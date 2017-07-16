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Web Sitemize Yazdığımız İçeriğin Manuel İndekslenmesi Nasıl Yapılır?

Nasıl yapılır

- 16.07.2017 -
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Web sitemiz için hazırladığımız bir içeriğin Google arama motoru botlarının (örümceklerinin) taramasından sonra arama sonuçlarında yer almasına "indekslenme" adını vermekteyiz. Bazen hazırladığımız içeriğin çabucak Google arama sonuçlarında yer almasını isteriz ama bu çoğu zaman mümkün olmaz. İçeriğimizin indekslenmesine manuel olarak nasıl müdahale edebileceğimizi açıkladığımız yazımız pek çok merakınızı giderecek!

İçeriklerim Google Arama Sonuçlarına Neden Hemen Yansımaz?

Web siteniz için bir içerik hazırladığınızda saniyeler içinde Google'da görünmesini arzularsanız fakat bu çoğu web sitesi için mümkün değildir. Bu neden böyledir? sorusuna vereceğimiz en kestirme cevap "güncelleme sıklığı" olacaktır. Hiç şüphesiz ki Google sık güncellenen siteleri sever ve bu sitelerin hazırladığı özgün içerikleri saniyeler içinde veritabanına kaydeder. Örneğin her saat başı onlarca özgün içeriğin girildiği Tamindir'de yayınlanan bağlantılar anında Google'da indekslenirken; ayda bir, üç ayda bir, yılda bir defa kısıtlı içeriğin girildiği kişisel bir blogun bağlantılarının Google'da indekslenmesi çok uzun zaman alabilir. Öte yandan sadece başlığı ve açıklaması değiştirilmiş kopyala-yapıştır içerikler sıklıkla girilmiş olsa dahi Google nezdinde pek değeri olmadığı için indekslenmesi zaman alabilir veya hiç indekslenmeyebilir.

Web Sitemin Hiçbir Bağlantısı Google'da Yer Almıyor! Sorun Ne Olabilir?

Web siteniz henüz yeniyse bu durum normaldir ve sabırlı olmanız gerekmektedir. Fakat belli zaman sonra indekslenme hızınız düşüp Google'da var olan bağlantılarınız kaybolmaya başlıyorsa sandbox'a düşmüş olabilirsiniz. Bu Google'ın web sitelere uyguladığı bir yaptırımdır.

sandbox nedir

Detayları için Google Webmaster Tools'a girip mesaj ve uyarılarınızı kontrol etmeniz gerekmektedir. Google arama motoruna girip "site:siteadiniz.com" şeklinde bir parametre yazarak enterlayın. Bomboş bir ekran çıkıyorsa eyvah! Sandbox hakkında daha detaylı rehberlerimiz olacak, lütfen takipte kalın!

İçerikleri Manuel Olarak Google'a Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır?

Öncelikle Google Webmaster Tools'a giriş yapmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için web sitemizin Google Webmaster Tools'a tanımlı olması gerekli. Tanımlama işleminin nasıl yapılacağını bu yazımızda açıklamıştık.

Bu bağlantıyı takip ederek Google Webmaster Tools'a giriş yapalım.

google manuel indeskleme

Karşımıza çıkan ekranın sol köşesindeki Tarama ifadesine tıklayıp açılır menüyü aşağı sarkıtalım. Ardından yeni bu menüde bulunan Google Gibi Getir ifadesine tıklayalım. İçeriğimizin sitemiz.com/ ifadesinden sonraki slug dediğimiz kısmını bu alana yapıştıralım. Ve son olarak Getir ifadesine tıklıyoruz.

google manuel indeskleme

Bir sorun görünmüyorsa Dizine Eklenmesini İste ifadesine tıklayarak işlemi tamamlayabiliriz. Seçtiğiniz içerik birkaç dakika sonra arama sonuçlarında görünmeye başlayacak!

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Konular: Nasıl yapılır

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 16.07.2017

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