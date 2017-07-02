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Windows 10'da 'Merhaba' Ekranı Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Nasıl yapılır

- 02.07.2017 -
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Windows 10'da

Windows 10’da yeni bir hesap oluşturduğunuzda ya da cihazı sıfırladığınızda, “sizin için bir şeyleri hazırlıyoruz” yazısıyla karşılaşabilirsiniz. Windows 10’un Merhaba ekranı, biraz fazla zaman alıyor ve bundan çoğu kullanıcı da hoşlanmıyor. Bizler de bu rehberimizde, Windows 10’un Merhaba ekranı nasıl kapatılır? Sizlere anlattık.

Merhaba ekranındaki animasyonu devre dışı bıraktığınızda, yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmanız oldukça kısa sürecek ve bu sinir bozucu ekran ile karşılaşmayacaksınız. Eğer, Windows 10 Pro işletim sistemini kullanıyorsanız, bu ayarı değiştirmek için Grup İlkesi Düzenleyicisi’ni kullanabilirsiniz.

  • Windows tuşu + R komutu ile Çalıştır ekranını açıyoruz ve gpedit.msc yazıp Enter tuşuna basıyoruz.
  • Bilgisayar Yapılandırması > Yönetim Şablonları > Sistem > Oturum Açma adımını izliyoruz.
  • Sağ panelde İlk oturum açma animasyonu değerini buluyoruz ve çift tıklayarak Devre dışı olarak ayarlıyoruz.
  • Bu ayarın, Windows’un yeni Microsoft Hesabı kullanıcılarına ilk çalıştırmada çeşitli Microsoft hizmetlerine kaydolmasını da engelleyeceğini unutmayın.

Windows 10 Home kullanıyorsanız, sizin yapmanız gereken ise Kayıt Defteri’ni kullanmak olmalıdır.

kayıt defteri değeri

  • Çalıştır ekranına regedit yazıp Enter tuşuna basıyoruz.
  • Kayıt Defteri’nde şu değere gidiyoruz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
  • Bu adımları izledikten sonra sağ bölüme sağ tıklıyoruz ve Yeni > DWORD (32bit) değeri seçeneğine tıklıyoruz.
  • Oluşturduğumuz değerin adını EnableFirstLogonAnimation yapıyoruz ve sonrasında çift tıklayarak Değer verisinin 0 (sıfır) olduğundan emin oluyoruz.

Windows 10’un Merhaba ekranını kapatmak işte bu kadar basit adımlarla yapılabiliyor. Bu animasyonu devre dışı bıraktıktan sonra, yeni bir hesap açtığınızda daha hızlı başlayabilirsiniz.

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Konular: Nasıl yapılır

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 02.07.2017

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