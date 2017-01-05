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2017'de Oyunların Standartlarını Belirleyecek Teknolojiler

Oyun

- 05.01.2017 -
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2017'de Oyunların Standartlarını Belirleyecek Teknolojiler

2016'yı geride bırakan oyun dünyası 2017'de bize birçok yeni oyun sunacak. Bu oyunların sınırlarını ise 2017'de çıkış yapacak yeni donanımlar, oyun bilgisayarı modelleri ve farklı oyun ekipmanları belirleyecek. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan CES 2017 ile birlikte birçok yeni oyun bilgisayarı, oyun ekipmanı tanıtılacak. Hatta bazı firmalar CES 2017'yi beklemeden yeni oyun teknolojilerini duyurdular. Ayrıca donanım sektörünün en büyük firmaları olan AMD ve Intel gibi firmalar aylar öncesinden yeni donanımlarını duyurmuşlardı. Bu donanımarın detayları da yeni yeni belli olmaya başladı. İşte bu yazımızda 2017'de oyun dünyasında kullanlacak teknolojilerin ne olacağını belirleyecek ve oyunlardaki gelişimin sınırlarını çizecek yeni bilgisayarları, donanımları, sanal gerçeklik sistemlerini ve oyun ekipmanlarını listeleyeceğiz.

Listemizin bir hayli uzun olduğunu belirtmekte fayda var. Listede yer alan bilgisayarlara, donanımlara ve ekipmanlara kısa kısa değineceğiz, bunun yanısıra bu donanım, bilgisayar ve ekipmanlarla ilgili olarak daha önceden hazırladığımız detaylı bilgi içeren yazıları da sizlerle paylaşacağız. İlk aşamada birkaç ay önce duyurusu yapılan ve detayları yeni belli olan donanımları değerlendiriyoruz, dilerseniz lafı uzatmadan bu donanımlara göz atalım.

Konular: Oyun Donanım Listeler

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 05.01.2017

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