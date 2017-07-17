Laptop Fanı Çok Ses Çıkarıyorsa Yapabileceğiniz 5 Şey

Laptop’lar, tabletlerin cazibesine ve masaüstü bilgisayarların uygun fiyatına rağmen kullanıcıların çoğunluğu için hala tercih edilmeye devam ediyor. Taşınabilirliğin maliyet getirdiği gerçeğini düşününce ısı birikimi, sıkışık tasarımların ve yüksek kapasiteli pillerin bir sonucu olarak uzun süredir problem haline gelmiş durumda. Isınmayla birlikte laptop fanının yüksek ses çıkarması da elbette ayrı bir dert. Bizler bu rehberimizde, laptop fanı çok ses çıkarıyorsa yapabileceğiniz 5 şeyi sizlerle paylaşıyoruz.

Sıcakların aşırı derecede arttığı bu günlerde, bilgisayarınız çalışma esnasında ısıyı dengeli yaymak için daha geniş bir ortama ihtiyaç duyar. Yatak, koltuk gibi mobilyalar üzerinde havalandırma kanalları tamamen kapanacağından hem aşırı ısınma hem de ses sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle oyun oynuyorsanız veya yoğun işlemci gücü gerektiren yazılımlar kullanıyorsanız, bu sorunlarla daha sık karşılaşacağınızı söyleyebilirim.

1. İşlemleri Sonlandırın

Bilgisayarınızda sürekli olarak çalışmaya devam eden çeşitli işlemler, işlemciyi sürekli kullandığından dolayı aşırı bir ısınma ve ses sorunu çıkaracaktır. Bunu çözmenin en iyi yolu, işinize yaramayan işlemleri sonlandırmaktır.

Mac kullanıcıları Etkinlik Monitörü’nden, Windows kullanıcıları ise Görev Yöneticisi’nden yardım alarak gereksiz işlemleri kolaylıkla izleyebilir ve sonlandırabilirler.

2. Mac Kullanıcıları: SMC ve PRAM’i Sıfırlayın

Fan sesinden rahatsız olan Mac kullanıcıları, ilk olarak Sistem Yönetim Denetleyicisi’ni (SMC) sıfırlayabilirler. SMC, günlük her türlü MacOS olayından sorunludur ve kontrolsüz çalışan fanlar bir sorunun klasik belirtisidir. Ayrıca, PRAM’i de sıfırlamayı deneyebilirsiniz.

3. Bir Laptop Soğutucu Satın Alın

Laptop soğutucuları, mevcut hava akışını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olabilecek faydalı bir teknoloji. Bilgisayarınızı serin tutmak istiyorsanız, soğutucuları kullanmayı deneyebilirsiniz. Böylece oyun oynarken, video düzenlerken veya başka bir iş üzerindeyken ısınma sorunundan ve dolayısıyla ses sorunundan kurtulabilirsiniz.

Soğutuculara ek olarak, sıcak havayı doğrudan cihazınızdan emen vakumlu fan soğutucularından da satın almayı düşünebilirsiniz.

4. Bilgisayarınızı Temizleyin

Yüksek ses çıkaran fanlar, ısınmanın belirtisidir ve sürekli ses çıkaran bir fan bilgisayarınızın her zaman sıcak olduğunu gösterir. Toz ve çeşitli döküntüleri toplayan fanlar, hava akışını azaltarak bu sorunları yaşamanıza neden oluyor. Bu nedenle, bilgisayarınızı söküp havalandırma kanallarını ve fanı temizlemenizde fayda var.

Not: Cihazınız garanti kapsamındaysa, bu işlemi yapmak garantiyi geçersiz hale getirecektir. Ayrıca, daha önce böyle bir tecrübeniz yoksa bu işle uğraşan kişilerden yardım almanızı tavsiye ediyoruz.

5. Yazılımlardan Yardım Alın

Çoğu bilgisayarlar, üçüncü parti yazılımları kullanarak fan hızınızı kontrol etmenizi sağlıyor. Böylece, ısınma ve ses sorunu için yazılımları kullanabilirsiniz. Fan hızını düşürmenin, yalnızca bilgisayarı daha sıcak hale getirdiğini ve çalışma ömrünü azaltacağını söylememize gerek yok sanıyorum.

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Laptop fanı çok ses çıkarıyorsa sizlere uygulayabileceğiniz temel birkaç adımdan söz ettik. Ancak bunların hiçbiri sorununuzu çözmediyse, teknik servisten yardım almanızı öneriyoruz. Sorunun donanım temelli olduğunu ve sorunu düzeltmek için bir parçanın değişmesi gerektiği gibi bilgilendirmelere de hazır olmanızı tavsiye ediyoruz.

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