Seyahat Sırasında Verilerinizi Güvende Tutmanın 10 Kolay Yolu

Seyahat etmek birçok insanın en sevdiği aktiviteler arasında yer alıyor. Ancak, nereye giderseniz gidin akıllı telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan uzak durmanız pek mümkün değil. Seyahatleriniz sırasında kişisel verilerinizin güvenliğiniz için birçok önlem almanız şart. Bizler de bu rehberimizde, seyahat sırasında verilerinizi güvende tutmanın 10 yolunu sizlerle paylaştık.

1. USB W-Fi Adaptörü Kullanın

Ücretsiz ve halka açık Wi-Fi bağlantılarının zararlarını daha önce de duymuşsunuzdur. Bu ağlara sızan kötü niyetli kişiler, birçok hesap şifrenizi ve verilerinizi ele geçirerek başınızı derde sokabilirler. İyi korunmuş bir W-Fi adaptörü kullanmak, bu anlamda yükünüzü biraz hafifletebilecektir. Özel bir Wi-Fi bağdaştırıcısı kullanarak, birçok önemli sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Seyahatinizden önce bir dongle satın alarak, mobil veri taşıyıcınızın fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Eğer, taşıyıcınız yurtdışında çeşitli kısıtlamalar yapıyorsa, yerel bir taşıyıcının fırsatlarını kontrol edebilirsiniz.

2. Genel Bilgisayarlardan Kaçının

Kamusal bir ortamda, herkesin kullanımına açık bilgisayarların risklerinden bahsetmeye bile gerek yok sanıyorum. Bu cihazlarda keylogger ve kötü amaçlı yazılımlar oldukça yoğun bir şekilde bulunuyor. Ancak, genel bir bilgisayarı kullanmak zorunda kalırsanız banka hesaplarınıza ve sosyal medya hesaplarınıza giriş yapmamaya özen göstermelisiniz.

3. Verilerinizin Gizliliği

Seyahat ettiğiniz yere bağlı olarak çeşitli önlemler almanız gerekebilir. Bazı hükümetlerin uyguladıkları protokoller yüzünden kişisel verilerinizden olmanız olası bir durum. Eğer, aşırı bir teknoloji denetiminden geçecekseniz yapabileceğiniz çok az şey bulunuyor. Verilerinizi gizlemek yerine, tam tersini yapmanız size artı puan kazandıracaktır. Şöyle ki, verilerinizi ne kadar gizlerseniz bu verilerin önemini o kadar çok gösterirsiniz. Bu ilginç strateji ile başarı şansınızı daha da artırabilmeniz mümkün.

4. Yedekleyin ve Silin

Verilerinizi güvende tutmak içi uygulamanız gereken stratejiler bulunuyor. Verilerinizin kopyalanmasından endişeleniyorsanız, tüm verilerinizi bir bulut hizmetine yedekleyebilirsiniz. Bunun ardından cihazınızı silerek temizleyebilirsiniz. Çeşitli ülkelerin sınır kapılarında uygulanan işlemlere takılmamak için, akıllı telefonunuzu ve bilgisayarınızı tamamen boşaltmamanızı öneriyoruz. Bunun yerine, şüphe çekmemek için hafızada yer kaplayan bazı dosyaları tutabilirsiniz.

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5. Çoklu Aygıtlar

Amerikan filmlerinde ve dizilerinde sıklıkla gördüğümüz, izini kaybettirmek için kullanılan kontörlü telefonları görmüşsünüzdür. Aynı ülkeye yılda birkaç kez seyahat ediyorsanız, bu tür telefon veya bilgisayarları kullanmayı düşünebilirsiniz. Böylece kendi cihazlarınızı ve verilerinizi koruma altına alabilirsiniz.

6. Bir LiveUSB veya LiveCD Kullanın

Telefonunuzun ya da bilgisayarınızın ters giden bir durum sonucunda çökmesi durumlarına karşı, her çeşit güvenlik ve gizlilik araçlarını içinde barındıran bir LiveUSB ya da LiveCD bulundurmanızda fayda var. Sisteminiz çöktüğünde bu taşınabilir sistemleri kullanarak günü kurtarabilirsiniz.

7. HTTPS Kullanın

HTTPS kullanımı sadece seyahatlerde değil, her zaman kullanılması gereken bir protokol. Verilerinizi şifrelemeniz açısından faydalı olan bu protokol sayesinde kötü amaçlı sitelere verilerinizi kaptırma riskini ortadan kaldırabilirsiniz.

8. VPN Kullanın

HTTPS gibi VPN kullanımı da seyahat ederken güvenliğinizin artırılması açısından çok kolay bir yöntem sayılır. VPN ile farklı bir ülkede bulunan özel bir sunucu, ana bilgisayarınıza şifreli bir tünel sağlıyor. Bu sayede tüm internet trafiğiniz şifreleniyor ve verilerinizi koruma altına almış oluyorsunuz.

9. Cihazlarınızı Takip Edin

Apple, cihazlarınızı izleme ve silme konusunda iyi bir hizmet sunuyor. “Cihazımı Bul” özelliği sayesinde kaybolan ya da çalınan cihazlarınızı harita üzerinde görüntüleyebileceğiniz gibi verilerinizi de tamamen silebilirsiniz.

Android cihazlarda da Android Cihaz Yöneticisi yardımıyla bu işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Windows veya Linux bilgisayarlarınızda ise Prey adlı uygulamayı kullanarak bu işi halledebilirsiniz.

10. İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Kullanın

Seyahate çıkmadan önce sosyal medya ve e-posta hesaplarınız için iki faktörlü kimlik doğrulamayı aktif hale getirmenizi öneririz. Çeşitli durumlara karşı alabileceğiniz bu önlem sayesinde verilerinizin güvenliğini sağlayabilirsiniz.

Windows Üzerindeki Verilerinizi Nasıl Koruyabilir veya Gizleyebilirsiniz?