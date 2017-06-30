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Popüler Web Sitelerinin İlk Görünümleri!

İnternet

- 30.06.2017 -
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siteler

Günlük hayatımızda en az bir defa uğradığımız sitelerin ilk görünümlerini merak ediyor musunuz? Facebook, Google, YouTube gibi sosyal medya sitelerinin ve daha fazlasının ilk hallerini eklediğim bu yazımda, eski günlerini anımsayacağınızı düşünüyorum.

Artık hepimizin elinde en azından bir tablet PC, akıllı telefon bulunuyor. Bu teknolojik cihazlarla gün içerisinde, pek çok sitede geziniyoruz. Gezindiğiniz web sayfalarının ilk temaları hakkında bir bilginiz var mı? Bu yazı ile 1990 - 2007 yıllarını tekrar önünüze sereceğim. Dünyanın en büyük şirketlerinden Apple'ın ilk logosunun renkli olduğunu biliyor muydunuz? Evet, Ben de bu yazımı araştırdığım zamana kadar bilmiyordum. 1996 yılında kaydedilen bir görüntü ile bunu görebiliyoruz. Beyaz Saray'ın resmi sitesinin sadece yazılarda oluştuğu hakkında bir fikriniz var mıydı? Daha fazla uzatmadan Beyaz Saray'ın, Apple'ın ve daha fazla sitenin ilk hallerini sizlerle buluşturayım.

1) google.com - 1996 Yılı

google

2) facebook.com - 2004 Yılı

facebook

3) youtube.com - 2005 Yılı 

youtube

4) wikipedia.org - 2001 Yılı

wikipeida

5) msn.com - 1995 Yılı

msn

6) apple.com - 1996 Yılı

apple

7) amazon.com - 1995 Yılı

amazon

8) twitter.com - 2006 Yılı

twitter

9) whitehouse.gov - 1994 Yılı

beyaz-saray

10) yahoo.com - 1995 Yılı

yahoo

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Konular: İnternet

Yazar: (Tüm Yazıları) - 30.06.2017

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