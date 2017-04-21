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Instagram Hesabı Nasıl Gizlenir?

Nasıl yapılır

- 21.04.2017 -
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Instagram Hesabı Nasıl Gizlenir?

Instagram platformu, kullanıcıların her anlarını kolayca paylaşabildikleri oldukça popüler bir servis haline gelmiş durumda. Instagram profiliniz varsayılan olarak herkese açık olduğundan, yeni bir fotoğraf veya video paylaştığınızda tüm dünyadaki Instagram kullanıcıları fotoğraflarınızı görebiliyor. Eğer, paylaştığınız içerikleri sadece takipçileriniz görsün istiyorsanız Instagram profil gizleme adımlarını uygulamanız gerekecektir. Bizler de bu rehberimizde, Instagram hesabı nasıl gizlenir? Adım adım anlattık.

Instagram hesap gizleme işlemini aşağıda anlattığımız birkaç adımda kolayca tamamlayabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan işlemleri anlatalım.

PC’den Instagram hesabı gizleme

instagram ayarları

Windows için yayınlanan Instagram uygulamasında profilinizi kolayca gizlemek için öncelikle profil sayfamıza gidiyoruz ve sağ üstteki Ayarlar düğmesine tıklıyoruz.

instagram gizli hesap

Sol taraftaki Seçenekler listesinde Hesap sekmesi altında bulunan Gizli Hesap seçeneğini aktif hale getiriyoruz. İşte tüm adımlar bu kadar. Artık profilinizi sadece sizi takip edenler görüntüleyebilecektir.

Android’den Instagram hesabı gizleme

android instagram ayarları

Instagram’ın Android uygulamasından Instagram hesabımı nasıl gizlerim diye merak ediyorsanız. Yanıtını hemen verelim. Öncelikle profil sayfamıza gidiyoruz ve sağ üstteki üç noktalı butona tıklıyoruz.

instagram gizli hesap android

Seçenekler sayfasında ise aşağı iniyoruz ve Gizli Hesap seçeneğini aktif hale getiriyoruz. Karşınıza çıkan bu uyarı ekranında Tamam butonuna tıkladığınızda artık Instagram profilinizi gizli hale getirmiş olacaksınız.

iOS’tan Instagram hesabı gizleme

instagram ayarları ios

iOS işletim sistemli cihazlarınızda Instagram profilinizi gizlemek için ilk olarak profil sayfamıza gidiyoruz ve sağ üstteki dişli çark simgesine tıklıyoruz.

gizli hesap ios

Açılan sayfada Hesap sekmesi altında bulunan Gizli Hesap seçeneğini aktif hale getirdiğimizde artık profilimizi sadece takipçilerimizin görebileceği şekilde ayarlamış olacağız.

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Instagram Android
Instagram Android Android için Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

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Instagram iOS
Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

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Instagram
Instagram Windows 10 İçin Masaüstü PC Uygulaması

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Instagram Windows-phone
Instagram Windows-phone Windows Phone için Popüler Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 21.04.2017

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