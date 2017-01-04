2016 Yılında Microsoft’un Teknolojiye Kattığı 5 Önemli Gelişme

Dev şirketlerin milyarlarca tüketiciye ulaşabiliyor olması hiçbir zaman herkesi memnun edebileceği anlamına gelmiyor. Üstelik teknoloji sektöründe Microsoft gibi her yerden tüketiciye dokunabilen ürünler pazarlıyorsanız işiniz hayli zor.

Eleştiri oklarından kurtulmanın çok da mümkün olamadığı küresel pazarda Microsoft’un herkesi memnun edebilmek gibi bir hedefi olmasını da bekleyemeyiz. Ancak yiğidi öldüreceksek hakkını da vermemiz lazım. 2016 yılında Microsoft çok akıllı bazı adımlar da attı.

1-Windows 10 Yıl Dönümü Güncellemesi

Windows 10 kurulan aktif cihaz sayısı 350 milyona ulaştığında Microsoft bir güncelleme daha yayınlamaya karar verdi. Yayınlandıktan sonra on birinci ayını dolduran işletim sisteminin en büyük güncellemesi olarak duyurulan Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi, 2 Ağustos tarihinde kademeli olarak başlatılmıştı. Yıl dönümü güncellemesiyle Cortana, Microsoft Edge gibi işletim sistemine bütünleşik alt yapılar daha da verimli hale geldiler. Yıl dönümü Güncellemesinin getirdiği bir yenilik de önceden kurumsal veri koruma olarak bilinen Windows Information Protection (WIP) oldu. Bu yenilikle kurumsal şirketler daha güvenli bir işletim sistemine kavuştular.

2-Microsoft Surface Studio

İki farklı modeli çıkan bu yeni Microsoft cihazda bilgisayarda kullanıcılar 6. nesil Core i5 ve Core i7 arasında tercih yapabiliyorlar. i7 işlemciye NVIDIA GeForce GTX980M, 32GB RAM ve 2TB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 2.1 Surround hoparlör ile desteklenen Studio PC’ler, 4 adet USB 3.0 girişi, Mini DisplayPort, Ethernet portu ve SD Card okuyucuya da sahipler. Cihazın ekranı üzerinde kullanılabilen Surface Dial aparatı da grafik tasarımcılarının ve dijital sanatçıların vazgeçilmezi olmayı başardı.

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3-Office 365

Microsoft’un Office 365 sürümü hem evde, hem iş yerinde, hem de okulda kullanılabiliyor. Bu durum birçok işlevi olan bu yazılımın tercih edilmesini kolaylaştırıyor. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Power Point, Acces ve diğer yardımcı ofis uygulamalarını içeren Ofis 365 aslında bütün bir dokümantasyon kontrolü sağlayabiliyor. Office 365 ile belgelerimizi PC masaüstünden Windows, Mac ve Android cihazlara kadar her yerde gözden geçirebiliyor, düzenliyor ve paylaşabiliyoruz. Günlük iş akışınızı düzenlemek ve ev-ofis idaresini maksimum düzeyde kontrol edebilmek Office 365 ile mümkün olabiliyor. Word, Excel, Power Point gibi tüm Office dokümanları çevrimiçi olarak oluşturulabiliyor. Bunun avantajı herkesin anında bu güncellenen dokümanlara ulaşabiliyor olmasından kaynaklanıyor. Microsoft Office 365 tüm bu dokümanları ve güncellemeleri son derece güvenli bir ortamda paylaşmanızı sağlıyor. Bu güvenlik seçenekleri, farklı protokoller halinde kullanıcılar tarafından ayarlanabiliyor. İsterseniz Office 365'i bu bağlantı üzerinden satın alabilirsiniz.

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4-LinkedIn Satın Alımı

Haziran ayında LinkedIn’i satın alan Microsoft, bu profesyonel sosyal medya paylaşım aracını yetenekli kadrosuyla saflarına dahil etti. Microsoft CEO’su Satya Nadella, LinkedIn ve Microsoft’un marka kültürünün oluşumunu beraberce daha ileriye götürebileceklerini, LinkedIn’ın bundan sonra Doğrudan Satya Nadella’ya bağlı olarak hareket edeceğini de belirtmişti. Nadella’ya göre LinkedIn, profesyonel sosyal mecra olarak tabanını başarılı bir şekilde genişletebilmeyi başarmış bir oluşum. LinkedIn, Microsoft Office 365 ile bir süredir ortak oluşumları kullanabiliyordu. Bu satın alımdan itibaren Microsoft Office 365 entegrasyonu daha kullanışlı hale geldi.

Uygulamaya Git Linkedin Profesyonel İş Hayatı Sosyal Medya Uygulaması

5-Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka

Microsoft 2016 yılında yapay zeka, makine öğrenimi ve nesnelerin interneti alanlarında rakiplerinden birkaç adım öne geçmeyi başarabildi. Özellikle bu taban üzerinde çalışmalar yapan AR-GE grubu sağlık sektöründe bulut tabanlı Azure teknolojilerini bu üç altyapıya dahil etmeyi başardı. Görme yolları hastalıkları ve cerrahisiyle ilgilenen bir tıp bilim dalı olan Oftalmoloji ’ye Microsoft destek vererek bu dalda çığır açtı. Bulut tabanlı teşhis yöntemiyle çalışacak olan MINE (Microsoft Intelligent Network for Eyecare ), Microsoft’un Cortana Intelligence Suite altyapısıyla bütünleşerek göz hastalıklarını teşhis ve tedavi konusunda son derece hızlı ve net sonuçlar elde edebiliyor.

Öte yandan, Tesla’nın kar amacı gütmeyen OpenAI projesine (açık kaynaklı bir geliştirme projesi) Microsoft’da dahil oldu. OpenAI proje olarak Microsoft Azure gibi bulut altyapısı kullanarak kendini geliştirebilen bir proje. Bu noktada Microsoft’un var olan Azure altyapısının makine öğrenme platformunun desteğiyle genişleyecek olan OpenAI, bu noktada Microsoft’un da desteğini bünyesine kattı.

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