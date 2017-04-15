T3 Tutanak Gönder Uygulaması ile Seçim Güvenliği Sağlanacak

2017 Türkiye Anayasa değişikliği referandumuna sayılı günler kaldı. Türkiye genelinde 55 milyon 319 bin kayıtlı seçmenin oy kullanacağı referandum halk oylaması 16 Nisan’da gerçekleşecek. Anayasa’nın 18 maddesini değiştireceğinden son derece önemli olan referandumda YSK seçim sonuçlarının sağlamasının yapılabilmesi adına T3 Tutanak Gönder uygulaması vatandaşların kullanımına sunuldu.

16 Nisan Nerede Oy Kullanacağım?

16 Nisan Pazar günü Türkiye tarihinde en önemli oylamalarından birisi gerçekleşecek. Doğu illerindeki vatandaşlar 07:00 – 16:00 saatleri arasında, diğer illerdeki vatandaşlar da 08:00 – 17:00 saatleri arasında oylarını kullanacak. Sandık başında görevli seçmenler de başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecek. Büyük seçime 1 gün kala hangi sandıkta oy kullanacağınızı bilmiyorsanız; Yüksek Seçim Kurulu tarafından açılan Seçmen Portalı üzerinden veya mobil cihazlarından E-Devlet uygulamasıyla / E-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilirsiniz. (Muhtarlıklar aracılığıyla dağıtılan seçmen bilgi kağıdınız ulaşmadıysa veya kaybettiyseniz)

Geçerli Oy / Geçersiz Oy Nasıl Olur?

Seçim gününün yaklaşmasıyla özellikle sosyal medyada konuşulan konulardan birisi Geçerli ve Geçersiz Oy. Oyunuzun geçerli olabilmesi için şöyle basın, şöyle basarsanız oyunuz sayılmaz gibisinden paylaşımlara itibar etmeyin; YSK’nın resmi sitesi üzerinden Geçerli Oy Ve Geçersiz Oy hakkında detaylı bilgi, görsel formatında bulunmakta. Seçim vakti de şüphesiz ki; Oyların sayımına ilişkin birçok paylaşımla karşılaşacağız.

Türkiye T3 ile Seçim Güvenliğini Sağlıyor

Türkiye’nin geleceğini belirleyecek 16 Nisan referandumunda oyların sayımında sorun çıkmaması adına T3 Tutanak Gönder mobil uygulaması bile geliştirilmiş. iPhone/Android telefonunuza ücretsiz indirebileceğiniz uygulama ile resmi sandık sonuç tutanaklarının fotoğrafını çekerek 81 ilde sandık sonuç tutanaklarının Türkiye Tutanak Teyit Sistemi’ne (T3) aktarılmasını ve böylece YSK seçim sonuçlarının sağlamasının yapılmasına katkıda bulunmuş olacaksınız.

16 Nisan Referandum Anayasa Değişiklikleri