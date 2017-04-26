Ailenizle ortak kullandığınız Windows 10 işletim sistemli bir cihazınız varsa, tüm yetişkinler ve çocuklar için hesaplar oluşturarak tüm aktiviteleri izleyebilir ve sınırlandırabilirsiniz. Bu makalemizde de, Windows 10’da aile hesabı ayarları nasıl yapılır adım adım anlatacağız.

Windows 10’da oluşturacağınız aile hesabı ile çocuklarınızın erişimlerini yetişkinler olarak yönetebilir ve çeşitli problemlerin önüne geçebilirsiniz. Aile hesabınızda yetişkinler olarak, çocuklarınızın hesaplarınızda aşağıdaki görevleri yerine getirebilirsiniz:

Çocuklarınızın hesaplarına para aktararak, kredi kartına ihtiyaç duymadan Windows ve Xbox mağazalarında alışveriş yapmalarını sağlayabilirsiniz.

Çocuklarınızın cihazda neler yaptığına ilişkin etkinlik raporlarını görüntüleyebilirsiniz.

Uygulamalar, oyunlar, videolar, filmler ve TV için yaş sınırı belirleyebilirsiniz.

Çocuklarınızın cihazı ne kadar süreyle kullanabileceği konusunda zaman sınırı koyabilirsiniz.

Windows 10 işletim sistemli cep telefonu kullanıyorsanız, çocuklarınızı harita üzerinde bulabilirsiniz.

Hesabınıza Kişi Ekleme

Windows 10’da Ayarlar > Hesaplar > Aile ve diğer kişiler > Bir aile üyesi ekle adımlarını izliyoruz.

Sonraki adımda bir yetişkin ya da bir çocuk için seçim yaparak kişinin e-posta adresini girip, İleri seçeneğine tıklıyoruz.

E-postasını yazdığınız kişinin e-posta hesabına davetiye gönderilecektir. Burada yer alan bağlantıya tıklayarak artık oturum açabilecektir.

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Davetiye gönderdiğiniz kişi davetiyeyi kabul ettikten sonra, Ayarlar bölümündeki Aile ve diğer kullanıcılar bölümünde yeni hesabı görebileceksiniz.

Çocuklarınızın Faaliyetlerini İzleme

Tüm hesaplarınızı kurduktan sonra, şimdi çocuklarınızın Windows cihazınızdaki etkinliklerini nasıl izleyeceğinizi anlatabiliriz. İnternet tarayıcınızı açtıktan sonra cihazınıza eklediğiniz yetişkin hesaplarından birini kullanarak Microsoft Aile sayfasına giriş yapın. Aileniz için listelenen tüm hesapları kategorilendirilmiş şekilde görebilirsiniz.

Çocuk hesaplarından birini seçtikten sonra; çocuğun hesabına para eklemek için Para Ekle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

Çocuğunuzun internette gezinme ve satın alma işlemleri için Etkinlik Bildirimini etkinleştirmek için Son Etkinlik bağlantısına tıklayın ve Etkinlik Bildirimi bölümünü aktif hale getirin.

Çocuğunuzun satın alabileceği şeyleri kontrol etmek ve görüntülemek için Satın alma ve harcama seçeneğini kullanabilirsiniz.

Çocuğunuzun cihazı ne zaman ve ne kadar süreyle kullanabileceğini ayarlamak için Ekran Süresi bağlantısına tıklayabilirsiniz.

Uygun olmayan web sitelerini engelleyerek çocuğunuzu korumak istiyorsanız Web’e göz atma seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Aynı şekilde, çocuğunuz için uygun olmayan uygulamaları ve oyunları engellemek istiyorsanız Uygulamalar, oyunlar ve medya bağlantısına tıklayabilirsiniz.

Son olarak, çocuğunuz bir Windows Phone cihaz kullanıyorsa çocuğunuzun nerede olduğunu bulmak için “Çocuğunuzu bulun” bağlantısına tıklayabilirsiniz.

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