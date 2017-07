Not Alma ve Öğrenme Deneyiminizi Arttıracak 5 Önemli Uygulama

Gündelik hayatımızda not tutmak ve bir yandan da bilgi sahibi olmak zorundayız. Bu zorluklar bazı mobil uygulamalarla daha kolay hale gelebiliyor. İşte not tutmanızı ve bilgi sahibi olmanızı kolaylaştıracak 5 mobil uygulama.

Mesleğimizle alakalı olsun ya da olmasın gündelik hayatımızı kolaylaştıracak uygulamalara ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Yapılacak işler, randevular, planlar, alışveriş listeleri ve daha bir sürü şeyle boğuşuyoruz. Geldiğimiz çağda akıllı cihazlarımızın bir uzvumuz haline geldiğini de düşündüğümüzde, hayatımızı düzene sokması adına onlardan yardım almamız gayet normal. Tabii bunların yanında öğrenme ihtiyacımızı da karşılamamız gerekiyor. Zira bilginin güç olduğu gerçeğini Frank Underwood abimiz yeterince gösterdi bize. İşte gündelik hayatımı düzene sokan ve eminim sizin de okuduktan sonra kullanmaya başlayacağınız 5 önemli üretkenlik uygulaması.

1-Evernote

Evernote, kişisel ve işle ilgili verilerinizi düzenlemenizi sağlayan çok kapsamlı bir uygulama. Aklınıza bir fikir geldiğince not alabilir, kısa ve uzun vadeli planlarınızı yazabilir, yapılacaklar listenizi düzenli bir şekilde hazırlayabilir ya da ders notlarınızı ekleyip üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. Bunların yanında çizimler, ses dosyaları, fotoğraflar, web üzerinden indirdiğiniz belgeler ve daha birçok formda notlar oluşturabilirsiniz. Bir diğer önemli özellik ise dış ortamdaki belgelerinizi scanner özelliği ile tarayabilmeniz. Evernote’un scanner özelliği ile el yazılarınızı, belgelerinizi veya çizimlerinizi dijital hale çevirebilir ve paylaşabilirsiniz. Tüm bunları yaparken de Evernote yüklü olan her cihazınızın aynı anda senkronize olması ve oluşturduğunuz belgeleri arkadaşlarınızla paylaşabilmeniz önemli bir özellik. Evernote’un; Free, Plus, Premium ve Business olmak üzere 4 paketi bulunuyor. Evernote’u AppStore ve Google Play mağazalarından ücretsiz şekilde telefonunuza indirebilir, ayrıca masaüstü versiyonunu da Windows Mağazası’ndan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

2-Wunderlist

Wunderlist, pazardaki rakibi Evernote ile benzer özelliklere sahip bir uygulama. Hem arayüzünün hem de kullanıcı deneyiminin gayet iyi olduğu uygulama ile birçok işinizi tek bir kanal üzerinden halledebiliyorsunuz. Özellikle iş yoğunluğu çok olan ve bu nedenle yapacaklarını unutan kişiler için harika bir uygulama. Wunderlist, ister alışveriş listenizi, ister çalıştığınız bir projenizi, isterse gitmeyi düşündüğünüz bir tatilinizi planlayabileceğiniz ve bunu arkadaşlarınızla anlık olarak paylaşabileceğiniz bir uygulama. Örneğin bir gezi rotanız var. Uygulama içinde birlikte seyahat edeceğiniz arkadaşlarınızı ekleyip, herkesin görebileceği ve yazabileceği bir rota çizebilirsiniz. Böylelikle planlamanızı etkin bir şekilde yapabilirsiniz. Ya da bir projenizi çalışma arkadaşlarınızla paylaşıp, iş birliği yapabilirsiniz. Wunderlist’i AppStore, Google Play ve Windows Mağazalarından telefonunuza, tabletinize ya da bilgisayarınıza ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

3-Instapaper

Tumblr geliştiricilerinden Marco Armet imzalı olan Instapaper, beğendiğiniz bir gazete veya blog yazısını ya da herhangi makaleyi tek bir tıkla uygulama içine atabilmenizi ve daha sonra okuyabilmenizi sağlayan bir uygulama. En önemli özelliği ise, site içinde boğulup yazıya odaklanamamanızı sağlayan reklamlardan ya da görsellerden sıyrılıp, sadece yazıyı kaydedebiliyor olmanız. Ayrıca kaydettiğiniz yazı üzerinde dikkatinizi çeken yerleri kalemle çizebilir ve üzerine notlar alabilirsiniz. Instapaper, okumayı sevenler ve okuduklarını arşivlemek isteyenler için muazzam bir uygulama. Basit ve sade arayüz formu ile kullanıcı deneyimini iyileştirdiğini de söylemek gerekiyor. Telefonlarınızın yanı sıra bilgisayarınızda Google Chrome eklentisini kullanarak, kaydetmek istediğiniz sayfadayken Instapaper butonuna tıklayarak yazıyı Instapaper hesabınıza kaydedebilir ve sonra ister iPhone’dan ister Android cihazınızdan isterse bilgisayarınızdan hesabınıza kaydedilen sayfayı okuyabilirsiniz.

4-Khan Academy

Khan Academy, eğitimci Salman Khan tarafından “herkese, her yerde bedava eğitim” mottosuyla kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir eğitim kuruluşu. Khan Academy, aritmetikten fiziğe, finanstan sanat tarihine kadar 7000’den fazla içeriğe Türkçe veya Türkçe altyazı imkânı sunan bir internet öğrenim platformu. Her yaşa ve her kitleye hitap edebilecek konu içeriklerine sahip olması en önemli özelliği. Öğrenci, öğretmen, iş adamı ya da ev hanımı; kim olursanız olun Khan Academy’nin tüm eğitim içeriğine tek bir kuruş dahi ödemeden sahip olabiliyorsunuz. İlköğretimden liseye, üniversiteden yüksek lisansa kadar her eğitim profiline uygun olan ders videolarıyla kendinizi dilediğiniz her alanda geliştirebilirsiniz. Örneğin derslerde hocalarınızdan anlamadığınız bir konuyu Khan Academy’nin videolarıyla çok daha iyi anlayabilirsiniz. Ayrıca videoları cihazınıza indirerek internet bağlantınız olmasa dahi izleyebiliyorsunuz. Özellikle okuduğunuz veya ilgilendiğiniz alanlar dışında farklı şeylere yönelmek istiyorsanız Khan Academy bunun için biçilmiş kaftan gibi gözüküyor. Türkiye’den Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Robert Koleji gibi eğitim kurumlarının desteklediği Khan Academy, zamanla Türkiye’de çok daha etkin bir hale geleceğini umuyorum.

5-Bundle

Günlük hayatımızda durmaksızın haber bombardımanına maruz kalıyoruz. Gündem, teknoloji, spor, siyaset ve daha nicesi. Bütün bunları ayrı ayrı kanallardan takip etmek yerine tek bir platform üzerinden haberleri almak mümkün. Bundle, takip etmek isteyeceğiniz haber kategorilerini kişiselleştirebileceğiniz bir uygulama. Bünyesinde ulusal ve uluslararası yüzlerce yayın organını barındıran Bundle, her alanda güncel kalmanızı sağlayabilecek bir uygulama. Son dakika gelişmelerinden anında haberdar olabilir, gazete, dergi ve birbirinden farklı portallara ulaşabilirsiniz. Ayrıca favori köşe yazarlarınızı da takip edebilirsiniz. Türkiye çıkışlı kişileştirilmiş haber uygulaması olan Bundle’ı denemenizde fayda var diyoruz.

