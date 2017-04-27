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Mutlaka Denemeniz Gereken 8 Niş Sosyal Ağ

İnternet

- 27.04.2017 -
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Mutlaka Denemeniz Gereken 8 Niş Sosyal Ağ

Facebook, Twitter, Snapchat, LinkedIn gibi sosyal ağlar, milyarlarca kullanıcıya sahip durumdalar. Bu en popüler sosyal ağların dışında da birçok sosyal ağ bulunuyor ve birçok kullanıcı bu durumdan habersiz. Bizler de bu listemizde, mutlaka denemeniz gereken 8 niş sosyal ağı sizler için sıraladık.

1. StockTwits

stocktwits

Piyasayı yakından takip etmek istiyorsanız, yapmanız gereken birkaç şey var. Finans haber sitelerini takip edebilir, yatırım hakkında önde gelen podcast’leri dinleyebilir, Twitter’da en başarılı işadamlarını takip edebilir veya StockTwits’e üye olabilirsiniz.

Ticaret ile uğraşanlar, yatırımcılar ve hobi kullanıcıları için piyasayla ilgili fikir ve düşünceleri paylaşabileceğiniz bir platform olan StockTwits, Twitter’da olduğu gibi 140 karakterlik bir kısıtlamaya sahip.

2. Dribbble

dribbble

Odak noktası tasarım olan Dribbble; web tasarım, grafik tasarım, illüstrasyon, ikonografi veya tipografi alanlarında çalışan herkesin kullanması gereken bir sosyal ağ diyebilirim. Siteye kaydolduktan sonra, işverenlerin ulaşabileceği ve arkadaşlarının geribildirim sunabileceği şekilde çalışmalarınızı yükleyebilir ve tanıtabilirsiniz.

3. Untappd

untappd

Bira meraklıları için oluşturulan bir platform olan Untappd ile yakındaki barların ve bira fabrikalarının haritaları, yerel etkinlikler ve kullanıcı tavsiyeleri gibi özellikler sunuyor. Farklı tatları denediğinizde kazanabileceğiniz rozetler, check-in yapabilme, geçmişteki tüyolarınıza dayanılarak önerilen içecekler, farklı biralar için barkod aramaları ve hatta uygulama içi Uber siparişleri de Untappd ile birlikte sunuluyor.

İndir5 MB
Untappd Windows-phone
Untappd Windows-phone Windows Phone için Bar Keşfetme Uygulaması

İndir9.5 MB
Untappd Android
Untappd Android Android İçin Kafe ve Bar Keşfetme Uygulaması

İndir16.2 MB
Untappd iOS
Untappd iOS iPhone ve iPad İçin Kafe ve Bar Bulma Uygulaması

4. Meetup

meetup

İnsanların bir araya gelmesini sağlayan bir platform olan Meetup ile isterseniz bir etkinlik oluşturabilir, isterseniz de bölgenizdeki bir etkinliğe katılabilirsiniz. Yapılan etkinliklere dair fotoğraflara ulaşabilme, diğer katılımcılarla sohbet edebilme, etkinlik takvimi görüntüleme gibi özellikler sunan Meetup platformu, 25 milyondan fazla kullanıcı veritabanına sahip.

İndir20 MB
Meetup Android
Meetup Android Android İçin Etkinlik Takibi ve Sosyalleşme Uygulaması

İndir15.8 MB
Meetup iOS
Meetup iOS iPhone ve iPad İçin Etkinlik Organizasyonu ve Sosyalleşme Uygulaması

5. ResearchGate

Bilim adamı veya araştırmacıysanız, dünyanın en büyük akademik sosyal ağı olan ResearchGate’e mutlaka üye olmanızı öneriyoruz. 11 milyon kullanıcıya sahip olan platformda, teklifler ve patentlerden sunumlara ve bildirilere kadar her şeyi yükleyip tartışabiliyorsunuz. İlgi alanlarınıza yönelik içerikleri de takip edebileceğiniz platform, özellikle tıp ve biyoloji alanında çalışan kullanıcılar arasında popülerliğini sürdürüyor.

6. MyMFB

mymfb

Müslümanlar için Facebook olarak tanıtılan MyMFB platformu 175 ülkede 500 binden fazla kullanıcı veritabanına sahip. Kur’an-ı Kerim’in e-kitap versiyonu, Kabe’yi 7/24 canlı izleme ve dinin yiyecek kısıtlamalarına uygun bir şekilde hazırlanan yüzlerce yemek tarifini de MyMFB platformunda bulabilirsiniz.

7. ASKfm

150 milyon aktif kullanıcısı olan ASKfm, temel olarak kullanıcıların birbirlerine soru sormalarını sağlamak olan bir sosyal ağ platformu. ASKfm üyeliği olan bir kullanıcıya, merak ettiğiniz soruları anonim olarak sorabilir ve cevaplarını alabilirsiniz.

8. WAYN

wayn

Seyahat etmeyi sevenler için hazırlanan bir sosyal ağ platformu olan WAYN ile tavsiyelere uyarak ucuz oteller, yabancı bir şehir hakkında bilgiler gibi birçok faydalı içeriğe ulaşabilirsiniz. Dünya genelinde 21 milyon kullanıcısı bulunan platformda en aktif kullanıcı profillerini, uzmanlık alanları ile ilgili makaleler ve bağlantılar ile inceleyebiliyorsunuz. Seyahat ederken fotoğraflar, videolar ve günlük girişlerinizi de ekleyebileceğiniz platform mutlaka denemeniz gereken ağlardan bir tanesi.

Muhtemelen daha önce hiç duymadığınız, birbirinden hoş 8 sosyal ağ platformunu sizlere sunduk. Farklı konseptlere sahip bu platformlardan ilginizi çekenleri aşağıda bulunan yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Konular: İnternet Listeler

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 27.04.2017

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