Instagram platformu, kullanıcıların her anlarını kolayca paylaşabildikleri oldukça popüler bir servis haline gelmiş durumda. Instagram profiliniz varsayılan olarak herkese açık olduğundan, yeni bir fotoğraf veya video paylaştığınızda tüm dünyadaki Instagram kullanıcıları fotoğraflarınızı görebiliyor. Eğer, paylaştığınız içerikleri sadece takipçileriniz görsün istiyorsanız Instagram profil gizleme adımlarını uygulamanız gerekecektir. Bizler de bu rehberimizde, Instagram hesabı nasıl gizlenir? Adım adım anlattık.

Instagram hesap gizleme işlemini aşağıda anlattığımız birkaç adımda kolayca tamamlayabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan işlemleri anlatalım.

PC’den Instagram hesabı gizleme

Windows için yayınlanan Instagram uygulamasında profilinizi kolayca gizlemek için öncelikle profil sayfamıza gidiyoruz ve sağ üstteki Ayarlar düğmesine tıklıyoruz.

Sol taraftaki Seçenekler listesinde Hesap sekmesi altında bulunan Gizli Hesap seçeneğini aktif hale getiriyoruz. İşte tüm adımlar bu kadar. Artık profilinizi sadece sizi takip edenler görüntüleyebilecektir.

Android’den Instagram hesabı gizleme

Instagram’ın Android uygulamasından Instagram hesabımı nasıl gizlerim diye merak ediyorsanız. Yanıtını hemen verelim. Öncelikle profil sayfamıza gidiyoruz ve sağ üstteki üç noktalı butona tıklıyoruz.

Seçenekler sayfasında ise aşağı iniyoruz ve Gizli Hesap seçeneğini aktif hale getiriyoruz. Karşınıza çıkan bu uyarı ekranında Tamam butonuna tıkladığınızda artık Instagram profilinizi gizli hale getirmiş olacaksınız.

iOS’tan Instagram hesabı gizleme

iOS işletim sistemli cihazlarınızda Instagram profilinizi gizlemek için ilk olarak profil sayfamıza gidiyoruz ve sağ üstteki dişli çark simgesine tıklıyoruz.

Açılan sayfada Hesap sekmesi altında bulunan Gizli Hesap seçeneğini aktif hale getirdiğimizde artık profilimizi sadece takipçilerimizin görebileceği şekilde ayarlamış olacağız.

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