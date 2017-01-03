CES 2017'de Bizleri Neler Bekliyor?

Teknoloji meraklılarını buluşturan dünyanın en büyük fuarlarından CES (Consumer Electronics Show), 2017’nin hiç şüphesiz ki ilk büyük etkinliği olacak. 5 Ocak’ta başlayacak CES 2017 fuarında yine birbirinden yenilikçi ürünler göreceğiz. Peki 50. yıldönümünü kutlayacak CES’e kimler katılacak?

CES 2017 Ne Zaman Başlıyor?

Her yıl Ocak ayında Las Vegas Nevada’da düzenlenen tüketici elektroniği fuarı kısa adıyla CES, bu sene 50. yaşını kutluyor. Dünyaca ünlü markaların ilk görüşte şaşkınlık uyandıran son teknoloji ürünlerini sergiledikleri fuar, bu sene 5 Ocak – 8 Ocak 2017 tarihleri arasında kapılarını açık tutacak. Teknolojik ürünleri hayatının bir parçası haline getiren, en yeni ürünleri deneyimlemekten keyif alan kişileri bir araya getiren fuarın öncesinde her zaman olduğu gibi Samsung, LG, Lenovo, Sony, Xiaomi ve daha nice şirketin CES 2017’de tanıtacakları ürünlerinin duyurusunu yapacaklar ve biz de sizlere aktaracağız.

CES 2017 Fuarına Kimler Katılacak?

Peki CES 2017 fuarında kimleri göreceğiz? Bu sene biz teknoloji aşıklarına yepyeni ürünlerini tanıtacak şirketler arasında Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Lenovo, Huawei, HTC gibi daha çok telefon modelleriyle ilgilendiğimiz ancak sürpriz yapmaları kuvvetle muhtemel şirketlerin yanında araba demeye dilimizin varmayacağı bir modelle karşımıza çıkacak BMW, Toyota, Volkswagen, Nissan, Faraday Future ve geleceğin mobil – masaüstü cihazlarına güç verecek işlemcileri üreten Qualcomm, Intel dahil birçok şirketi sahnede göreceğiz.

CES 2017 Fuarında Hangi Ürünler Duyurulacak?

CES 2017 fuarında neler duyurulacak? sorusunun yanıtını vermek oldukça güç ancak bir tahminde bulunmamız gerekirse; dizüstü, akıllı telefon ve tabletlerin yanı sıra geleceğin arabaları ve akıllı ev sistemlerinin dahil olduğu yeni ürün – konsept çalışmalar göreceğiz elbette. Sony’nin giriş seviye OLED TV’leri, Faraday Future’ın her yerinden teknoloji akan bütünsel tasarıma sahip elektrikli arabası, VR yani sanal gerçeklik için yenilikçi kullanımlar, su geçirmez ve 4K akıllı telefonlar, drone’lar, evin güvenliğini sağlayacak robotlar, akıllı saat kayış/kordonları, olumsuz çevre koşullarına dayanıklı kıyafetler az önce sözü geçen şirketlerden beklentilerimiz arasında.

CES 2017 fuarında yaşananları sıcağı sıcağına Tamindir ekibi olarak sizlere aktaracağız. Bizi takip edin.

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