Popüler Web Sitelerinin İlk Görünümleri!

Günlük hayatımızda en az bir defa uğradığımız sitelerin ilk görünümlerini merak ediyor musunuz? Facebook, Google, YouTube gibi sosyal medya sitelerinin ve daha fazlasının ilk hallerini eklediğim bu yazımda, eski günlerini anımsayacağınızı düşünüyorum.

Artık hepimizin elinde en azından bir tablet PC, akıllı telefon bulunuyor. Bu teknolojik cihazlarla gün içerisinde, pek çok sitede geziniyoruz. Gezindiğiniz web sayfalarının ilk temaları hakkında bir bilginiz var mı? Bu yazı ile 1990 - 2007 yıllarını tekrar önünüze sereceğim. Dünyanın en büyük şirketlerinden Apple'ın ilk logosunun renkli olduğunu biliyor muydunuz? Evet, Ben de bu yazımı araştırdığım zamana kadar bilmiyordum. 1996 yılında kaydedilen bir görüntü ile bunu görebiliyoruz. Beyaz Saray'ın resmi sitesinin sadece yazılarda oluştuğu hakkında bir fikriniz var mıydı? Daha fazla uzatmadan Beyaz Saray'ın, Apple'ın ve daha fazla sitenin ilk hallerini sizlerle buluşturayım.

1) google.com - 1996 Yılı

2) facebook.com - 2004 Yılı

3) youtube.com - 2005 Yılı

4) - 2001 Yılı

5) msn.com - 1995 Yılı

6) apple.com - 1996 Yılı

7) amazon.com - 1995 Yılı

8) twitter.com - 2006 Yılı

9) whitehouse.gov - 1994 Yılı

10) yahoo.com - 1995 Yılı

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