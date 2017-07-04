Wordpress ve Blogger'a Alternatif 5 Blog Sitesi

WordPress ve Blogger platformları, yeni bir blog sitesi açmak isteyen kullanıcıların başvurdukları ilk kaynak oluyor. Ancak bu iki platformun dışında, oldukça iddialı platformlar bulunuyor. Bu rehberimizde, WordPress ve Blogger’a alternatif olarak kullanabileceğiniz 5 blog sitesini sizler için sıraladık.

İnternet sitelerinin büyük bir kısmını oluşturan WordPress, birçok kullanıcının favorisi olsa da sadece blog yazmak isteyenlere fazla gelebilir. Blogger da eskiye kıyasla birçok rakibinin gerisinde kaldı ve diğer platformlarda sunulan özelliklerle başa çıkamaz hale geldi. Bu iki platformun dışında, başka bir platform arıyorsanız öncelikle şu soruları sormanız gerekiyor:

Ne tür tasarım araçları sunuyor? Bazı platformlarda yüzlerce ücretsiz şablon sunulurken, bazılarında önemli bir kodlama deneyimi gerekiyor. İhtiyaçlarınıza uygun düzeyde karmaşıklığa ve kaliteye sahip bir platform seçtiğinizden emin olmalısınız.

Bazı platformlarda yüzlerce ücretsiz şablon sunulurken, bazılarında önemli bir kodlama deneyimi gerekiyor. İhtiyaçlarınıza uygun düzeyde karmaşıklığa ve kaliteye sahip bir platform seçtiğinizden emin olmalısınız. Hangi barındırma seçenekleri mevcut? Bazı platformlar sundukları paketlerin bir parçası olarak ücretsiz barındırma hizmeti de sunuyor. Bu gayet uygun olmasına rağmen, siteniz üzerinde bazı haklara sahip olduklarını ve herhangi bir zamanda sitenizi silebilme seçeneğine sahip oldukları anlamına geliyor. Ek olarak, bant genişliği ve hızınızda da önemli sınırlar olabilir.

Bazı platformlar sundukları paketlerin bir parçası olarak ücretsiz barındırma hizmeti de sunuyor. Bu gayet uygun olmasına rağmen, siteniz üzerinde bazı haklara sahip olduklarını ve herhangi bir zamanda sitenizi silebilme seçeneğine sahip oldukları anlamına geliyor. Ek olarak, bant genişliği ve hızınızda da önemli sınırlar olabilir. Ne kadara mal olacak? Hobi olarak blog yazıyorsanız, bütçenizi zorlamanızın bir anlamı yok. Ancak, büyük bir projeye imza atacaksanız biraz para harcamanız gerekebilir.

Hobi olarak blog yazıyorsanız, bütçenizi zorlamanızın bir anlamı yok. Ancak, büyük bir projeye imza atacaksanız biraz para harcamanız gerekebilir. Kimlere hitap edeceksiniz? Bazı platformlarda yayınlanan blog yayınları büyük oranda bu kullanıcı tabanında kalırken, diğerlerinin internet dizinine girme ihtimali daha yüksek olabilir. Blogunuzun amacına bağlı olarak bunu da göz önünde bulundurmalısınız.

1. Medium

Blog yazarlığının özüne adanan bir platform olan Medium’da blog yazarları; birkaç video veya resim içeren metin ağırlıklı gönderiler oluşturabiliyor. Size özel bir URL üzerinden yayın yapabileceğiniz platformda ister web isterseniz de mobil uygulamalardan yayınlar oluşturabilirsiniz.

Özellikler:

Ses, video veya resim içeren postalar,

Profil sayfanızı özelleştirme seçeneği sunulmuyor,

Tamamen ücretsiz,

Tüm profiller Medium üzerinde barındırılıyor,

Oldukça güçlü bir yazar topluluğuna sahip.

2. Tumblr

Diğer Tumblr kullanıcıları ve internet üzerinden erişebilen video, resim, ses klipleri, metinler, GIF’ler ve bağlantıları blogunuzda paylaşabileceğiniz ve ister web ister mobil sürümden paylaşımlarınıza devam edebileceğiniz Tumblr oldukça popüler bir platform.

Temel HTML’i kullanarak blogunuz için özel temalar oluşturabileceğiniz ve çok çeşitli ücretsiz veya ücretli blog şablonlarından birini seçebileceğiniz platformda bloglarınız otomatik olarak Tumblr’da barındırılıyor. Aynı zamanda kendi domain’inizi satın alarak da yönlendirme yapabiliyorsunuz. Eğer, diğer kullanıcıların ilgisini çekecek paylaşımlarda bulunursanız blogunuzun ziyaretçileri inanılmaz sayılara yükselebiliyor.

Uygulamaya Git Tumblr Ücretsiz Hazır Blog Servisi

3. Wix

Bağımsız ve özelleştirilebilir bir blog istiyorsanız, Wix sizin için ideal bir seçim olabilir. Sürükle-bırak tasarım süreciyle blogunuzu kolayca tasarlayabileceğiniz platformda, Wix logosunu sitenizden kaldırmak için ücretli bir plana geçmeniz gerekiyor. Siteleriniz otomatik olarak Wix üzerinde barındırılıyor fakat yine özel planlarla bunu değiştirebiliyorsunuz.

Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Wix, çeşitli özellikler içeren planlarını ayda 18 dolardan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Tumblr gibi yerleşik bir topluluğa sahip değil fakat, içerik promosyonu ve SEO için iyi fırsatlar sunan bir site olma avantajını sizlere sunuyor.

4. Joomla

Geçmişte sıklıkla kullanılan ve yerini WordPress’e kaptıran Joomla, çok amaçlı bir blog platformu. 100’den fazla hazır şablon sunan Joomla’yı kullanmak için harici bir hosting’iniz olması gerekiyor. Bazı Joomla temaları mobil cihazlarla uyumlu olsa da, bu durum her tema için geçerli değil. Platformda e-ticaret desteği, yerleşik analiz ve SEO eklentileri de yer alıyor.

5. Ghost

Basit ve sezgisel bir arayüzle blog işlevselliği sağlama üzerine odaklanan açık kaynak kodlu bir platform olan Ghost, yeni başlayanlar için oldukça ideal bir seçim olacaktır. Herhangi bir yazım hatası veya kodlama hatalarını anında fark etmenizi sağlayan canlı bir önizleme aracı sunan platformda 100’den fazla tasarım şablonuna ve HTML özelleştirmesine sahip olabilirsiniz.

Özel alanlar için ücretli bir plan seçmeniz gereken platform, genel olarak ücretsiz olarak blogunuza ev sahipliği yapıyor. Ücretli planlar ise aylık 19 dolardan başlıyor. SEO optimizasyon araçlarının yanı sıra yerleşik analiz ve reklam entegrasyon araçları da sunan Ghost, bu işe girmek isteyen kullanıcıların tercih edebileceği türden bir platform diyebilirim.

WordPress ve Blogger’ın dışında kendinize farklı bir platform arıyorsanız sizler için önerilerimizi sıraladık. Ancak hala emin değilseniz, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak daha fazla seçeneğe erişebilirsiniz.

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