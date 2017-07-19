Video Birleştirmek ve Bölmek İçin Kullanabileceğiniz En İyi 5 Ücretsiz Program

Eğer zaman zaman farklı videoları bir araya getirip özel videolar hazırlamak veya bir videonuzdaki belli bölümleri ayrı videolar haline getirerek arkadaşlarınıza veya akrabalarınıza sunmak isterseniz ihtiyacınızı karşılayacak bir video düzenleme programı bulmak zorunda kalıyorsunuz. Video birleştirme ve video bölme/video parçalama işi için kullanabileceğiniz binlerce farklı yazılım olduğu için seçim yapmakta zorlanmanız doğal bir durum.

Video düzenleme programı seçeneklerinin arasında kaliteli seçenekler yer alıyor ve bu yazılımlar ücretli olarak kullanıcılara sunuluyor. Kimi zaman bu programların deneme sürümlerini bulabiliyoruz; fakat bu programlarda çeşitli kısıtlamalar karşımıza çıkabiliyor. Bazı programlarda video süresi limitleniyor. Bu yazımızda ise bu tür kısıtlamalara sahip olmayan ve tamamen ücretsiz olarak bilgisayarlarınıza indirebileceğiniz ve kullanabileceğiniz video birleştirme ve video bölme programlarını listeleyeceğiz.

MP4Tools

MP4Tools listemizdeki programlar arasında en pratik ve basit kullanıma sahip olan açık kaynak kodlu bir video birleştirme ve bölme programı. Bu program sadece MP4 formatındaki videoları destekliyor ve birleştirme ve bölme fonksiyonu haricinde farklı video düzenleme ve dönüştürme seçeneklerine yer vermiyor.

Eğer videolarınız üzerinde oynama yapmadan ve birleştirdiğiniz videolar arasında geçiş animasyonları kullanmadan MP4 videolarınızı birleştirmek ve bölmek isterseniz MP4Tools ihtiyacınızı karşılayacaktır. Program birleştirme ve bölme işlemlerinde yeniden kodlama yapmıyor ve bu sayede kalitenin düşmemesini sağlıyor. Programın hem Windows hem de Mac sürümleri bulunmakta:

İndir 42.1 MB MP4Tools Mac için Video Birleştirme ve Bölme Programı

Format Factory

Format Factory listemizdeki diğer programlarla karşılaştırıldığında video bölme/birleştirme için pek pratik bir program değil. Bu işi yapabilmek için programı biraz kurcalamanız gerekiyor. Buna ek olarak program size kurulum esnasında tarayıcı arama motorunuzu ve anasayfanızı değiştiren yazılımların kurulum teklifini sunuyor. Eğer bu ek yazılımların kurulumuna onay vermezseniz herhangi problemle karşılaşmıyorsunuz. Programın belli antivirüs programları tarafından virüs olarak algılanmasının sebebi de bu ek yazılım kurulum teklifleri. Format Factory'nin kendisinde ise herhangi bir üvenlik tehdidi bulunmamakta.

Format Factory ile video birleştirmek için öncelikle programın ana penceresinin sol alt köşesindeki Utilities tuşuna tıklayın:

Açılan pencerede sol taraftaki "Video Birleştirici" tuşuna tıklayın, videolarınızı seçin ve birleştirme işini başlatın:

Format Factory ile videolarınızı parçalara ayırmak için önceklikle program ana penceresinin solundaki bölümden bir video formatı seçin:

Açılan pencerede "Tüm Dosyalar" tuşuna tıklayarak parçalara ayırmak istediğiniz videoyu seçin:

Videonuzu seçtikten sonra "Seçenek" tuşuna tıklayın:

Son olarak keseceğiniz bölümün başlangıç noktasını ve bitiş noktasını belirleyerek video bölme işlemini tamamlayın:

Avidemux

Format Factory ile karşılaştırıldığında Avidemux bize video birleştirme ve video bölme işi için çok daha pratik bir yöntem sunuyor. Program ile video birleştirmek için ilk olarak program ana penceresinden işaretli tuşa tıklayarak bir video seçin:

Video yüklendikten sonra File menüsünü açarak "Apprend"e tıklayın ve sonrasında birleştireceğiniz videoyu seçin:

Son olarak File menüsünden Save tuşuna tıkladığınızda videonuzu kaydedebilirsiniz.

Avidemux ile video kesmek için program ana penceresindeki video ekleme tuşunu kullanarak parçalara ayıracağınız videoyu seçin. Şimdi alttaki video kontrol panelini kullanarak kesip ayıracağımız bölümün başlangıç ve bitiş noktasını seçeceğiz. Başlangıç noktasını seçmek için "Set start marker" tuşunu kullanın:

Bitiş noktasını belirlemek için de hemen yanındaki "Set end marker" tuşunu kullanın, işlemler tamamlanınca File menüsünden Save seçeneğine tıklayarak videonuzu kaydedebilirsiniz:

Avidemux ile böldüğünüz veya birleştirdiğiniz videoları aynı formatla ve aynı ayarlarla kaydettiğinizde program yeniden kodlama yapmıyor ve video kalitesi değişmiyor. Dilerseniz videolarınızı farklı formatlara dönüştürebilmeniz de mümkün. Avidemux'un Mac ve Windows sürümleri bulunmakta:

Online Video Kesici

Eğer bilgisayarınıza herhangi bir program indirip yüklemek istemezseniz Online Video Kesici adlı web servisi video bölme konusunda işinize yarayabilir. Bu tarayıcı üzerinden çalışan servis temel olarak videolarınızı yükleyerek dilediğiniz bölümlerini kesmenize imkan sağlıyor.

Online Video Kesici eğer küçük dosya boyutuna sahip videoları bölecekseniz kullanışlı bir çözüm. Kendi videolarınızı kesebilmek için öncelikle bu videolarınızı internet bağlantınızı kullanarak siteye yüklüyor, sonrasında videoları site üzerinde düzenledikten sonra bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Yüksek dosya boyutuna sahip videolarınız varsa bu servis internet bağlantınızı kullandığı için kullanışlı olmayabilir.

Online Video Kesici alternatif olarak, YouTube gibi sitelerde yer alan videoların interent adreslerini kopyalayıp yapıştırdığınızda bu videoları düzenleyebiliyor. Buna ek olarak Google Drive hesabınızdaki dosyaları da servis üzerinde düzeneleyebiliyorsunuz.

Machete Video Editor Lite

Machete Video Editor Lite kullanıcılara AVI ve WMV formatındaki videoları birleştirme ve bölme imkanı veriyor. Programın tam sürümünde diğer formatlar da desteklenmekte. Program ile video bölmek için öncelikle File menüsünden "Open"a tıklayın ve böleceğiniz videoyu seçin. Sonrasında ise keseceğimiz bölümün başlangıç ve bitiş noktasını işaretleyeceğiz:

Kesilecek bölümün başını yukarıdaki resimde işaretli tuşa tıklayarak belirleyin.

Kesilecek bölümün bitiş noktasını da yukarıdaki resimde işaretli tuşa tıklayarak belirleyin.

Son olarak aynı yerdeki kaydetme tuşuna tıklayarak seçtiğiniz bölümü kesin ve ayrı bir video dosyası olarak kaydedin.

Machete Video Editor Lite ile video birleştirmek için öncelikle bir video dosyası seçin, sonrasında ise "Edit" menüsünü açın ve buradan "Insert a file at the current position" seçeneğine tıklayarak ekleyeceğiniz videoyu seçin:

İşlem sonlanınca videonuzu kaydedebilirsiniz.

Listemizdeki programlar umarız işinize yarar, bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.

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