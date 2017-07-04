Insagram Hikayeleri Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey

Instagram hikayeleri, kimi için gereksiz, kimi içinse sosyal medyanın olmazsa olmazı. ‘Story’ özelliğini ister takipçi kazanmak, ister flört amaçlı, isterseniz de amaçsızca kullanıyor olun, her geçen gün artan özellikleriyle daha işlevsel hikayeler oluşturmanız için bilmeniz gereken tüm püf noktalarını aşağıda sıralayacağım.

Yok ben kullanmıyorum, diyorsanız da sakince blogu terk etmeden önce, Dünya üzerinde 200 milyon Instagram kullanıcısının aktif ‘hikaye’ kullanıcısı olduğunu hatırlatmak isterim.

Adım adım ilerleyecek olursak, hikaye paylaşmak için Instagram ana sayfanızdayken, ekranı sağa çekerek veya sol üst köşede bulunan kamera sembolüne dokunarak ‘hikaye’ kameranızı çalıştırabilirsiniz.

24 saat boyunca paylaşmak istediğiniz kareyi çektikten sonraysa yaratıcılık sınırlarınızı zorlamanız size kalmış. İster yeni resim çekin isterseniz ekrandaki işaretli küçük resim sembolünden son 24 saat içerisinde çektiğiniz fotoğraf ya da videonuzu da paylaşabilirsiniz. Editörden tüyo: eğer eski fotoğrafınızı paylaşmak istiyorsanız da, fotoğrafın ekran görünütüsünü almanız onu otomatik olarak son 24 saatlik dilime sokacaktır.

'Çek' diye işaretlenen halkaya tek dokunuş fotoğraf, basılı tutmak ise video çekmenizi sağlar. Videolarınız maksimum 15 saniye uzunluğunda olabildiğini de hatırlatmakta yarar var.

Renk Katan Yazılar

Paylaşımınızı açıklamak ya da süslemek için dilediğiniz şeyi, ister el yazınızla isterseniz de fontlu olarak resim ya da videonuzun bir köşesine yerleştirebilirsiniz. Bunun için de tepede bulunan 'kalem' sembolüyle el yazınızı, 'b' harfiyle de fontu çalıştırabilirsiniz.

Fontlu yazınızı belirledikten sonra, klavyenin üzerinde çıkan skaladan fontunuzun boyutunu büyütüp küçültebilir, harflere renk verebilir ya da iki farklı çerçeveden birini de seçebilirsiniz.

Hikayenizdekileri Etiketleyin

Hikayenizde diğer arkadaşlarınızdan bahsedebilir, böylelikle diğer takipçilerinizin etiketlediğiniz kişiye ulaşmasını hızlandırabilirsiniz. Bunun için ekrana dokunduğunuzda çıkan klavyeden '@' simgesine basmanız yeterli. İlk harfi yazmaya başladığınız anda başta takip ettikleriniz olmak üzere, olası tüm önerilerin sıralandığını göreceksiniz.

Konumunuzu Paylaşın

Daha geniş bit takipçi kitlesi için, eğer hesabınız açıksa, hikayeniz üzerinden yapacağınız konum paylaşımı, yakın çevrenizdeki Instagram kullanıcılarının da hikayenizi görmesini sağlar. Böylelikle ortak paylaşımlarınız olan kişilerle etkileşiminizi artırabilir, takipçilerinize nerede olduğunuzu belirtebilirsiniz. Bunun için ekranı aşağıdan yukarı doğru çekmek ve açılan pencereden 'konum' yazısına tıklamanız yeterli.

İşin Eğlenceli Kısmı: Sticker'lar

Hikayelerini diledeğiniz gibi süslemenizi sağlayan, çeşit çeşit stickerları, dilerseniz videolarınızda sabitleyerek tek sahnelik dahi kullanabilirsiniz. Sticker tutturmak için basılı tutmanız yeterli. Instagramın hikayeler için özel olarak tasarladığı çıkartmalar dışarısında, dilerseniz ön kameranızla çekeceğiniz selfielerle, kendiniz de çıkartma olabilirsiniz.

Snapchat'in Sevilen Filtrelerini Kullanın

Snapchat'i Snapchat yapan belki de en eğlenceli özellikti o meşhur köpek efekti. Instagram'ın hikaye özelliğinde de bulabileceğiniz filtre özelliği için, hikaye çekmeden önce sağ aşağıda bulunan gülen yüz sembolüne dokunmanız yeterli!

Link Yerleştirin

Eğer kişisel sayfanızı işletme profili olarak kullanabileceğiniz bu özellikle, hikayenize link yerleştirebilir, takipçilerinizin hikayenizi kaydırmasıyla dilediğiniz siteye yönlendirebilirsiniz.

Hikayelerinizi Renklendirin

Tüm yaratıcılığınızı kullandıktan sonr geriye paylaşımınıza filtre uygulayarak, Instagram'ın ana amaçlarından birini daha kullanmadan gitmeyin. Hazırladığınız fotoğraf veya videounuzu sağa çekerek, dilediğiniz photoshop filtresini seçebilir, paylaşımlarınızı renklendirebilirsiniz.

E daha ne süslemeyi planlıyosunuz zaten? Yer kalmadı paylaşımınızda. Hadi yeter uğraşma o kadar paylaşın gitsin. Ama paylaşımını hem herkes görsün ama bir kaç kişi görmesin istiyorsanız da Sosyal Medyada Eski Sevgili Stalk'ından Korunmanın Yolları yazımızı okumadan geçmeyin derim!

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