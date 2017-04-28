Instagram'da İstenmeyen Reklamlar Nasıl Engellenir?

Popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram da, diğer sosyal ağ platformlarında olduğu gibi gelir elde etmek için sponsorlu reklamlar paylaşıyor. Bununla birlikte, alakasız reklamları da ana sayfamızda görebiliyoruz. Neyse ki, bunun önüne geçmenin kolay bir yolu bulunuyor. Bizler de bu rehberimizde, Instagram’da istenmeyen reklamlar nasıl engellenir onu anlattık.

Öncelikle alakasız reklamları gördüğünüz anda bu adımları uygulamanızda fayda var. Örneğin, yukarıdaki görselde olduğu gibi ilgi alanımıza yönelik olmayan bir reklam ile karşılaştığımızda ilk iş olarak sağ üst köşedeki üç noktalı butona tıklıyoruz. Buradaki seçeneklerden Reklamı gizle butonuna tıklıyoruz.

İlgili reklamı neden görmek istemediğinizi içeren seçeneğe tıkladıktan sonra reklam kaldırılacaktır. Yeterli sayıda reklamı “Uygunsuz” olarak işaretlediğinizde, reklamsız bir Instagram özet akışı elde etmeniz mümkün olacaktır.

Rehberimizin sonlarına doğru gelirken, bir yanlış anlaşılmanın da önüne geçmekte fayda var. Yukarıda anlattığımız adımları uyguladığınızda alakasız ve uygunsuz reklamların görüntülenmesini engellemiş olacaksınız. Bu reklamları tamamen kaldırmak bizim elimizde olmayan bir durum. Yani özetle, reklamları tamamen kaldırmak Instagram tarafından uygulanabilecektir. Bir başka rehberimizde görüşmek üzere, hoşçakalın!

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