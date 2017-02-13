Android Wear 2.0 ve Dikkat Çeken Özellikleri

Google'ın akıllı saatlerde kullanılması için geliştirdiği Android Wear işletim sistemi, aradan geçen yıllara rağmen bir türlü istenilen seviyeye ulaşamadı. Akıllı saat pazarının küçük bir kısmında yer alan Android Wear, 2.0 güncellemesiyle birlikte dikkat çeken özelliklere kavuşacak ve hedefine doğru koşacak.

Akıllı saatlerde kullanıması için yıllar önce karşımıza çıkan Android Wear işletim sistemi, akıllı saat pazarındaki hakimiyetini bir türlü arttıramadı. Durum böyle olunca da Google kolları sıvadı ve Android Wear'ı kapsamlı bir güncelleme ile buluşturma kararı aldı. Çalışmalarının sonuna gelen Google, sonunda Android Wear 2.0 adıyla duyurduğu yeni sürümünü dağıtıma hazırladı.

Android Wear 2.0 adıyla hazırlanan yeni sürümde bir çok yenilik ise kullanıcıları bekliyor olacak. Öte yandan daha fazla sensör algılama özelliği de yeni nesil saatlerde gelecek. Yeni güncelleme ile telefondan bağımsız hale gelmeyi de mümkün kılan işletim sisteminin daha pek çok işlevsel özelliği bulunuyor. Şimdi bu özelliklerden dikkat çekenlere bir göz atalım.

Kişiselleştirilebilir Saat Arayüzü

Android Wear ile saat arayüzünde bir takım kişiselleştirmeler yapılabildiğini biliyoruz. Kısıtlı olarak yapılan bu kişiselleştirmeler Android Wear 2.0 zincirlerinden kurtulmuş şekilde karşımıza çıkıyor. Randevularınız, hisse performanslarınız, spor hedefleriniz ve sizin için önemli olan diğer bilgileri artık ana saat ekranına yerleştirebiliyorsunuz. Hızlı erişim imkanı sağlayan yeni özellik ile kendi tarzınızı yaratabiliyorsunuz.

Daha Aktif Çalışan Fitness Sistemi

Fitness özelliği hemen hemen her akıllı saatte karşımıza çıkıyor. Yaşam koçu gibi davranan bu özellik, yapılan aktiviteleri ölçerek kullanıcıya bilgi veriyor. Android Wear 2.0 ile bu sistem daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bundan sonra akıllı saatinizde ağırlık kaldırma egzersizlerinizi de takip altına alabilecek ve bu işlemleri yaparken aramaları cevaplayabilecek ya da Google Play Müzik üzerinden sevdiğiniz bir müziği dinleyebileceksiniz.

Uygulama İndirme Desteği

Android Wear 2.0 ile akıllı saatinize beğendiğiniz uygulamaları indirebiliyor olacaksınız. Eğer saatiniz hücresel bir bağlantıya sahipse arama yapabilecek ve Android Wear 2.0 için geliştirilen uygulamaları indirebileceksiniz. AccuWeather, Android Play, Bring!, Google Fit, Google Messenger gibi uygulamalar ve daha fazlası akıllı saatinizde sizleri bekliyor olacak.

İletilere Cevap Vermek Daha Kolay

Bundan sonra akıllı saatinize ulaşan iletilere cevap vermek istediğinizde karşınıza birden fazla seçenek çıkıyor olacak. Akıllı saatinize bir bildirim geldiğinde onu genişletebilir, sesli yanıtlayabilir, klavye ile cevaplayabilir ya da el yazısıyla cevap yazabilirsiniz. WhatsApp, Facebook Messenger, Glide, Hangouts gibi uygulamalar Android Wear 2.0 ile çok daha kolay bir şekilde kullanılabilecek.

Gelişmiş Yapay Zeka Google Asistan ile Tanışın

iOS'un Siri'si varsa Android Wear'ın da Google Asistanı var diyen Google, Android Wear 2.0 ile yapay zeka teknolojisini bileklerinize doluyor. Yeni sürümde kullanıma sunulan Google Asistan ile hava durumunu öğrenebiliyor, rezervasyon yapabiliyor ya da alışveriş listenizi güncelleyebiliyorsunuz. Şimdilik Almanca ve İngilizce desteğine sahip olan Google Asistan ilerleyen dönemlerde yeni dillerin desteğine de sahip olacak.

Gelişmiş Bağlantı Opsiyonları

Öte yandan Anroid Wear 2.0 ile akıllı saatlerin bağlantı seçenekleri de genişletilmiş durumda. WiFi, Bluetooth, LTE, GPS, NFC seçeneklerine ek olarak en iyi bağlantı sistem tarafından tespit edilebiliyor. Ayrıca Android Play ile temassız ödeme işlemleri de yapılabiliyor.

Güncelleme Alacak Akıllı Saat Modelleri

Android Wear 2.0 güncellemesini alacak akıllı saatler Google tarafından duyuruldu ve kısa süre içerisinde bu saatler yeni sürümlerine kavuşmuş olacak. İşte o modeller.

ASUS ZenWatch 2 & 3

Casio Smart Outdoor Watch, Casio PRO TREK Smart

Fossil Q Founder, Fossil Q Marshal, Fossil Q Wander

Huawei Watch

LG Watch R, LG Watch Urbane ve 2nd Edition LTE

Michael Kors Access Smartwatches

Moto 360 2nd Gen, Moto 360 for Women, Moto 360 Sport

New Balance RunIQ

Nixon Mission

Polar M600

TAG Heuer Connected

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