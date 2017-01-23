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Android'de Kullanabileceğiniz Alternatif En İyi 10 Kilit Ekranı Uygulaması

Listeler

- 23.01.2017 -
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Android En İyi 10 Kilit Ekranı Uygulamaları

Android telefonların en sevdiğimiz özelliği hiç şüphesiz istediğimiz gibi kişiselleştirebiliyor olmamız. Günde en az 2-3 saatimizi akıllı telefonlara ayırdığımız düşünüldüğünde, baktığımız ekranın işlevsel olmasını hepimiz istiyoruz. Her cihazın kendine özgü bir kilit ekranı olsa da, Android'in bize sunduğu bu ayrıcalığı kullanma gereksinimi doğuyor. Limitli ve fonksiyonel kilit ekranları dışında bazı alternatifleri denemek iyi olabilir. Bu blogda, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz alternatif en iyi 10 kilit ekranını sizlerle paylaşıyoruz.

Öncelikle bu listenin bizim süzgeçimizden geçerek oluşturulduğunu belirtmem gerekiyor. Zira Play Store üzerinde binlerce kilit ekranı uygulaması bulunuyor ve okuma deneyimi açısından seçiçi olmak zorundaydık. Kullanım amacı değişkenlik gösterse de, bu listeden birini beğeneceğinizi umuyoruz. Başlayalım:

10- Go Locker

Go Locker Kilit Ekranı Uygulaması

Go Locker, en iyi Android kilit ekranı uygulamaları arasında yer alıyor. Uygulama içerisinde çok çeşitli temalar sunuyor ve bu temaları denemeden içiniz rahat etmiyor. Diğer yandan parlak kullanıcı arayüzü, muhteşem performans, kullanımı kolay arayüz ve güzel bir koleksiyon sunan Go Locker'ın tek kötü yanı bazı sınırlı özelliklere sahip olması. Go Locker VIP satın alırsanız bu sınırlı özelliklere de ulaşabiliyorsunuz. Denemenizi öneririz.

İndir
GO Locker Android
GO Locker Android Android İçin Kilit Ekranı Uygulaması

9- Hi Locker

Hi Locker Kilit Ekranı Uygulaması

Bir önceki kilit ekranı uygulaması Go Locker ile karşılaştırırsak, Hi Locker farklı temalar sunmuyor. Ona farklı bir tat katan, basit, pürüzsüz ve etkili olması diyebilirim. Özelleştirilebilirlik göz önüne alındığında, bir duvar kağıdı ayarladığınızda onu bulanıklaştırmaya kadar pek çok ayar yapabiliyorsunuz. Ayrıca küçük detaylar da unutulmamış. Kilit ekranına isminizi yazdığınızda "Günaydın..., Merhaba...." gibi mesajlar alabiliyorsunuz. Bu kilit ekranı uygulamasının da tek kötü yanı can sıkıcı reklamlara sahip olması. Dilerseniz ufak bir ücret ödeyerek bunlardan da kurtulabiliyorsunuz.

İndir10 MB
Hi Locker Android
Hi Locker Android Android için Kilit Ekranı Uygulaması

8- LokLok

Loklok Kilit Ekranı Uygulaması

LokLok, kullandığınızda çok eğlenceli detayların olduğu bir kilit ekranı uygulaması. Başlangıçta bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama bunun geçici bir sorun olduğunu belirtelim. Kilit ekranı ile etkileşime girebiliyorsunuz ve bunu arkadaşlarınızla paylaşma imkanınızda var. Bazı özellik eksikleri olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Etkileşimli bir ekran isterseniz LokLok'u tavsiye ediyorum.

İndir6.6 MB
LokLok Android
LokLok Android Android için LokLok Ekran Kilitliyken Haberleşme Uygulaması

7- Next Lock Screen

Next Lock Screen Kilit Ekranı Uygulaması

Şaşırtıcı bir şekilde Next Lock Screen, Microsoft tarafından geliştirilen bir kilit ekranı uygulaması olmasıyla dikkat çekiyor. Büyük bir firmadan çıktığı için oldukça iyi bir kullanıcı arabirimi sunuyor. Müzik çaları doğrudan kilit ekranından kontrol edebilme özelliğinden tutun da, zaman aşımı süresine kadar pek çok şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bu bağlamda üretken ve basit olduğunu söylemeliyim. Next Lock Screen'in tek kötü yanı ise çok fazla kaynak tüketmesi. 

İndir6.4 MB
Next Lock Screen Android
Next Lock Screen Android Android İçin Kilit Ekranı Uygulaması

6- Picturesque

Picturesque Kilit Ekranı Uygulaması

Next Lock'u beğenmezseniz, Picturesque size iyi bir alternatif olacaktır. Bu da Microsoft tarafından geliştirilmiş ve duvar kağıtları için doğrudan Bing'den faydalanıyor. Özel bir arka planda belirleyebiliyorsunuz. Tek tıklamayla kamera açma, daha az kaynak tüketme ve düşük özellikli cihazlarda tam randımanlı çalışması nedeniyle kullanmanızı öneririm.

İndir2.7 MB
Picturesque Lock Screen Android
Picturesque Lock Screen Android Android İçin Alternatif Kilit Ekranı Uygulaması

5- AcDisplay

AcDisplay

AcDisplay'de oldukça etkileyici bir kilit ekranı uygulaması. Şık görüntü stiline sahip, bildirim sabitleme özelliği bulunan ve pil ömrü konusunda başarılı olan AcDisplay'i deneyebilirsiniz. Bazen sıkıntı çıkardığı oluyor ama bunun da geçici olduğunu belirtmeliyim. 

İndir3 MB
AcDisplay Android
AcDisplay Android Android İçin Kilit Ekranı Özelleştirme Uygulaması

4- Slidelock Locker

Slidelock Locker

Özel olarak bildirimleri yönetmeniz için oluşturulmuş bir kilit ekranı uygulaması olan Slidelock Locker, hızlı ayarlanabilme özelliğine sahip bir kontrol paneli sunuyor. Bir kilit ekranı uygulamasında aradığınız temel özelliklerin çoğunu içeriyor ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Hızlı ve basit olması büyük bir avantaj olsa da, reklamların bazen rahatsız edici olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Uygulama içi satın alma işlemi yaparak bu dertten de kurtulabilirsiniz. Slidelock Locker'ın tek eksi yanı ise büyük bir fonta sahip olması. Diğer yandan, günümüzde pek çok telefonun parmak izi desteği olduğu düşünüldüğünde bu özelliğin olmaması da eksi olarak yazılabilir. 

İndir5.7 MB
SlideLock Android
SlideLock Android Android için Gelişmiş Ekran Kilidi

3- SnapLock

Snaplock Kilit Ekranı Uygulaması

Snaplock, gerçekten benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Basit olması bazı özelliklerden muaf tutsa da, tercih ettiğiniz saat stillerine ulaşabilirsiniz. Diğer yandan pil ömrüne katkı sağladığını da söyleyelim. 

İndir12 MB
SnapLock Android
SnapLock Android Android için Kilit Ekranı Uygulaması

2- Locker Master

Locker Master Kilit Ekranı Uygulaması

Açıkçası bu kilit ekranı uygulaması favorilerimizden biri. Uygulama, eşsiz ve çekici kilit ekranı tasarımlarını sizlere veriyor. Yaratıcı kilit ekranlarına sahip olmak isterseniz Locker Master'ı kesinlikle denemelisiniz. Harika bir kullanıcı arayüzüne, benzersiz temalara ve zengin özelliklere sahip olacaksınız. 

İndir8.8 MB
Locker Master Android
Locker Master Android Android İçin Kilit Ekranı Uygulaması

1- Solo Locker

Solo Locker Kilit Ekranı Uygulaması

En sevilen kilit ekranı uygulamalarından olan Solo Locker, ilginç bir şekilde güçlü özelleştirme yeteneklerine sahip. Oldukça zarif bir kullanıcı arabirimi olan Solo Locker, uygulama içi satın alımlarla sunduğu özelleştirme seçeneklerini geliştirmenize de olanak tanıyor.

İndir4.1 MB
Solo Locker Android
Solo Locker Android iPhone ve iPad İçin Kilit Ekranı Kişiselleştirme Uygulaması

Android İçin En İyi 10 Kilit Ekranı Uygulaması

Konular: Listeler

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 23.01.2017

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