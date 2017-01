Android'de Kullanabileceğiniz Alternatif En İyi 10 Kilit Ekranı Uygulaması

Android telefonların en sevdiğimiz özelliği hiç şüphesiz istediğimiz gibi kişiselleştirebiliyor olmamız. Günde en az 2-3 saatimizi akıllı telefonlara ayırdığımız düşünüldüğünde, baktığımız ekranın işlevsel olmasını hepimiz istiyoruz. Her cihazın kendine özgü bir kilit ekranı olsa da, Android'in bize sunduğu bu ayrıcalığı kullanma gereksinimi doğuyor. Limitli ve fonksiyonel kilit ekranları dışında bazı alternatifleri denemek iyi olabilir. Bu blogda, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz alternatif en iyi 10 kilit ekranını sizlerle paylaşıyoruz.

Öncelikle bu listenin bizim süzgeçimizden geçerek oluşturulduğunu belirtmem gerekiyor. Zira Play Store üzerinde binlerce kilit ekranı uygulaması bulunuyor ve okuma deneyimi açısından seçiçi olmak zorundaydık. Kullanım amacı değişkenlik gösterse de, bu listeden birini beğeneceğinizi umuyoruz. Başlayalım:

10- Go Locker

Go Locker, en iyi Android kilit ekranı uygulamaları arasında yer alıyor. Uygulama içerisinde çok çeşitli temalar sunuyor ve bu temaları denemeden içiniz rahat etmiyor. Diğer yandan parlak kullanıcı arayüzü, muhteşem performans, kullanımı kolay arayüz ve güzel bir koleksiyon sunan Go Locker'ın tek kötü yanı bazı sınırlı özelliklere sahip olması. Go Locker VIP satın alırsanız bu sınırlı özelliklere de ulaşabiliyorsunuz. Denemenizi öneririz.

9- Hi Locker

Bir önceki kilit ekranı uygulaması Go Locker ile karşılaştırırsak, Hi Locker farklı temalar sunmuyor. Ona farklı bir tat katan, basit, pürüzsüz ve etkili olması diyebilirim. Özelleştirilebilirlik göz önüne alındığında, bir duvar kağıdı ayarladığınızda onu bulanıklaştırmaya kadar pek çok ayar yapabiliyorsunuz. Ayrıca küçük detaylar da unutulmamış. Kilit ekranına isminizi yazdığınızda "Günaydın..., Merhaba...." gibi mesajlar alabiliyorsunuz. Bu kilit ekranı uygulamasının da tek kötü yanı can sıkıcı reklamlara sahip olması. Dilerseniz ufak bir ücret ödeyerek bunlardan da kurtulabiliyorsunuz.

8- LokLok

LokLok, kullandığınızda çok eğlenceli detayların olduğu bir kilit ekranı uygulaması. Başlangıçta bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama bunun geçici bir sorun olduğunu belirtelim. Kilit ekranı ile etkileşime girebiliyorsunuz ve bunu arkadaşlarınızla paylaşma imkanınızda var. Bazı özellik eksikleri olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Etkileşimli bir ekran isterseniz LokLok'u tavsiye ediyorum.

7- Next Lock Screen

Şaşırtıcı bir şekilde Next Lock Screen, Microsoft tarafından geliştirilen bir kilit ekranı uygulaması olmasıyla dikkat çekiyor. Büyük bir firmadan çıktığı için oldukça iyi bir kullanıcı arabirimi sunuyor. Müzik çaları doğrudan kilit ekranından kontrol edebilme özelliğinden tutun da, zaman aşımı süresine kadar pek çok şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bu bağlamda üretken ve basit olduğunu söylemeliyim. Next Lock Screen'in tek kötü yanı ise çok fazla kaynak tüketmesi.

6- Picturesque

Next Lock'u beğenmezseniz, Picturesque size iyi bir alternatif olacaktır. Bu da Microsoft tarafından geliştirilmiş ve duvar kağıtları için doğrudan Bing'den faydalanıyor. Özel bir arka planda belirleyebiliyorsunuz. Tek tıklamayla kamera açma, daha az kaynak tüketme ve düşük özellikli cihazlarda tam randımanlı çalışması nedeniyle kullanmanızı öneririm.

5- AcDisplay

AcDisplay'de oldukça etkileyici bir kilit ekranı uygulaması. Şık görüntü stiline sahip, bildirim sabitleme özelliği bulunan ve pil ömrü konusunda başarılı olan AcDisplay'i deneyebilirsiniz. Bazen sıkıntı çıkardığı oluyor ama bunun da geçici olduğunu belirtmeliyim.

4- Slidelock Locker

Özel olarak bildirimleri yönetmeniz için oluşturulmuş bir kilit ekranı uygulaması olan Slidelock Locker, hızlı ayarlanabilme özelliğine sahip bir kontrol paneli sunuyor. Bir kilit ekranı uygulamasında aradığınız temel özelliklerin çoğunu içeriyor ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Hızlı ve basit olması büyük bir avantaj olsa da, reklamların bazen rahatsız edici olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Uygulama içi satın alma işlemi yaparak bu dertten de kurtulabilirsiniz. Slidelock Locker'ın tek eksi yanı ise büyük bir fonta sahip olması. Diğer yandan, günümüzde pek çok telefonun parmak izi desteği olduğu düşünüldüğünde bu özelliğin olmaması da eksi olarak yazılabilir.

3- SnapLock

Snaplock, gerçekten benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Basit olması bazı özelliklerden muaf tutsa da, tercih ettiğiniz saat stillerine ulaşabilirsiniz. Diğer yandan pil ömrüne katkı sağladığını da söyleyelim.

2- Locker Master

Açıkçası bu kilit ekranı uygulaması favorilerimizden biri. Uygulama, eşsiz ve çekici kilit ekranı tasarımlarını sizlere veriyor. Yaratıcı kilit ekranlarına sahip olmak isterseniz Locker Master'ı kesinlikle denemelisiniz. Harika bir kullanıcı arayüzüne, benzersiz temalara ve zengin özelliklere sahip olacaksınız.

1- Solo Locker

En sevilen kilit ekranı uygulamalarından olan Solo Locker, ilginç bir şekilde güçlü özelleştirme yeteneklerine sahip. Oldukça zarif bir kullanıcı arabirimi olan Solo Locker, uygulama içi satın alımlarla sunduğu özelleştirme seçeneklerini geliştirmenize de olanak tanıyor.

