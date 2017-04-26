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Windows 10'da Aile Hesabı Ayarları Nasıl Yapılır?

Nasıl yapılır

- 26.04.2017 -
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Windows 10'da Aile Hesabı Ayarları Nasıl Yapılır?

Ailenizle ortak kullandığınız Windows 10 işletim sistemli bir cihazınız varsa, tüm yetişkinler ve çocuklar için hesaplar oluşturarak tüm aktiviteleri izleyebilir ve sınırlandırabilirsiniz. Bu makalemizde de, Windows 10’da aile hesabı ayarları nasıl yapılır adım adım anlatacağız.

Windows 10’da oluşturacağınız aile hesabı ile çocuklarınızın erişimlerini yetişkinler olarak yönetebilir ve çeşitli problemlerin önüne geçebilirsiniz. Aile hesabınızda yetişkinler olarak, çocuklarınızın hesaplarınızda aşağıdaki görevleri yerine getirebilirsiniz:

  • Çocuklarınızın hesaplarına para aktararak, kredi kartına ihtiyaç duymadan Windows ve Xbox mağazalarında alışveriş yapmalarını sağlayabilirsiniz.
  • Çocuklarınızın cihazda neler yaptığına ilişkin etkinlik raporlarını görüntüleyebilirsiniz.
  • Uygulamalar, oyunlar, videolar, filmler ve TV için yaş sınırı belirleyebilirsiniz.
  • Çocuklarınızın cihazı ne kadar süreyle kullanabileceği konusunda zaman sınırı koyabilirsiniz.
  • Windows 10 işletim sistemli cep telefonu kullanıyorsanız, çocuklarınızı harita üzerinde bulabilirsiniz.

Hesabınıza Kişi Ekleme

bir aile üyesi ekle

Windows 10’da Ayarlar > Hesaplar > Aile ve diğer kişiler > Bir aile üyesi ekle adımlarını izliyoruz.

mail adresi gir

Sonraki adımda bir yetişkin ya da bir çocuk için seçim yaparak kişinin e-posta adresini girip, İleri seçeneğine tıklıyoruz.

davetiyeyi kabul et

E-postasını yazdığınız kişinin e-posta hesabına davetiye gönderilecektir. Burada yer alan bağlantıya tıklayarak artık oturum açabilecektir.

aile ve diğer kullanıcıları

Davetiye gönderdiğiniz kişi davetiyeyi kabul ettikten sonra, Ayarlar bölümündeki Aile ve diğer kullanıcılar bölümünde yeni hesabı görebileceksiniz.

Çocuklarınızın Faaliyetlerini İzleme

aile üyeleri

Tüm hesaplarınızı kurduktan sonra, şimdi çocuklarınızın Windows cihazınızdaki etkinliklerini nasıl izleyeceğinizi anlatabiliriz. İnternet tarayıcınızı açtıktan sonra cihazınıza eklediğiniz yetişkin hesaplarından birini kullanarak Microsoft Aile sayfasına giriş yapın. Aileniz için listelenen tüm hesapları kategorilendirilmiş şekilde görebilirsiniz.

para ekle

Çocuk hesaplarından birini seçtikten sonra; çocuğun hesabına para eklemek için Para Ekle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

etkinlik bildirimi

Çocuğunuzun internette gezinme ve satın alma işlemleri için Etkinlik Bildirimini etkinleştirmek için Son Etkinlik bağlantısına tıklayın ve Etkinlik Bildirimi bölümünü aktif hale getirin.

satın alma ve harcama

Çocuğunuzun satın alabileceği şeyleri kontrol etmek ve görüntülemek için Satın alma ve harcama seçeneğini kullanabilirsiniz.

ekran süresi

Çocuğunuzun cihazı ne zaman ve ne kadar süreyle kullanabileceğini ayarlamak için Ekran Süresi bağlantısına tıklayabilirsiniz.

web'e göz atma

Uygun olmayan web sitelerini engelleyerek çocuğunuzu korumak istiyorsanız Web’e göz atma seçeneğine tıklayabilirsiniz.

uygulamalar, oyunlar ve medya

Aynı şekilde, çocuğunuz için uygun olmayan uygulamaları ve oyunları engellemek istiyorsanız Uygulamalar, oyunlar ve medya bağlantısına tıklayabilirsiniz.

çocuğunuzu bulun

Son olarak, çocuğunuz bir Windows Phone cihaz kullanıyorsa çocuğunuzun nerede olduğunu bulmak için “Çocuğunuzu bulun” bağlantısına tıklayabilirsiniz.

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Konular: Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 26.04.2017

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