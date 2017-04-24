Teknolojiye Daha Az Para Harcamanızı Sağlayacak 7 Öneri

Hemen hemen herkes daha az para harcamak ve tasarruf yapmak için çabalasa da, bubu başarmak göründüğü kadar kolay olamayabiliyor. Hayatımızın ihtiyaçları ve isteklerimiz, bütçemizi zorlayarak bizi de oldukça zor bir duruma itebiliyor. Bizler de bir nebze de olsa tasarruf yapabilmeniz için hazırladığımız bu rehberde, teknolojiye daha az para harcamanızı sağlayacak 7 öneriyi sizler için sıraladık.

1. Daha Ucuz Bir GSM Tarifesine Geçin

Cep telefonlarımızda kullandığımız tarifeler ve paketler, birçok insan için aşırı derecede pahalı olabiliyor. Aylık faturalarınızı incelediğinizde gereksiz bir şey görüyorsanız, bunun çözümünü acilen bulmanız gerektiğini bilmelisiniz. Örneğin, 10 GB’lık bir internet paketiniz varsa ve siz bu paketin yarısını ancak kullanıyorsanız bunun limitini düşürerek maliyetini azaltabilirsiniz. Aynı şekilde, konuşma ve mesajlaşma paketlerinizin detaylarını inceleyerek aynı çözümü uygulamanızı tavsiye ediyoruz.

2. Cihazlarınızı Koruyun

Telefon, bilgisayar, tablet ya da oyun konsolu gibi pahalı cihazlarınız varsa, bunları korumanız gerektiğini de bilmelisiniz. Örneğin, telefonunuzun camını kırdığınızda yüzlerce lira harcamak yerine birkaç liraya ekran koruyucusu satın alabilirsiniz. Aynı şekilde, telefonunuzu korumak için iyi bir kılıf da satın alabilirsiniz. Bunun yanında, pek çok mağazanın uyguladığı ek garanti planlarını da düşünebilirsiniz.

3.Daha Ucuz Alternatifler Arayın

İhtiyaçlarınıza yönelik bir ürün almak istediğinizde, mevcut olan en iyi alternatifi tercih etmeniz doğru olacaktır. Piyasadaki en iyi ürüne sahip olma arzusunu bir yana bırakıp, bütçenizi zorlamayan ve ihtiyaçlarınızı sonuna kadar karşılayan ürünleri tercih etmeniz yerinde bir karar olacaktır.

4. Eski Teknik Bilgilerinizi Kullanın

Halihazırda sahip olduğunuz bir teknoloji, birkaç eklemeyle kullanışlı hale getirilebilir. Örneğin, herhangi bir hoparlör sistemine basit bir Bluetooth alıcısı ekleyerek pahalı bir Bluetooth hoparlör almaktan vazgeçebilirsiniz. Ya da bilgisayarınız artık eskisi kadar iyi çalışmıyorsa, daha hafif bir işletim sistemi yükleyebilir veya temizlik yapmayı deneyebilirsiniz.

5. Kabloları Kesin

Çok fazla televizyon seyretmiyorsanız ve televizyon için belirli bir ücret ödüyorsanız, ödediğiniz bedelin hakkını alamıyorsunuz demektir. Bunun yerine ayda 10 TL gibi ücretlerle aynı işlevi gören Netflix, Blu TV, Tivibu gibi hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

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6. Aile Abonelik Planlarına Katılın

Birçok hizmette artık aile abonelik planları sunulmaya başlandı. Tek bir abonelik satın almak yerine, birkaç aile üyesi veya arkadaşlarınızla bir araya gelerek aile abonelik planı satın alabilir ve bu sayede tasarruf edebilirsiniz. Spotify, Apple Müzik, Google Play Müzik için aile abonelik planlarından faydalanabilirsiniz. Bunun yanında, çoklu kullanıcı desteği sunan diğer uygulamaları da satın almayı düşünebilirsiniz.

7. Çeşitli Tekliflerden Faydalanarak Tasarruf Edin

Birçok firma dijital ortamda indirim kuponları yayınlıyorlar. Çeşitli şartlara uyduğunuzda kullanabileceğiniz bu kuponlar sayesinde birkaç lira da olsa tasarruf edebilmeniz mümkün. İnternetten alışveriş yaparken bir ürünü direkt olarak satın almak yerine bu kuponlardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca, bir ürünü farklı sitelerde arayarak en uygun fiyatı bulmayı da unutmayın.

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