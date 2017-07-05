Video ve Müzikler Mobil İnternetimizin Ne Kadarını Tüketiyorlar?

Akıllı telefonlarımızda en sık ve severek kullandığımız aktiviteler aynı zamanda kotamızı en çok harcayanlar oluyor. Bunların başında da internetten video izlemek ve müzik dinlemek geliyor. Video ve müzikler için geliştirilmiş YouTube, NetFlix, Spotify vb. birçok uygulama olması da kotamızın o denli fazla harcanması anlamına geliyor.

Akıllı telefon üzerinden YouTube'a girebilmeyi ise ilk olarak iPhone ile deneyimleyebilmiştik. Ardından ucu bucağı gelmeyen bir şekilde bu akım yaygınlaştı, çok geniş kitlelere ulaştı. Bu yollarla kotamızın harcanması hakkında sayısal olarak konuşacak olursak:

Mobil İnternet Üzerinden Müzik Dinlemek Kotamı Nasıl Etkiler?

Bazı müzik sağlayıcıları yüksek (HQ) kalitede müzik sunabiliyor olsa da çoğunluğu düşük, orta ve yüksek şeklinde sınıflandırılmış bir kalite standardını da kullanıyorlar. Bu servislerin çoğu aynı zamanda müziklerde aynı bitrate değerini kullanıyorlar. Detaylı şekilde bakmak gerekirse durum şöyle:

Düşük kalite 96kbps müzik dinlendiği zaman, ortalama olarak dakikada 0.72 MB yani saatte 43.2MB'ınız harcanıyor.

96kbps müzik dinlendiği zaman, ortalama olarak dakikada 0.72 MB yani saatte 43.2MB'ınız harcanıyor. Orta kalite yani 160kbps bir müzik dinlediğiniz zaman ise dakikada 1.20MB yani saatte 72MB internetiniz gider.

yani 160kbps bir müzik dinlediğiniz zaman ise dakikada 1.20MB yani saatte 72MB internetiniz gider. Yüksek kalite 320kbps müzikleri dinlediğiniz zaman da dakikada 2.40MB, saatte ise 115.2MB internetiniz gitmiş olur.

Bu değerler tabii ki ortalama olarak hesaplanmıştır. Çünkü çoğu müzik servisi internet hızınıza göre otomatik kalite ayarlaması vb. şeyler yapabiliyor. Bu da harcanan internet miktarını doğrudan etkileyebilen bir durum.

Mobil İnternet Üzerinden Video İzlemek Kotamı Nasıl Etkiler?

Akıllı telefonları üzerinden video izleyen kullanıcıların sayısı müzik dinleyen kullanıcıların sayısından daha da fazla görünüyor. Çünkü günümüzde bir şarkı dinleyecek olsa bile YouTube'dan klibiyle beraber dinlemeye alışmış bir nesil var. Ayrıca akıllı telefonlar aracılığıyla internetten dizi, film ve normal videolar da sıklıkla izlenmekte. Bu durumla ilgili sayısal hesaplamalara bakarsak:

Düşük kalite video yani 240p veya 320p kalitede izleyecek olursanız bu şekilde saatte 0.3GB (300MB) internetiniz gider.

SD kalitede yani 480p çözünürlükte izleyecek olursanız saatte 0.7GB (700MB) internetiniz gitmiş olur.

izleyecek olursanız saatte 0.7GB (700MB) internetiniz gitmiş olur. HD kalitesine yani 720p'ye yükseltecek olursanız da saatte 0.9GB, Full HD kalitesinde izleyecek olursanız ise saatte 1.5GB internetiniz harcanır.

kalitesinde izleyecek olursanız ise saatte 1.5GB internetiniz harcanır. Kaliteyi daha da yüksetip 2K video izleyecek olursanız saatte 3GB, 4K video izleyecek olursanız ise saatte 7.2GB internetiniz harcanır.

İnternet Paketime Göre Hareket Edecek Olursam Neler Yapabilirim?

Bu sorunun cevabını da merak eden birçok okuyucu olduğunu düşünerek aşağıdaki istatistikleri sizinle paylaşalım.

2GB'lık bir internet paketi düşünülürse aşağıdaki aktivitelerden birisini yapabilirsiniz:

47 saat boyunca düşük kalitede müzik

28 saat boyunca orta kalitede müzik

17 saat boyunca yüksek kalitede müzik

6.5 saatlik düşük kaliteli video

2.8 saatlik normal çözünürlüklü video

2.2 saatlik 720p yani HD video

1.3 saatlik 1080p yani Full HD video

0.6 saatlik 2K çözünürlüklü video

0.25 saatlik 4K çözünürlüklü video

5GB'lık bir internet paketi düşünülürse:

117 saat boyunca düşük kalitede müzik

70 saat boyunca normal kalitede müzik

42.5 saat boyunca yüksek kalitede müzik

16.25 saat boyunca düşük kalitede video

7 saatlik normal kalite bir video

5.5 saatlik 720p video

3.25 saatlik 1080p video

1.5 saatlik 2K video

0.6 saatlik 4K video

10GB'lık bir internet paketi ise aşağıdaki seçeneklerden birisine denk gelmiş olur:

234 saatlik düşük kalitede müzik

140 saatlik normal kalitede müzik

85 saatlik yüksek kalitede müzik

32.5 saatlik düşük kalite video

14 saatlik normal kalitede video

11 saatlik 720p video

6.5 saatlik 1080p video

3 saatlik 2K video

1.2 saatlik 4K video

Bu hesaplamalarda 1GB normal standartta olduğu gibi 1024MB olarak değil de 1000MB alınmış. Fakat bu durum ortaya çıkan sonuçları çok az etkileyecektir. Bu araştırmadan çıkarılacak olan sonuç ise 6GB ve üzerinde bir mobil internet paketine sahip değilseniz video izleme aktivitenizi nadiren, müzik dinleme aktivitenizi ise abartmadan gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca her ne kadar internet paketiniz olursa olsun mümkün olduğunca Wi-Fi ağları kullanmak en mantıklısı oluyor.

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