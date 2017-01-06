AMD Radeon VEGA Duyuruldu, Bilmeniz Gereken Her Şey Burada

Hatırlanacağı üzere AMD geçtiğimiz senenin 2. yarısında Polaris mimarisine sahip ekran kartlarını piyasaya sürmüştü ve gelecekte çıkacak ekran kartları için yol haritasını paylaşmıştı. Bu yol haritasına göre AMD Radeon Vega mimarisi, Polaris'ten sonra gelecekti. AMD Vega mimarisini de Navi mimarisi takip edecekti. Polaris mimarisini kullanan ekran kartları, ya da RX 400 serisi ekran kartları fiyat/performans dengesini hedefleyen kartlardı. Fakat bu kartlar sadece giriş ve orta segmentte yer aldıkları için Nvidia'nın GTX 1070 ve üstünde yer alan ekran kartlarıyla rekabet edemiyorlardı. RX 480 ise GTX 1060 ile yakın performans sergiliyordu. Fakat GTX 1060'ın daha az ısınarak az bir miktar daha yüksek performans vermesi nedeniyle AMD'nin Polaris mimarisiyle beklentileri karşılamakta zorlandığını söyleyebiliriz. Daha önceden AMD Radeon RX 480'i ve GTX 1060'ı ayrı ayrı incelemiş, karşılaştırmalarını yapmıştık:

AMD Radeon RX 480 İncelemesi

Nvidia GeForce GTX 1060 Mini İncelemesi

Amerika'nın Las Vegas kentinde devam eden CES 2017'de AMD yeni Radeon Vega mimarisi için özel bir etkinlik düzenleyerek bu mimarinin detaylarını paylaştı. Bu etkinlikte paylaşılan bilgilere dayanarak AMD'nin geç de olsa GTX 1070, 1080 ve hatta Titan X ile rekabet edecek grafik çiplerini piyasaya süreceğini söyleyebiliriz. Bu yazımızda AMD Radeon Vega mimarisinin detaylarını değerlendireceğiz ve bir önceki Polaris mimarisine göre ne tür farklara sahip olduğunu inceleyeceğiz.

AMD, Radeon Vega'yı son 5 yıl içindeki en büyük grafik teknolojisi gelişmesi olarak tanımlıyor. Peki Radeon Vega sunacağı performans artışını nasıl elde edecek?

Üretim teknolojisinin değişmediğini varsayarsak bu iş için en kolay yol grafik işlemcideki transistör ve çekirdek sayısını artırarak bant genişliğini yükseltmek. Fakat bu tercih daha çok güç tüketimi ve ısınma anlamına da geliyor. Fakat AMD bu kolay yola başvurmak yerine elini taşın altına sokuyor ve mimarisini sahip olduğu kaynakları çok daha verimli şekilde kullanacak şekilde yapılandırıyor.

AMD'nin verdiği rakamlara göre Radeon Vega mimarisi Radeon Fury X ekran kartlarına göre %45 daha yüksek perofrmans elde edilmesini sağlamakta. GTX 1080'in Fury X'e göre %30 civarında daha yüksek performans verdiğini düşünürsek AMD Radeon Vega'nın GTX 1080'den civarında daha yüksek performans elde edeceğini ve Titan X'i zorlayacağını söyleyebiliriz.

Daha Yüksek Verimlilik

AMD, Radeon Vega mimarisini inşa ederken Watt başına ve döngü başına daha yüksek verimlilik elde etmeyi hedeflemiş. Bunun için de uzun bir süredir kullanılmakta olan GCN mimarisinin birkaç anahtar özelliği baştan yapılandırılmış. Bu anahtar özelliklerden ilki hesaplama üniteleri. Compute Unit olarak bilinen bu birimler AMD Radeon Vega'da tamamen yenileniyorlar ve Next Compute Unit adını alıyorlar. NCU olarak kısaltılacak bu hesaplama ünitelerinin önceki hesaplama ünitelerinden farkı ise daha düzenli ve esnek çalışabilmeleri.

Önceki nesil hesaplama ünitelerinde belli sayıdaki işlem aynı anda işlenirken bu işlemlerin hesaplamaları bitene kadar sıradaki işlemlere geçilmiyordu. Elinizde 16 işlem varken hepsi bitmeden diğer işlemlere geçilmiyordu. Fakat hesaplama ihtiyaçları farklı olabiliyor ve elinizde iş yükü daha yüksek olan 3-4 işlemin yanında çok daha düşük işlem yüküne sahip olan işlemler bulunabiliyor. Bu sebepten ötürü düşük yük oluşturan işlemlerin hesaplamaları tamamlandıktan sonra hesaplama üniteleri, diğer yüksek yük oluşturan işlemler tamamlanana kadar boşta duruyorlardı. İşte Vega ile birlikte yeni bir zamanlayıcıya ve benzer işlemleri birleştirme sistemine geçiliyor. Bu sayede hesaplama üniteleri işlemlerin niteliğine göre daha etkin çalışabiliyor.

AMD Radeon Vega ile birlikte gelen dikkat çekici bir yenilik de HBM2 video bellekler. Hatırlanacağı üzere AMD, Fiji mimarisine sahip ekran kartlarında HBM - High Bandwidth Memory - yüksek bant genişlikli bellek teknolojisini kullanmıştı. Bu teknoloji ekran kartlarının üzerinde yer alan belleklerin çok daha az yer kaplamasını sağlıyordu. HBM bellekler kart üzerinde ayrı ayrı konumlandırılmak yerine üst üste istiflenebiliyordu. Bu sayede çok daha yüksek bant genişliği elde edilebiliyordu. HBM2 belleklerin ilk nesil HBM belleklerle göre farkı ise aynı alana 2 kat daha fazla miktarda bellek yerleştirilmesine imkan tanıması. Yani Radeon Vega ekran kartlarında daha yüksek bellek miktarı ve daha yüksek bellek bant genişliği bizi bekliyor. HBM2 ile birlikte HBC - High Bandwith Cache - yüksek bant genişlikli önbellek ve HBCC - High Bandwith Cache Controller - yüksek bant genişlikli önbellek kontrolcüsü de geliyor.

HBC ve HBCC'nin temel amacı yüksek boyuttaki veri setlerinin daha rahat ve hızlı işlenmesini sağlamak. Bu iki yeni teknoloji sayesinde hem bellek erişim süreleri kısalacak hem de daha büyük boyuttaki veriler belleğe iletilebilecek. HBC ve HBCC daha çok grafiksel hesaplamaların yoğun olduğu açık dünya tabanlı oyunlarda etkisini gösterecek. HBCC ve HBC sayesinde düşük video bellek miktarına sahip ekran kartınızla daha yüksek video belleğe sahip ekran kartlarının yapabildiği grafiksel işlemleri gerçekleştirebileceksiniz.

Radeon Vega ile birlikte Geometry Pipeline - geometri komut zinciri de yenileniyor. Bu yenilenmiş geometri motoru sayesinde daha çok poligon oluşturulması mümkün olmakta. AMD'nin verdiği rakamlara göre döngü başına 2 kattan fazla poligon üretilebilecek.

AMD Radeon Vega yenilenmiş bir piksel motoruna da yer veriyor. Bu piksel motoru sayesinde ekranda görüntülenmeyecek olan pikseller seçilip ayrılabilecek ve bu pikselleri oluşturmak için kaynaklar gereksiz yere harcanmayacak. Bunun yanında bellek erişim taleplerinin sayısı da azalacak.

Bütün bu teorik bilgileri bir kenara bırakırsak AMD, Radeon Vega kartların oyun performansını sergilemek adına özel bir video yayınlamıştı. Bu video bize Vega kartların potansiyelini göstermesi açısından önem taşıyor. Videoda AMD Ryzen işlemci kullanılan bir bilgisayarda DOOM 4K çözünürlükte, Vulkan altyapısı kullanılarak çalıştırılıyor ve oyun 60 FPS'nin altına düşmeden akıcı bir şekilde çalışıyor:

AMD Radeon Vega Ne Zaman Çıkacak?

AMD, Radeon Vega'yı 2017'nin ilk yarısında piyasaya süreceğini açıkladı. Yani AMD Radeon Vega çıkış tarihi muhtemelen yaz ayları olacak; çünkü AMD ekran kartı serilerini yaz aylarında piyasaya sürme gibi bir alışkanlığa sahip. Eğer yeni bir sistem toplamayı düşünüyorsanız bu tarihe kadar beklemenizde fayda var.

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