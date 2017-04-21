Twitter hesabınızın varsayılan ayarlarını kullanırken bir tweet gönderdiğinizde, bunu tüm dünyaya yayınlamış oluyorsunuz. Gönderdiğiniz tweet’lerin sadece takipçilerinize ulaşmasını istediğinizde yapmanız gereken, Twitter hesabı gizleme adımlarını uygulamak olacaktır. Bizler de bu rehberimizde, Twitter hesabı nasıl gizlenir konusuna değindik. Mutlaka göz atmanızı öneriyoruz.

Twitter hesabımı nasıl gizlerim? diye merak eden kullanıcıları da göz önünde bulundurarak, adım adım hesap gizleme ayarlarını uygulayacağız.

Twitter hesabı PC’den nasıl gizlenir?

PC üzerinde Twitter kullanıyorsanız, hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üstte yer alan profil fotoğrafınıza tıkladıktan sonra Ayarlar ve gizlilik seçeneğine gidiyoruz.

Açılan sayfada soldaki menüde yer alan Gizlilik ve güvenlik sekmesine tıklıyoruz.

Gizlilik başlığı altındaki Tweet gizliliği bölümünde “Tweetlerimi korumaya al” seçeneğini işaretliyoruz ve sayfayı aşağı kaydırarak Değişiklikleri kaydet butonuna tıklıyoruz.

Uyguladığımız değişiklikleri kaydetmek için Twitter şifremizi giriyoruz ve işlemleri tamamlıyoruz.

Gördüğünüz gibi sizi takip etmeyen kullanıcılar artık tweetlerinizi göremeyecekler. Aynı zamanda, sizi takip etmeyen kişilere gönderdiğiniz tweetler de gizli kalacaktır.

Twitter hesabı Android’den nasıl gizlenir?

Twitter’ın Android uygulamasından hesabınızı gizlemek için de birkaç adım izlemeniz gerekiyor. Twitter’ı açtıktan sonra sol üstteki profil fotoğrafımıza tıklıyoruz. Ayarlar ve gizlilik seçeneğine tıklıyoruz.

Bu sayfadan da Gizlilik ve güvenlik seçeneğine gidiyoruz.

Listenin ilk sırasında Tweetlerimi korumalı yap seçeneğini görüyoruz. Bu seçeneği işaretledikten sonra artık hesabınızı gizlemiş olacaksınız.

Takipçi isteklerinizi görmek için ilk adımdaki menüye gidiyoruz ve Takipçi istekleri bölümünden bizi takip etmek isteyen kullanıcıları görebiliyoruz.

Twitter hesabı iOS’tan nasıl gizlenir?

Twitter’ın iOS uygulamasını kullanıyorsanız, bu cihazlarınızda da hesap gizleme adımlarını uygulayabilirsiniz. Öncelikle profilimize giriyoruz ve dişli çark simgesine tıklıyoruz. Açılan listeden Ayarlar ve gizlilik seçeneğine tıklıyoruz.

Açılan ekranda Gizlilik ve güvenlik seçeneğine gidiyoruz.

Gördüğünüz gibi listenin ilk sırasında Tweetlerimi korumalı yap seçeneği bulunuyor. Hemen yanındaki butonu aktif hale getiriyoruz ve artık hesabımız gizli hale geliyor.

Uygulamaya Git Twitter Anlık Durum Güncellemesi Takip Uygulaması

Twitter QR Kod Nedir? Nasıl Kullanılır?

iOS ve Android’de Twitter’ın Harcadığı Boş Alan Nasıl Temizlenir?