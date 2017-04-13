Windows'unuzu Hızlandırmak İçin 4 Pratik Eylem!

Ağır çalışan bir bilgisayarla zaman geçirmek zorunda kalmamızın psikolojik etkilerinin olduğu, artık bir gerçek. İlk aldığımızda hızıyla övündüğümüz fakat zamanla deyim yerindeyse, kafamızı dağlara taşlara vurduran bu değişimin teknik yönlerini ele alan çeşitli yazılar hazırlamıştık. Bu yazımızda bilgisayarınızı hızlandıracak 5 maddelik bir acil eylem planıyla hantal sistemimize can vermeye çalışacağız.

1. Çıkmaz Sokağımız "Sabit Disk"!

Paraya kıyılmaz en güçlü işlemci alınır, 8'lik 12'lik ram'ler takılır, ekran kartını hiç söylemiyorum, ona da adeta bir servet ödenir ama sabit disk hep geri planda kalır. Sistemimizin bu vefakar üyesini alırken maalesef sadece veri depolama alanına bakıyoruz. Oysaki dönüş hızı (RPM), cache (önbellek) gibi unsurlar da çok önemli. Bizim için durmadan yazıp okuyan harddiskimiz, aynı zamanda en çok yıpranan aygıtlarımızdan. Bu sebeple sistem hantallaştığında gideceğimiz ilk adres harddisk oluyor.

Öncelikle Defrag (Disk Birleştirme) yapmamız büyük önem arz ediyor. Sabit diskimizde verilerin depolandığı, deyim yerindeyse minik minik odalar mevcut. Örneğin bir müzik dosyası 5 odacık işgal ediyorsa bu 5 odacığın toplu bir biçimde olması gerekli. Zaman içerisinde sürekli kaydet-sil yaptığımız için örneğimizdeki müzik dosyasının bir odacığı sağda, bir odacığı solda kalabiliyor. Bilgisayarımızdan bu dosyayı istediğimiz zaman farklı odalardan veri toplamaya çalışan sabit diskimiz bitap düşüyor ve bu da sistem performansımızı önemli ölçüde etkiliyor. Bu yüzden sık sık defrag yani Disk Birleştirme İşlemi yapmalıyız.

İzleyeceğimiz Yol: Başlat > Arama alanına disk birleştiricisi yazıp arayüzümüzü açıyoruz.

Sabit diskimizde 'odacık' diye tabir ettiğimiz bu bölümler bazen arızalanabiliyor ki buna bad sector diyoruz. Bu durum da yine sistem performansımızı önemli ölçüde etkiliyor. "Sabit Diskimizde Bad Sector Var Mı?" Bunun cevabını da testler verecek. HD TUNE bu konuda bize yardımcı olacak.

2. StartUp (Başlangıç Ögeleri)

İlk açılışta sistemimize gereksiz görevler atayarak onu yormamalıyız. Başlat > msconfig.exe yolunu izleyerek Başlangıç sekmesine tıklayalım. Tümünü Devre Dışı Bırak diyerek başlangıç hızımızı iyileştirelim.

3. Ekran Kartı Sürücümüze Dikkat!

Ekran kartı sürücüsü hatalı/eksik/güncel olmayan bir sistemin kablumbağadan hiçbir farkı yok! Bu yüzden Başlat > (arama alanına) Aygıt Yöneticisi yolunu takip ederek ekran kartımıza güncelleme gelip gelmediğini kontrol edelim.

4. Web Tarayıcımız Birilerine Para Kazandıran Köle Olmasın!

Ve son olarak internet ayarlarımıza çeki düzen vermeyi unutmayalım. Kötü niyetli kişiler web tarayıcılarımıza reklam enjekte ederek internet deneyimimizi oldukça kötü bir biçimde etkileyebiliyor. Adwcleaner yardımıyla sistemimizde yüklü tüm web tarayıcılarını tek işlemde tarayalım.

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