından sopa göstermesi" ile de gerçekleştirebiliyorlar. Süper güç sahibi ülkelerin, bu iktidarı kaybetmemek adına gücünü orantısız olarak kullandığı ve bu uğurda her türlü gizli ya da açık fırsatı kıyasıya değerlendirdiği bir ülke haline gelen ABD, artık bir "korku cumhuriyeti" olduğunu WikiLeaks'e verdiği cevapla resmen ilan ediyor gibi görünüyor.

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