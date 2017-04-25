Robotların İşinizi Elinizden Almasına Nasıl Engel Olabilirsiniz?

Birçok işletme güvenlik riskine maruz kalmadan, ya da en azından bu tehdit azalana kadar dijitalleşmeye tam olarak yatırım yapmaya gönülsüz görünüyor. Ancak bu çok da uzun sürmeyecek ve kapılarını (?) makinelere yakın bir gelecekte açacaklar. Öte yandan riskleri göze alan işletmelerin üretimlerinin giderek artıyor olması, bu kaçınılmaz sonu hazırlıyor zaten. Gerçekçi konuşalım, şu anda böyle bir risk bizler için henüz yok gibi görünse de kaçınılmaz son, sadece 10 yıl kadar uzağımızda.

Küresel iş piyasasında teknolojinin gücü daha önce hiç bu kadar kendini güçlü bir şekilde hissedilmiyordu. Sayıları gittikçe artan ve pek çok sektörde kullanılabilmesi mümkün olabilen makineler, neredeyse tüm sektörlerde işleri ortadan kaldıracaklarmış gibi endişeye düştükçe gittikçe daha da bizleri zora koşuyor.

Akıllı şehirler kuruluyor, süpermarket personelimiz otomatik asistanlarla ve akıllı kasalarla değiştiriliyor, araçlar kendi kendilerine gidebiliyor, ofislerde kişisel otomatik asistanlar kullanılıyor ve bankalar ve sigorta şirketlerinde, robot otomasyonu hızlı bir şekilde ilerliyor. Yıllarca dirsek çürüterek edindiğimiz çoğu işi artık makineler kendi kendine öğrenebiliyor ve eksik olmasınlar bizden daha iyi yapabiliyorlar.

Artık Hiçbir Şey Aynı Değil

Şunu kabul etmeliyiz ki, profesyonel becerilerimiz artık gelecekte ilk gün öğrendiğimiz tecrübelerimizden çok farklı olacaklar. Bundan 10 yıl önce de bugün var olan pek çok iş kolu mevcut değildi. Gelecekte bazı meslekler önemli değişikliğe uğrayacak olsa da, bu onların mutlaka gereksiz olacakları anlamına gelmiyor. Çünkü unutmamak gerekiyor, teknolojinin başarılı olmak için hala insan etkileşimine ihtiyacı var. Ancak iş gücünün geleceği hakkında beklentilerimizi değiştirmenin de vakti geliyor.

Kendinize Yatırım Yapın

Siber güvenlik ve teknolojiye uyumlu çocuklar yetiştirmeyi teşvik eden yeni hükümet girişimleri, teknolojinin getirebileceği risklere karşı koymak için önemli bir basamak. Yine de yetişkinlerin karşılaştıkları beceri boşluğu, muhtemelen ileri teknolojilerin yükselişi hakkında neden kaygı duydukları konusunda önemli bir işaret aslında. Çünkü hiç kimse insan hatası riskini ortadan kaldıran otomatik programlama alt yapısı ile rekabet edebilecek yeteneklere sahip değil. Var olan profesyonel iş ortamlarında çalışan insanların yaklaşık yüzde 57'si, hala kendilerinde bulundukları ortamla kıyasladıklarında teknolojik yetersizlikleri oluğuna inanıyorlar. Bu da iş yerlerinde güvensiz ve geleceğe net bakamayan bir çalışan ordusu oluşmasına neden oluyor. Ancak siz, bu güruhun içinde olmamak için kendinize yatırım yaptığınız taktirde, iş yerlerinin talep ettiği yüksek becerilerle rekabet üstünlüğünü koruyabilecek kıvama gelerek pozisyonunuzu garanti altına alabilirsiniz.

Zihninizi Geleceğe Odaklayın ve Kendinize Güvenin

Bu tip bir zihniyet şirketlerin, sizin meydana gelebilecek her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinize ikna edici olabiliyor. Araştırmalara göre, teknoloji profesyonellerinin yalnızca yüzde 34'ü, şirketlerin gelecekte teknoloji alanlarında hayatta kalmalarını sağlayacak değişiklikleri uygulamada proaktif olduğuna inandığını gösteriyor. Açıkçası, iş liderlerinin teknolojide ilerleme kaydetmek için ileriye dönük düşünce önlemleri benimsemesine ve şirketlerin hedef ve amaçları konusunda güven duyabilecekleri elemanlara ihtiyacı var. Sizin öz güveniniz, bu noktada belirleyici olabiliyor.

Sonuç

Modern çağda giderek dijitalleşen meslekler ve mevkiler hakkında çok da panik yapmaya gerek yok. Teknolojik gelişmeler, işletmelerin bu değişiklikleri memnuniyetle karşılamaya ve işgücüne fayda sağlayacak şekilde adapte olmaya hazır olduğu sürece, doğal olarak yeni fırsatlar için de alan yaratıyorlar.

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