Sosyal medya sitelerindeki kimliklerimiz artık birçok şirket tarafından önemsenen bir durum haline geldi. Herkese açık şekilde paylaştığımız gönderiler bazı durumlarda başımızı ağrıtacak sonuçlar doğurabiliyor. Bu tür durumlarla karşılaşmamak için sosyal medya hesaplarınızı gizlemeye ne dersiniz? Gelin bu işlemleri birlikte yapalım.

Twitter Hesap Gizleme

Twitter’ın sağ üst köşesindeki profil resmimize tıklıyoruz, ardından Ayarlar ve gizlilik > Gizlilik ve güvenlik > Tweetlerimi korumaya al adımlarını izliyoruz. Değişiklikleri kaydet butonuna tıkladıktan sonra sizi önceden takip eden herkes tweetlerinizi görebilir, ancak bu işlemden sonra takipçilerinizi onaylayabileceksiniz. Listenizden kaldırmak istediğiniz takipçiler varsa bu kişileri engelleyerek takipten çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Gizlilik ve güvenlik bölümündeki diğer ayarların size sağladıkları şu şekilde:

Kullanıcıların fotoğraflarda sizi etiketlemesini engelleme,

Twitter’ın, tweetlerinize konum eklemesini engelleme,

Önceden paylaştığınız konum bilgilerini silme,

İnsanların sizi e-posta adresiniz veya telefon numaranızı kullanarak bulmasını engelleme.

Instagram Hesap Gizleme

Instagram’da paylaştığınız gönderilerin gizli kalmasını istiyorsanız, yani sadece takipçilerinizin görmesini istiyorsanız profil sayfanızdan Ayarlar bölümüne girdikten sonra Gizli hesap seçeneğini aktif etmeniz yeterli olacaktır.

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Pinterest Hesap Gizleme

Pinterest profilinizin tamamını gizli yapabilmeniz mümkün değil. Ancak, tamamen özel bir Pinterest deneyimi için yapabileceğiniz birkaç şey bulunuyor.

Öncelikle profil sayfamıza gidiyoruz. Ardından, sayfanın biraz aşağısında bulunan Pano oluştur (Create board) butonuna tıklıyoruz ve Gizli (Secret) bölümünü Evet konumuna getiriyoruz. Bu adımdan sonra oluşturacağınız panoyu sizden başka kimse göremeyecektir.

Snapchat Hesap Gizleme

Otomatik olarak silinen fotoğraflar ve videolar gönderebilmenizi sağlayan Snapchat’te, gönderilerinizi yalnızca arkadaşlarınızın görmesini de sağlayabiliyorsunuz. Bunu yapmak için kamera ekranında ekranı aşağı kaydırıyoruz ve Ayarlar bölümüne gidiyoruz. Bunun ardından Hikayemi Görüntüleyebilir seçeneğini Arkadaşlarım olarak ayarlamanız yeterli olacaktır.

LinkedIn Hesap Gizleme

Ayarlar ve gizlilik > Gizlilik adımlarını izliyoruz. Açılan listedeki gizlilik ayarlarından, görünmesini istemediğiniz ayarları seçerek profilinizin gizliliğini sağlayabilirsiniz. Profil gizliliği bölümünü tamamladıktan sonra Engelleme ve gizleme, İş arama seçeneklerini de düzenledikten sonra artık profiliniz gizli hale gelecektir.

Facebook Hesap Gizleme

Facebook’un sunduğu gizlilik seçenekleri sayesinde içeriklerinizi kimlerin görebileceğini kolaylıkla ayarlayabilmeniz mümkün. Ne düşünüyorsun? bölümünün hemen altında yer alan seçenekler bölümünde, Paylaş butonunun hemen solunda yer alan açılır listede Herkese Açık, Arkadaşlar, Şu kişiler hariç arkadaşlar, Sadece ben ve Belirli arkadaşlar seçeneklerinden size uygun olanı seçebilirsiniz. Bu işlem sonucunda, paylaşımlarınız artık seçtiğiniz kişilere gösterilecektir.

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