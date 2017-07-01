Siri Nedir? Nasıl Kullanılır?

Android’den iOS’a geçen kullanıcılar için asistan Siri ile yapılabileceklere bu yazımda değineceğim. iOS 11 ile birlikte hem ses hem de yetenek olarak kendini geliştiren Siri’nin nasıl aktif edildiğinden (etkinleştirildiğinden) verebileceğiniz komutlara her şey bu yazıda.

Asistan Siri:

iPhone, iPad, Mac, Apple Watch kısacası tüm Apple cihazlarda her daim komutumuzu bekleyen asistan Siri, Türkçe dil desteği ve yapabildikleri ile şu anda açık ara en iyi kişisel asistan.

Android kullanıcılarının asla sesini duyamayacağı Siri, iOS 11 güncellemesi ile robotumsu sesini kaybetti ve artık onunla konuştuğunuzda gerçekten bir insanla konuşuyormuş hissine kapılıyorsunuz. Doğal konuşmasının yanında kullanıcıyı daha iyi anlayan, her daim yanında olduğunu hissettiren çok daha akıllı bir asistan haline geldi Siri. En güzeli tabii ki; Türkçe konuşabilmesi, Türkçe’yi anlayabilmesi. Arada şakalar, espriler de yaparak bizleri şaşırtan Siri ile henüz tanışmamış olanlar için hazırladığım bu yazıda Siri’nin nasıl kapatılıp açıldığından günlük hayatta ne gibi kolaylıklar sunduğuna her şey olacak. Yeni iPhone kullanıcılarına yönelik bir yazı diyebilirim.

Siri (Uygulaması) Nedir:

Siri, Apple’ın iOS, watchOS, MacOS, tvOS işletim sistemlerinde yerleşik olarak bulunan bir kişisel asistan. iOS 5 sürümünden beri iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarda yer almaya başladı ancak Türkçe dil desteği iOS 8.3 güncellemesiyle geldi. İlk olarak iOS cihazlarda bulunsa da sonrasında Apple TV, Mac ve Apple Watch’a eklendi.

Siri Sesi:

Apple cihazınızı İngilizce dile ayarladıysanız işittiğiniz ses Susan Bennett’e ait. Türkçe dil ayarlıysa Yelda Uğurlu ile konuşmuş oluyorsunuz. İki isim de seslendirme sanatçısı, uzmanı. Bu noktada Apple’a gönderme yapmadan geçemeyeceğim. Siri’yi ilk zamanlarından beri kullanan biri olarak İngilizce konuşan Siri’nin seslendirmesinin çok daha doğal olduğunu, Türkçe Siri’nin iOS 11’de bile hala neden robotumsu konuşmayı sürdürdüğünü Apple’a sormak gerek. Bu arada Siri sesini değiştirme şansına sahipsiniz. Kimin seslendirdiğini bilmediğimiz erkek sesi elbette kadın sesi ile karşılaştırılmayacak kadar kötü.

Siri Etkinleştirme:

Apple cihazınızın kurulum aşamasında asistan Siri’yi kullanıp kullanmayacağınız soruluyor. İster bu aşamada isterseniz de sonrasında Ayarlar’a giderek Siri’yi etkinleştirme şansına sahipsiniz. Siri ayarlarında iki seçenek var: “Dinle: Hey Siri” ve “Siri İçin Basın” “Hey Siri”yi seçerseniz cihazınıza dokunmadan Siri ile konuşmaya, sohbete başlayabilirsiniz. Diğerini açarsanız Siri ile konuşmak için Ana Ekran (Home) tuşuna basılı tutmanız gerekir. Bazı cihazlarda sadece şarja takılıyken Hey Siri komutunun verilebildiğini, çok eski modellerde de kullanılamadığını belirteyim.

Siri Nasıl Kullanılır?

Seçiminize göre Ana Ekran tuşuna basılı tutarak veya “Hey Siri” komutunuzla sizi dinlemeye başlayan asistan, hem sorularınızı yanıtlayabildiğinden hem de webde yerinize arama yapabildiğinden internet bağlantınızın (WiFi veya hücresel fark etmez) açık olması gerekiyor.

Siri Komutları:

Siri’ye birçok soru yöneltebilirsiniz. “Hey Siri, WhatsApp mesajlarımı oku” komutuyla WhatsApp’tan arkadaşınıza/sevgilinize mesaj göndermesini isteyebilir, “Hey Siri, Salı günü saat 8’de diş randevusu” komutuyla randevunuzu hatırlatması için hatırlatıcı oluşturabilir; “Hey Siri, fotoğrafımı çek” komutuyla fotoğraf çekmesini, “Hey Siri sabah 8’e alarm kur” komutuyla alarm kurmasını, “X kişiden gelen/tüm e-postalarımı – mesajlarımı oku” komutuyla maillerinizi ve mesajlarınızı okumasını, “Alışveriş listesi hazırla” komutuyla alışveriş listenizi hazırlamasını isteyebilir; “Bana yakında bir kafe bul” komutuyla yakınınızdaki kafelerin yerini öğrenebilir, “Neredeyim?” komutuyla konumunuzu sorabilir, “Antrenman listemi çal” komutuyla antrenmana özel listenizi anında çalabilir, “Geçen sene tatilde çektiğim fotoğrafları göster” komutuyla tatildeyken çekilen fotoğrafları arama yapmadan görebilir, akıllı ev sahibiyseniz HomeKit özellikli aksesuarlarınızı sizin yerinize kontrol edebilir ve daha nice komutu cihazınıza dokunmadan verebilirsiniz. En güzeli de Siri’ye komutu tam verip vermemeniz önemli değil. Örneğin; hava durumunu farklı şekillerde sorabilirsiniz. Türkçe’yi biraz robotumsu ses tonuyla konuşsa da çok iyi anlıyor…

Siri En İyi Asistan mı?

Telefon, bilgisayar, televizyon, saat, hatta hoparlörde olan bir sanal asistan Siri. Daha da güzeli; Türkçe anlama ve konuşma konusunda rakipleriyle kıyaslanmayacak kadar iyi. Google, Microsoft, Amazon'un asistanlarının ülkemizde şu anda zaten şansları yok; gelecekte de olacağını düşünmüyorum şahsen. iOS 11 ile bize daha da yakınlaşan daha doğal konuşan Siri, her yönden en iyi kişisel asistan konumunda.

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