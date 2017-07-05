Teknoloji Sevenlere Kazançlı Meslek Önerileri

Teknoloji artık hayatımızın büyük bir parçası haline geldi. Peki bu büyük parçayı para kazanma adına nasıl kullanabiliriz? Araştırma ve sorgulama sonucu gelecekte popüler olabilecek meslekleri listeledim.

ABD'nin haber ve bilgi platformu U.S News'in hazırladığı bir rapora göre teknoloji meraklısı insanlara meslek anlamında en yararlısı yazılım geliştiriciliği olurken, ikinci sırada bilgisayar sistemleri analistliği, üçüncüde ise teknolojik mühendislikler yer alıyor. Ayrıca geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada geleceğin popüler meslek dallarını söyleyen Bill Gates, şu mesleklere yönelmekte fayda olduğunu belirtmişti:

Bu konu hakkında U.S News'in araştırma listesindeki meslekler şöyle sıralanmış:

1) Bilgisayar programcısı

Her gün kullandığımız uygulamaların, işletim sistemlerinin veya web sayfalarının arka planında yazılım sektörü var. Bu kadar popüler olan sitelerin, uygulamaların yapımcılarının da haliyle gayet iyi paralar kazandığını söylebiliriz. Ayrıca ABD İşgücü İstatistikleri'ne göre 2022 yılına geldiğimizde bu meslekte yüzde 8.3’lük bir büyüme yaşanacağı tahmin ediliyor.

2) İnşaat mühendisi

''Böyle bir listede inşaatın ne işi var?'' diye düşünmeyin. Dünyadaki büyük yapılara baktığımızda, teknoloji aktif olarak kullanılıyor. Mimari ile inşaat arasındaki farkı oluşturan kişiye de, başarılı inşaat mühendisi diyebiliyoruz. Şu anda bile popüler mesleklerden biri olan mühendislik, ilerleyen yıllarda nasıl bir para kaynağı olabilir siz düşünün. 2022’de bu meslekte yüzde 19.7’lik bir büyüme yaşanması bekleniyor.

3) Yazılım geliştirici

Yazılım sektörünün etkili olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bu sebeple de hayatımızın her noktasında yazılımla ilgili şeyler görmek mümkün. Alarmı kurduğunda çalmasından tutun da gizli bilgileri tüm dünyadan saklayan bir sistem var. Ayrıca bu sistemi oluşturan insanlar da şüphesiz bulunuyor. Böyle bir mesleği seçmek çok akıllıca olacaktır.

4) Bilgisayar sistemleri yöneticisi

Dünyadaki bilgisayar sistemlerinin kurulumlarıyla, onarımlarıyla, düzenlenmeleriyle uğraşan bu meslek, maalesef ülkemizde pek bilinmiyor. Ancak, hem gelecek teknoloji kapsamında, hem de fazla konu yelpazesiyle geleceğin popüler mesleği olmaya adım adım ilerliyor.

5) Bilgisayar sistemleri analisti

İşin daha ön planında bulunan bu meslekte, müşterileriniz sizin kaynağınız. Onlara teknoloji hakkında satış politikası izleterek, teknolojik destek vererek kendi mesleğinizi oluşturuyorsunuz. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir meslek olmasına rağmen isim olarak pek bilmiyoruz. Çünkü müşteriler genellikle şirketler ve firmalar oluyorlar. Çok fazla yorulmadan yapabileceğiniz bu iş kapısında ise beyin gücünüzü ve birikimlerinizi konuşturmanız gerekiyor.

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