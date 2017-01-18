Bilim Kurgudan Gerçeğe Dönüşen Taktiklerle Geleceğin Savaşları

Geçen sene ABD Savunma Bakanlığı, internet üzerinden potansiyel savaş taktiklerinin neler olabileceği konulu bir makale yarışması düzenledi. Amaç, gelecekte kullanılabilecek savaş teknik ve taktikleri ile ilgili potansiyel fikirlere ulaşabilmek ve bunları değerlendirebilmekti.

2015 yılının Ekim ayının 15'inde tüm dünya kült bir bilim kurgu filmi olan Geleceğe Dönüş filmini yeniden izledi. 1980'lerin bu önemli başyapıtı aslında o yıllarda 2000'li yıllarda olabilecekleri son derece akılcı yollarla tahmin edebildiği için son derece önemli bir kriterdi. Gerçekten teknoloji gelişiyor muydu, yoksa sadece filmde gördüklerini mi hayata geçirmeye çalışıyordu bu soru hep baki kaldı. Otoritelere göre esas sorunsal, bilim kurgu filmlerine konu olan teknolojinin, gerçekten teknolojik olarak ne kadar gerçek olabileceği noktasına geldiğinde görüşler ikiye ayrılıyor olmasıydı.

Hayalindeki orduyu anlat!

İşte tam da bu noktada Quantico, Virginia'daki Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyade Kolordusu'nun aklına parlak bir fikir geldi. Yukarıda kısaca anlattığımız yarışmayı düzenledi. Kadın ya da erkek ayırd etmeksizin herkesin katıldığı bu yarışmadan, dahiyane "geleceğin savaş taktikleri ve donanımları" fikirlerini tasnif etti. Yarışma sonucunda, 2030 yılından 2045 yılına uzanan bir periyodu kapsayan olağanüstü fikirler bir araya toplandı. Bunların arasında savaşta kullanılabilecek "dış iskelet" yapılarından tutunda, EMP (elektro manyetik şok) silahlarına hatta savaşa hazır tasarlanmış robotlara kadar uzanan onlarca fikir vardı. Bazı yazılarda oluşturulan savaş senaryoları, ABD'ye düzenlenmesi mümkün genetik olarak modifiye edilmiş saldırılardan, Çin ve diğer Asya ülkeleri arasında çıkması mümkün hikayelere kadar uzanıyordu.

Uygulama Aşaması

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyade Kolordusu bu senaryolardan uygulanabilmesi mümkün ordu kurguları ve silah – mühimmat gibi ögeleri önümüzdeki yıllarda deneyerek olabilirliklerini sınayacak.

ABD geleceğin asker ve silahları belgeseli

Bu demek oluyor ki, teknolojinin bugün geldiği noktanın elverdiği kadarıyla geleceğe yönelik "savaş teknolojileri" şu anda gizli üslerde deneniyorlar. Yani tüm bilim kurgu senaryoları, danışmanlar tarafından değerlendirilerek test ediliyorlar.Teknoloji dergilerinde veya askeri dergilerde gördüğümüz, okuduğumuz bütün yeni teknolojilerin heyecanlı bilim kurgu yazarları tarafından ordulara kazandırılıyor olması insanı derin düşüncelere düşürüyor. Çünkü bu insanların hayal gücü son derece ürkütücü olabiliyor.

Çin, Üçüncü Dünya Savaşına Hangi Askeri Teknolojilerle Hazırlanıyor?

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