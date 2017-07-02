BIOS güncellemeleri nadiren güncellenmektedir. Bu güncellemeler sadece gerektiğinde geliyor ve işletim sisteminin sorunsuz çalışması veya bazı özellikleri kullanabilmemiz için yayınlanıyor. BIOS’u güncellemek için BIOS sürümünü de bilmek gerekiyor. Bizler de bu rehberimizde, Windows 10’da BIOS sürümü bulma ve BIOS güncelleme nasıl yapılır anlatacağız.

Windows 10’da BIOS Sürümü Bulma

Windows 10’da BIOS sürümünü öğrenmek için Windows tuşu + R klavye kısayolunu uyguladıktan sonra açılan Çalıştır penceresine msinfo32 yazıp Enter tuşuna basıyoruz.

Komutu uyguladıktan sonra Sistem Bilgisi penceresi açılacaktır. Sağ taraftaki listeden BIOS Sürümü/Tarihi öğesini buluyoruz ve Değer bölümünde BIOS sürümünü not ediyoruz. Burada yer alan tarihi inceleyerek BIOS’un hangi tarihte güncellendiğini öğrenebilirsiniz.

Windows 10’da BIOS Güncelleme

BIOS güncelleştirmelerinin olup olmadığını anlamak için en iyi yöntem, üreticinin web sitesini aramaktır. Cihaz üreticisinin web sitesine girdikten sonra Destek bölümünden cihazınızın modelini bulduktan sonra BIOS güncellemelerini arayabilirsiniz. Yukarıdaki tarihten sonra yayınlanmış bir güncelleme varsa indirebilirsiniz.

İndirmiş olduğunuz dosyanın içinde güncelleme talimatlarını içeren bir Beni Oku dosyası bulacaksınız. Bu talimatları uygulayarak BIOS güncellemesini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. BIOS sürümünüzü güncellerken, cihazınızın güç kaynağına bağlı olduğundan emin olmalısınız. Güncelleme esnasında cihazınızın pili biterse bilgisayarınızı kullanamayabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi Windows 10’da BIOS sürümü bulma ve BIOS güncelleme adımlarını kolaylıkla gerçekleştirebiliyoruz. Güncelleme işlemi sırasında dikkatli olmanızı tekrar hatırlatmakta fayda var.

Windows 10 Yüklediniz Ama Açılmıyorsa Sebebi BIOS Olabilir

Windows 10 Hızlı Bir Şekilde Nasıl Kapatılır?