Windows'ta Kablosuz Ağları Yönetmek için Kullanabileceğiniz 8 CMD Komutu

Windows’ta yer alan Denetim Masası ve Ayarlar bölümleri, müdahale etmek istediğiniz bazı alanları sınırlandırabiliyor. Kablosuz ağınızı etkin bir şekilde kontrol etmek istiyorsanız, Komut İstemi’ni kullanarak istediğiniz her şeye erişim sağlayabilirsiniz.

1. PING Komutu

Ping komutu öğrenebileceğiniz en basit komutlardan biri diyebilirim. Bilgisayarınızın bazı hedef IP adreslerine veya alan adlarına ulaşıp ulaşamayacağını, e-postayla erişebiliyorsa verilerin geri dönüş süresini kolayca öğrenebilirsiniz.

Örnek kullanım:

Ping komutu, hedef adrese birden fazla veri paketi göndererek kaç tanesinin geri döndüğünü size gösteriyor. Veri paketleri geri dönmediğinde ise bunu sonuç ekranında “Kayıp” olarak görebilirsiniz. Kayıplar, oyunlarda ve canlı yayınlarda düşük performansa neden olabilir.

Ping komutuyla varsayılan olarak, her biri zaman aşımına uğramadan önce 4 saniye bekleyerek 4 paket gönderir. Paket sayısını arttırmak için:

ping www.google.com –n 10

Zaman aşımı süresini de şu şekilde arttırabilirsiniz (değer milisaniye cinsindendir):

ping www.google.com –w 6000

2. TRACERT Komutu

Tracert komutu kısaca izleme yolunu belirtir diyebiliriz. Ping komutuyla gönderdiğiniz gibi bir veri paketinin hedef adrese giderken hangi sunucudan veya yönlendiriciler üzerinden geçtiğini görebilirsiniz.

Örnek:

3. PATHPING Komutu

Pathping komutu, daha bilgilendirici olmanın dışında Tracert komutuyla benzerlik gösteriyor, ancak biraz daha uzun sürüyor. Hedef adrese bir veri paketi gönderdikten sonra, izlenen yol analiz ediliyor ve paket kaybını ayrıntılı bir şekilde sizlere rapor ediyor.

Örnek:

4. IPCONFIG Komutu

Ipconfig komutu, Windows’ta en çok kullanılan ağ komutu diyebiliriz. Bu komutla bilgisayarınızın IP yapılandırması hakkında bilgi alabilirsiniz.

Örnek:

Komutu kullandıktan sonraki çıktı ekranında, sisteminizdeki tüm ağ adaptörlerini ve bunların nasıl çözüldüğünü görebilirsiniz. Kablosuz LAN Bağdaştırıcısı, Ethernet Bağdaştırıcısı bölümleri altında yer alan IPv4 adresi ve Varsayılan Ağ Geçidi ayrıntıları bilmeniz gereken en önemli noktalardır.

DNS önbelleğini boşaltmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

ipconfig /flushdns

5. GETMAC Komutu

IEE 802 standartlarına uyan her cihazın kendine özel bir MAC adresi bulunuyor. MAC adresleri, üretici tarafından atanıyor ve cihazın donanımında saklanıyor. Bazı kullanıcılar, hangi cihazların ağa bağlanabileceğini sınırlamak amacıyla MAC adreslerini kullanabiliyorlar.

Örnek:

Sisteminizde ağa bağlı bulunan bağdaştırıcılara bağlı olarak birden fazla MAC adresi görebilirsiniz. Örneğin; Wi-Fi ve Ethernet bağlantıları ayrı MAC adreslerine sahip olacaktır.

6. NSLOOKUP Komutu

NSlookup komutu, isim sunucusu arama anlamına geliyor. Ana kullanım alanı, herhangi bir alan adının IP adresini bulmaktır diyebiliriz.

Örnek:

Bazı alan adları, ayrılmış IP adreslerine bağlı olabilir. Bu nedenle komutu her çalıştırdığınızda farklı IP adresleri alabilirsiniz. Büyük web sitelerinde bu durumla karşılaşmanız olası bir durum.

7. NETSTAT Komutu

Netstat komutu ise ağ istatistiklerini görüntüleyebileceğiniz bir araç. Eğer, ev veya küçük bir ofis ağı için kullanıyorsanız gayet basit bir komut diyebilirim.

Örnek:

Netstat komutuyla, sisteminizdeki tüm etkin bağlantıları görebilirsiniz.

8. NETSH Komutu

Netsh komutu, sisteminizdeki hemen hemen her ağ bağdaştırıcısını diğer komutlardan daha ayrıntılı bir şekilde görüntülemenizi ve yapılandırmanızı sağlıyor. Komutu tek başına çalıştırdığınızda Komut İstemi’ni Ağ Kabuğu moduna geçirmiş olursunuz. Burada yönlendirme, DHCP ve tanılama gibi komutlar yer alıyor. Ancak, bunu tek tek çalıştırabilmeniz de mümkün.

Tüm ağ kabuğu bağlamlarını görmek için:

Tüm komutları bir bağlam içinde görmek için:

Bu komutların altındaki diğer tüm alt komutları bulmak için:

Sisteminizdeki tüm kablosuz ağ sürücüleri ve özelliklerini görüntülemek için:

netsh wlan show drivers

Netsh komutu başlı başlına bir makale yazılacak kadar kompleks gelişmiş bir komut. Ağ yapılandırmanızla ilgili gerçek bir teknik bilgi almak istiyorsanız bu komutu kullanmanız gerektiğini bilmelisiniz.

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