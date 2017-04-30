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Sosyal Medya Hesaplarınızı Gizlemeye Ne Dersiniz?

İnternet

- 30.04.2017 -
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Sosyal Medya Hesaplarınızı Gizlemeye Ne Dersiniz?

Sosyal medya sitelerindeki kimliklerimiz artık birçok şirket tarafından önemsenen bir durum haline geldi. Herkese açık şekilde paylaştığımız gönderiler bazı durumlarda başımızı ağrıtacak sonuçlar doğurabiliyor. Bu tür durumlarla karşılaşmamak için sosyal medya hesaplarınızı gizlemeye ne dersiniz? Gelin bu işlemleri birlikte yapalım.

Twitter Hesap Gizleme

twitter gizleme

Twitter’ın sağ üst köşesindeki profil resmimize tıklıyoruz, ardından Ayarlar ve gizlilik > Gizlilik ve güvenlik > Tweetlerimi korumaya al adımlarını izliyoruz. Değişiklikleri kaydet butonuna tıkladıktan sonra sizi önceden takip eden herkes tweetlerinizi görebilir, ancak bu işlemden sonra takipçilerinizi onaylayabileceksiniz. Listenizden kaldırmak istediğiniz takipçiler varsa bu kişileri engelleyerek takipten çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Gizlilik ve güvenlik bölümündeki diğer ayarların size sağladıkları şu şekilde:

  • Kullanıcıların fotoğraflarda sizi etiketlemesini engelleme,
  • Twitter’ın, tweetlerinize konum eklemesini engelleme,
  • Önceden paylaştığınız konum bilgilerini silme,
  • İnsanların sizi e-posta adresiniz veya telefon numaranızı kullanarak bulmasını engelleme.

İndir6.1 MB
Twitter Android
Twitter Android Android İçin Twitter Uygulaması

İndir2 MB
Twitter Windows-phone
Twitter Windows-phone Windows Phone için Twitter Uygulaması

İndir11.2 MB
Twitter iOS
Twitter iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Twitter Uygulaması

Instagram Hesap Gizleme

instagram gizleme

Instagram’da paylaştığınız gönderilerin gizli kalmasını istiyorsanız, yani sadece takipçilerinizin görmesini istiyorsanız profil sayfanızdan Ayarlar bölümüne girdikten sonra Gizli hesap seçeneğini aktif etmeniz yeterli olacaktır.

İndir23.53 MB
Instagram Android
Instagram Android Android için Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir14 MB
Instagram iOS
Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir48 MB
Instagram Windows-phone
Instagram Windows-phone Windows Phone için Popüler Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

Pinterest Hesap Gizleme

pinterest gizleme

Pinterest profilinizin tamamını gizli yapabilmeniz mümkün değil. Ancak, tamamen özel bir Pinterest deneyimi için yapabileceğiniz birkaç şey bulunuyor.

Öncelikle profil sayfamıza gidiyoruz. Ardından, sayfanın biraz aşağısında bulunan Pano oluştur (Create board) butonuna tıklıyoruz ve Gizli (Secret) bölümünü Evet konumuna getiriyoruz. Bu adımdan sonra oluşturacağınız panoyu sizden başka kimse göremeyecektir.

İndir5.3 MB
Pinterest Android
Pinterest Android Android İçin Pinterest Uygulaması

İndir28.2 MB
Pinterest iOS
Pinterest iOS iPhone, iPad ve iPod Touch İçin Pinterest Uygulaması

İndir1 MB
Pinterest Windows-phone
Pinterest Windows-phone Windows Phone için Resmi Pinterest Uygulaması

Snapchat Hesap Gizleme

snapchat gizleme

Otomatik olarak silinen fotoğraflar ve videolar gönderebilmenizi sağlayan Snapchat’te, gönderilerinizi yalnızca arkadaşlarınızın görmesini de sağlayabiliyorsunuz. Bunu yapmak için kamera ekranında ekranı aşağı kaydırıyoruz ve Ayarlar bölümüne gidiyoruz. Bunun ardından Hikayemi Görüntüleyebilir seçeneğini Arkadaşlarım olarak ayarlamanız yeterli olacaktır.

İndir5.2 MB
Snapchat Android
Snapchat Android Android İçin Anlık Resim ve Video Paylaşma Uygulaması

İndir151 MB
Snapchat iOS
Snapchat iOS iPhone İçin Snapchat Uygulaması

LinkedIn Hesap Gizleme

linkedin gizleme

Ayarlar ve gizlilik > Gizlilik adımlarını izliyoruz. Açılan listedeki gizlilik ayarlarından, görünmesini istemediğiniz ayarları seçerek profilinizin gizliliğini sağlayabilirsiniz. Profil gizliliği bölümünü tamamladıktan sonra Engelleme ve gizleme, İş arama seçeneklerini de düzenledikten sonra artık profiliniz gizli hale gelecektir.

İndir6.7 MB
LinkedIn Android
LinkedIn Android Android İçin Profesyonel İş Hayatı Sosyal Medya Uygulaması

İndir35.1 MB
LinkedIn iOS
LinkedIn iOS iOS için LinkedIn Uygulaması

İndir1 MB
LinkedIn Windows-phone
LinkedIn Windows-phone Windows Phone için LinkedIn Uygulaması

Facebook Hesap Gizleme

facebook gizleme

Facebook’un sunduğu gizlilik seçenekleri sayesinde içeriklerinizi kimlerin görebileceğini kolaylıkla ayarlayabilmeniz mümkün. Ne düşünüyorsun? bölümünün hemen altında yer alan seçenekler bölümünde, Paylaş butonunun hemen solunda yer alan açılır listede Herkese Açık, Arkadaşlar, Şu kişiler hariç arkadaşlar, Sadece ben ve Belirli arkadaşlar seçeneklerinden size uygun olanı seçebilirsiniz. Bu işlem sonucunda, paylaşımlarınız artık seçtiğiniz kişilere gösterilecektir.

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

İndir54 MB
Facebook Mobil Windows-phone
Facebook Mobil Windows-phone Windows Phone için Facebook Uygulaması

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Konular: İnternet Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 30.04.2017

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