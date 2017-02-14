Android için En İyi 10 Boyama Kitabı Uygulaması
Hepimiz çocukluğumuzda boyama kitaplarıyla uzun bir süre keyifli vakit geçirmişizdir. Yetişkin bir birey olmak, boyama kitaplarından uzak kalacağımız anlamına gelmiyor. Zira yetişkinler için de boyama kitapları halihazırda bulunuyor. Bizler de bu listemizde, yetişkinlerin faydalanabileceği en iyi 10 boyama kitabı uygulamasını sizler için sıraladık.
Play Store’daki App Labs Games adlı geliştirici, birçok boyama kitabı uygulamasını Android kullanıcılarına sunuyor. Bazıları genel kullanıma uygun boyama kitabı uygulamaları, bazıları da mevsimler, hayvanlar, sanat gibi temalara sahip durumda. Çeşitli alternatifler için geliştiricinin sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Adult Coloring Book
Yetişkinler için sunulan bir boyama kitabı uygulaması olan Adult Coloring Book uygulamasının arayüzü oldukça basit. Renk seçeneğinin fazla olduğu ve filtre ekleme, boyama, renk paletini kişiselleştirme gibi özelliklere sahip olan uygulama, boyama işini daha eğlenceli ve eşsiz hale getirmek için yaratıcı seçenekler sunuyor. Reklamlar biraz rahatsız edici olsa da denemekte fayda var.
Colorfly
Renk paletlerini özelleştirme, çalışmaları kaydetme ve paylaşma, daha ince bir çalışma yapabilmek için yakınlaştırma gibi işlevsel özellikler sunan Colorfly uygulaması temelde Adult Coloring Book uygulamasıyla benzerlik gösteriyor. Her iki haftada bir gelen güncellemelerle içeriği artan uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Colorfy
Popüler boyama kitabı uygulamalarından biri olan Colorfy uygulaması çiçekler, desenler, kediler, bahçeler ve renklendirebileceğiniz ünlü tablolar gibi çeşitli içerikler sunuyor. Renk paletinizi özelleştirme, resimleri kaydetme ve paylaşma özelliği sunan uygulamada daha fazla özellik ve görsel istiyorsanız bir abonelik hizmeti de sunuluyor. Ancak, ücretsiz sürümünün de oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim.
Coloring Book 2017
Oldukça başarılı bir uygulama olan Coloring Book 2017, başlangıçta birçok çalışma içeriği sunuyor ve bu içeriklerin zamanla artacağının garantisini veriyor. Reklamların az da olsa rahatsız edici olduğunu bilmenizde fayda var. Ayrıca, bitmiş çalışmalarınızı kaydetmek için Google Drive ile paylaşmanız gerekiyor.
Colorfit
Colorfit adlı geliştirici, benzer birçok boyama kitabı uygulamasına göre daha iyi bir deneyim sunuyor. Hayvanlar, bahçeler, nesneler ve daha birçok temaya sahip özel boyama kitaplarına ulaşabileceğiniz çeşitli uygulamalar sunan geliştiricinin çizim uygulamalarının da oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim.
ColorMe
Çeşitli konularda 100’den fazla sayfa içeren bir koleksiyona sahip olan ColorMe uygulaması, popüler ve ücretsiz boyama kitabı uygulamalarından biri. Oldukça basit bir kullanıma sahip ColorMe uygulamasının geliştiricileri; degrade seçenekleri ve diğer yeni özellikler üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtiyorlar.
Colory
500’den fazla görüntü ve desenin bulunduğu 11 kategori sunan geniş özellikli boyama kitabı uygulaması Colory, diğer uygulamalara göre biraz daha öne çıkıyor diyebiliriz. Renk paletinizi özelleştirme, çalışmalarınıza daha sonra devam etmek için kaydetme, çevrimdışı destek gibi özelliklere sahip olan uygulama hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap ediyor. İçeriği sürekli güncellenen uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Free Coloring Book
Yetişkinlere özel bir boyama kitabı uygulaması olan uygulamanın diğer uygulamalardan ayrılan çok fazla özelliği yok. Oldukça basit olan uygulamayı vakit geçirmek için kullanabilirsiniz.
InColor
Listemizdeki en güçlü boyama kitabı uygulaması olma niteliği taşıyan InColor, sunduğu özelliklerle öne çıkıyor. Google Drive senkronizasyon desteği, degrade desteği, özel renkleri tekrar kullanabilmenizi sağlayan damlalık aracı ve çerçeveler sunan uygulamanın temel özelliklerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Daha fazla özellik kullanmak isteyenler için de bir abonelik hizmeti bulunuyor.
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