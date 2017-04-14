Hala Kullanılmaya Değer, Eski Model 5 Android Telefon

Her geçen gün Android telefonların özelliklerinin geliştirilerek pazarda birbirleriyle kapıştığına şahit oluyoruz. Bu durum, telefonların fiyatlarına da doğrudan yansıdığından, artık Android cihazların ucuz olduğunu da iddia edemiyoruz. Belki de sadece bu yüzden cebimizdeki cihazların değerini bir süre daha bilmemiz gerekiyor.

Piyasaya yeni çıkmış telefonları hemen edinemiyorsak, üzerinden biraz zaman geçmesini beklemek, mantıklı bir hareket olabilir. Ancak, belki de hiç yeni telefon almaya yeltenmeden "eski toprak" son derece kaliteli telefonları da edinmekte, ya da bunlardan birine sahipsek, ona sahip çıkmaya devam etmekte ısrarcı olabiliriz.

İşte ne kadar eskiseler bile Android telefonların hala göz bebeği olarak değerlendirilen 5 marka

Samsung Galaxy Note 4 (Edge)

2014 yılında piyasaya çıkan Galaxy Note 4 cihazlar, o yıl yapılan tüketici değerlendirmelerinde, iPhone 6 ve 6 Plus telefonlardan daha başarılı bulunmuşlardı. 2014 Kasım ayında çıkan Galaxy Note 4 (Edge), 100 üzerinden 86 puan almayı başararak Apple’ın iPhone 6 serisinin 4 puan üzerinde sıralamayı birinci olarak kapatmayı başarmıştı. 8.5 mm incelikte ve 176 gram ağırlıkta tasarlanan telefon, Quad HD Super AMOLED ekranı 2560x1440 çözünürlüğü ile hala sınıfında hatırı sayılır bir görüntü kalitesine sahip. Kontrolleri hassas bir S Pen ile gelen Samsung Galaxy Note 4, 16 megapiksel OIS arka ve 3.7 megapiksel F1.9 ön kameraya da sahip. Bu özellikleriyle belki de hala yeni nesil amiral gemilerine tercih edilebilecek olan bu telefona sahipseniz ona çok iyi bakın, evladiyeliktir.

Güney Kore'de iPhone 6, Samsung Galaxy S6 Karşısında Sarsıldı

Samsung Galaxy S6 ve iPhone 6 Karşılaştırması

HTC One (M8)

25 Mart 2015'te Türkiye pazarına da çıkan HTC One M8, Fırçalanmış metalden oluşan tek parça çerçevesi ve ince tasarımı ile dikkat çeken bir cihazdı. HTC One M8, 2.5GHz hızında çalışan dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 801 işlemci taşıyor. 2GB RAM ve 2600mAH’lik batarya ile güçlendirilen telefonun arka yüzünde 5 MP kamerası olan M8, HDR özelliği bulunan, f/2.0 diyafram, BIS sensör ve geniş açılı bu kamera ile 1080p kalitede video çekimler yapmayı da mümkün kılıyor.









HTC One M8 Fotoğraf Galerisi

LG Nexus 5

2015 yılının Ocak ayında bir "yılbaşı" sürprizi tadında gelen LG Nexus 5, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle Huawei tarından üretilmişti. 5.2 inç Full HD (1920x1080) ekran

Teknik özellikleri kısaca; Qualcomm Snapdragon 808 işlemci, 3 GB RAM, 12.3 MP arka kamera / 5 MP ön kamera, 2700 mAh batarya ömrü ve 16 GB ya da 32 GB hafıza olarak özetlenebilecek bu cihaz, beyaz, siyah ve mavi renk opsiyonları ile hala göz dolduruyor.

Sony Xperia Z Ultra

25 Mart 2013 tarihinde tanıtılan Sony Xperia Z Ultra, tabiri yerindeyse hala pek çok telefona taş çıkartacak kadar kalteli bir cihaz.

Xperia Z serisinin hepsinde olduğu gibi su geçirmez olarak tasarlanan akıllı telefon, 6.5mm inceliğiyle hala oldukça şık duruyor. Kaportasının altında 16GB'lık dahili depolama alanı, microSD kart yuvası, 3000mAh'lik batarya bulunduran cihaz, Android 5.1 Lollipop işletim sistemine yükselmiş haliyle son derece tercih edilebilir bir telefon. Tüm bu özelliklerin yanında, profesyonel bir iş deneyimi için kullanılabilecek olan bu cihaz, el yazısı tanıma desteğine de sahip.

LG G4

18 Mayıs 2015 tarihinde LG G4, tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de piyasaya çıkmıştı.

Piyasaya çıkmadan önce ve sonra, LG G4’ün çok konuşulan en önemli teknik özelliği geliştirilmiş 16 megapiksel, f/1.8 diyafram açıklığına sahip arka kamerası olmuştu. LG G4 ile çekilmiş enfes fotoğrafları ve cihazın kamerası hakkında konuşan ünlü fotoğrafçı Colby Brown'un görüşlerini içeren videoyu sizlerle paylaşıyoruz.









LG G4 Kamerası İle Çekilen Fotoğraflar Göz Kamaştırıyor

Son Söz

Bu 5 adet Android telefon 2013 yılana kadar uzanan tarihleriyle Android telefon pazarının iftihar ettiği cihazlar olarak kaldılar. Büyük bir olasılıkla hafızalara da böyle kazındılar. Birinci el olarak da bulunabilecekleri gibi, temiz ve bakımlı ikinci el modellerini de internet üzerinde kolayca bulabilmeniz mümkün. Ne demişler, "kalite asla unutulmaz hatta değer kazanır".

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