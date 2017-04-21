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Twitter Hesabı Nasıl Gizlenir?

Nasıl yapılır

- 21.04.2017 -
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twitter hesabı nasıl gizlenir

Twitter hesabınızın varsayılan ayarlarını kullanırken bir tweet gönderdiğinizde, bunu tüm dünyaya yayınlamış oluyorsunuz. Gönderdiğiniz tweet’lerin sadece takipçilerinize ulaşmasını istediğinizde yapmanız gereken, Twitter hesabı gizleme adımlarını uygulamak olacaktır. Bizler de bu rehberimizde, Twitter hesabı nasıl gizlenir konusuna değindik. Mutlaka göz atmanızı öneriyoruz.

Twitter hesabımı nasıl gizlerim? diye merak eden kullanıcıları da göz önünde bulundurarak, adım adım hesap gizleme ayarlarını uygulayacağız.

Twitter hesabı PC’den nasıl gizlenir?

ayarlar ve gizlilik

PC üzerinde Twitter kullanıyorsanız, hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üstte yer alan profil fotoğrafınıza tıkladıktan sonra Ayarlar ve gizlilik seçeneğine gidiyoruz.

gizlilik ve güvenlik

Açılan sayfada soldaki menüde yer alan Gizlilik ve güvenlik sekmesine tıklıyoruz.

tweet gizliliği

Gizlilik başlığı altındaki Tweet gizliliği bölümünde “Tweetlerimi korumaya al” seçeneğini işaretliyoruz ve sayfayı aşağı kaydırarak Değişiklikleri kaydet butonuna tıklıyoruz.

değişiklikleri kaydet

Uyguladığımız değişiklikleri kaydetmek için Twitter şifremizi giriyoruz ve işlemleri tamamlıyoruz.

gizli hesap

Gördüğünüz gibi sizi takip etmeyen kullanıcılar artık tweetlerinizi göremeyecekler. Aynı zamanda, sizi takip etmeyen kişilere gönderdiğiniz tweetler de gizli kalacaktır.

Twitter hesabı Android’den nasıl gizlenir?

ayarlar ve gizlilik

Twitter’ın Android uygulamasından hesabınızı gizlemek için de birkaç adım izlemeniz gerekiyor. Twitter’ı açtıktan sonra sol üstteki profil fotoğrafımıza tıklıyoruz. Ayarlar ve gizlilik seçeneğine tıklıyoruz.

gizlilik ve güvenlik

Bu sayfadan da Gizlilik ve güvenlik seçeneğine gidiyoruz.

tweetlerimi korumalı yap

Listenin ilk sırasında Tweetlerimi korumalı yap seçeneğini görüyoruz. Bu seçeneği işaretledikten sonra artık hesabınızı gizlemiş olacaksınız.

takipçi istekleri

Takipçi isteklerinizi görmek için ilk adımdaki menüye gidiyoruz ve Takipçi istekleri bölümünden bizi takip etmek isteyen kullanıcıları görebiliyoruz.

Twitter hesabı iOS’tan nasıl gizlenir?

ayarlar ve gizlilik

Twitter’ın iOS uygulamasını kullanıyorsanız, bu cihazlarınızda da hesap gizleme adımlarını uygulayabilirsiniz. Öncelikle profilimize giriyoruz ve dişli çark simgesine tıklıyoruz. Açılan listeden Ayarlar ve gizlilik seçeneğine tıklıyoruz.

gizlilik ve güvenlik

Açılan ekranda Gizlilik ve güvenlik seçeneğine gidiyoruz.

tweet gizleme

Gördüğünüz gibi listenin ilk sırasında Tweetlerimi korumalı yap seçeneği bulunuyor. Hemen yanındaki butonu aktif hale getiriyoruz ve artık hesabımız gizli hale geliyor.

İndir6.1 MB
Twitter Android
Twitter Android Android İçin Twitter Uygulaması

İndir2 MB
Twitter Windows-phone
Twitter Windows-phone Windows Phone için Twitter Uygulaması

İndir11.2 MB
Twitter iOS
Twitter iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Twitter Uygulaması

Uygulamaya Git
Twitter
Twitter Anlık Durum Güncellemesi Takip Uygulaması

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Konular: Nasıl yapılır

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 21.04.2017

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