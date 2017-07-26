Video Maskeleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Video düzenleme programlarıyla videolarımızı adeta görsel bir şölene dönüştürmek mümkün. Bu noktada, kullanıcıların takdirini kazanan Powerdirector programıyla videolarda maskeleme yapma işleminin nasıl gerçekleştirileceği ile alakalı keyifli bir rehber hazırladık.

Powerdirector'ü Nasıl İndiririz?

Cyberlink tarafından sunulan yazılım maalesef belirli bir lisans ücreti karşılığında sunuluyor. Bilgisayar korsanları program içindeki simkey dosyasını kırarak programın süresiz kullanılabilmesini başardı, fakat bu durum kesinlikle yasal değil. Neyseki, bu noktada Cyberlink 30 günlük bir deneme süresi tanıyarak, bu güzel programı denememize fırsat veriyor. Powerdirector'ü indirebilmek için bu bağlantıya gidiyoruz.

Yeşil renkteki Download ifadesine tıklayarak indirme işlemini başlatalım. Rutin kurulum işlemlerini yaptıktan sonra programı başlatıyoruz.

Video Maskeleme Nedir?

Bildiğiniz üzere videolar kare veya dikdörtgen çerçeve içerisinde görüntülenir. Video maskeleme işlemiyle videoyu bir elips kalıbı içinde veya yıldız, dikdörtgen gibi çeşitli şekiller içinde sunabilmek mümkün. Bir tanıtım videosu veya profesyonel sunum yapmaya çalışıyorsanız, bu tür süslemelere önemli ölçüde ihtiyaç duyarsınız.

Powerdirector İle Video Maskeleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Powerdirector'ü başlatalım ve karşımıza film şeridimiz gelsin.

Çalışmak istediğimiz videoyu film şeridine sürüklüyüyoruz.

Videomuz film şeridinde seçiliyken Modify ifadesine tıklayalım.

Açılan pencerede Mask sekmesine tıklayalım.

Mask sekmesinde gördüğünüz üzere karşımıza çeşitli maske kalıpları çıktı. Beğendiğimiz birtanesini seçelim.

Seçimimizi yaptıktan sonra Save diyerek kaydediyoruz.

Ve maskeleme işlemi tamam! Maskenin dışında kalan kısım siyah görünecek. Eğer dilerseniz bu kısma arkaplan olarak başka görüntüler bindirebilmek mümkün. Videomuzu bu şekliyle çıktı almak için Produce sekmesine tıklıyoruz.

Çıktı formatımızı seçelim. Benim tavsiyem H.265 MP4

Videonun boyutuna göre çıktı alma süresi değişecektir. İşlem sırasında ekran kartı ve sistem CPU'su aktif olarak kullanılacağından, sisteminizde kasılma ve ısınma görülebilir.

Maskelenmiş videonuz artık hazır!

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