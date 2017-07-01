Bilgisayarımızın kamerasından sürekli birilerinin bizi izleyebileceği endişesi aslında oldukça haklı bir durum. Çeşitli güvenlik açıklarıyla web kameranız başkaları tarafından izlenebiliyor. Bizler de bu rehberimizde, web kameranızı hangi uygulamaların kullandığı nasıl öğrenilir? Anlatıyoruz.

Bilgisayarınızda güvenlik yazılımı kullanıyor olsanız bile, kötü niyetli kişiler bu engeli de aşarak web kameranızı sizden habersiz izleyebilirler. Aslında bunun en kolay çözümü, kamerayı bir bant veya etiket kullanarak kapatmak olacaktır. Yakın geçmişe baktığımızda, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in bile bu basit çözümü kullandığını görmüştük. Eğer, USB web kameranız varsa kullanmadığınız zamanlarda bağlantıyı kesmenizi öneriyoruz.

Process Explorer

Windows’ta hangi uygulamaların kameraya eriştiğini bulmak çok zor bir işlem değil. Hatta bunu durdurmak da oldukça kolay. Microsoft tarafından yayınlanan Process Explorer uygulaması ile bu işlemleri birkaç adımda gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulamayı indirdikten sonra ZIP dosyasının içeriğini çıkarıyoruz ve 32-bit ya da 64-bit versiyonlarından, işletim sistemimize uygun olanı Yönetici olarak çalıştırıyoruz. Lisans koşullarını kabul ettikten sonra uygulama başlatılacaktır. Şimdilik simge durumuna küçültüyoruz ve diğer adıma geçiyoruz.

Bir sonraki adımda, web kameramızı Windows 10’da tanımlamamız gerekiyor. Bu bilgisayar simgesine sağ tıklayıp Özellikler > Aygıt Yöneticisi > Görüntüleme aygıtları adımını izliyoruz ve web kameramızı bulup sağ tıklıyoruz ve Özellikler’e gidiyoruz.

Burada yukarıdaki Ayrıntılar sekmesine gidiyoruz ve Özellik listesinden “Fiziksel Aygıt Nesnesi adı” seçeneğini buluyoruz. Değer bölümündeki veriye sağ tıklayıp Kopyala seçeneğine tıklıyoruz.

Şimdi ise Process Explorer uygulamasını açıyoruz ve Ctrl + F komutuyla ya da yukarıdaki Find bölümüne tıklıyoruz. Açılan penceredeki kutuya biraz önce kopyaladığımız değeri yapıştırıyoruz ve Search butonuna tıklıyoruz.

Arama sonuçlarında web kameranıza erişebilen uygulamaların bir listesini görebilirsiniz. Eğer hiçbir sonuç çıkmadıysa, herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Ancak, bir veya birkaç sonuç çıktıysa her birine ayrı ayrı sağ tıklayıp Properties > Delete process adımlarını uygulamamız gerekiyor. Bu adımdan sonra sizin bilginiz dahilindeki hiçbir uygulama web kameranıza erişim sağlayamayacaktır. Elbette, belirli periyotlarla bu işlemi tekrar etmenizde fayda var.

Web kameranıza erişen, tanınmayan bir yazılımı fark ettiyseniz harekete geçmeniz gerekiyor. Bu durum, sisteminizde kötü amaçlı yazılım olduğunu göstermektedir. Kötü amaçlı yazılımlara karşı bilgisayarınızı tarayarak bu tehlikeleri sonlandırabilirsiniz. Eğer bilgisayarınızda güvenlik yazılımı olmadığını düşünüyorsanız, Windows’a dahil olarak gelen Windows Defender’ı kullanabilirsiniz.

Web Kameranız Güvende mi? Eğer Değilse Bakın Neler Olabiliyor

Akıllı Telefon Nasıl Web Kamerası Olarak Kullanılır?