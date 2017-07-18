Güvenliğiniz için Tüm Verilerinizi Şifreleyin! Nasıl mı?

Kişisel verilerimizi akıllı telefonlarımızda, dizüstü bilgisayarlarda, flash belleklerde ve çevrimiçi hizmetlerde saklıyoruz. Bu verilerin bir kısmının oldukça önemli olduğunu düşününce, yetkisiz erişime karşı güvence altına almamızın önemini anlıyoruz. Güvenliğiniz için verilerinizi şifreleyin! Nasıl mı? Rehberimizin devamında.

Elbette, verilerimizi güvence altına almak oldukça zor. Akıllı telefonlar çalınabilir, flash bellekler kaybolabilir, e-posta şifreleri çalınabilir ve hatta Wi-Fi ağları dinlenebilir. Bunların sonunda verileriniz kötü niyetli kişilerin eline geçer. Peki, kötü niyetli kişilere karşı verilerimizi nasıl koruyabiliriz? Gelin bir bakalım.

E-postalarınızı Şifreleyin

E-posta, her türlü iş için kulanılan bir araç haline gelmiş durumda. Ticari sırlar, finansal veriler, kişisel veriler ve çeşitli hassas bilgileri göndermek için e-posta kullanıyoruz. E-posta hesaplarınızı korumak için güçlü şifreler seçmek veya iki adımlı kimlik doğrulamayı kullanmak gerekiyor. Ancak, hesaplarınızın ele geçirilmesi durumunda, maillerinizi şifrelemek ve hackerların mail içeriğini görmelerini engellemek için birkaç seçenek mevcut.

E-postalarınıza bir şifreleme katmanı ekleyen Pretty Good Privacy (PGP) aracını kullanmak ilk adım olmalıdır. Uygulama temel olarak, bir özel ve genel şifreleme anahtarı üreterek e-posta adresinize bağlıyor. Herkesin göreceği ve kendine ait özel anahtarı saklayacak şekilde genel anahtarı paylaşabilirsiniz.

Size gizli bir mesaj göndermek isteyen herkes, mesajınızı kendisine göndermeden önce genel anahtarınızla şifreleyecektir. Yalnızca özel anahtar sayesinde bu mailin şifresi çözülüyor ve onu güvende tuttuğunuz sürece bu mailleri kimsenin okuyamayacağından emin oluyorsunuz.

Gmail ve Hotmail gibi tüm önemli web posta istemcileriyle çalışan Mailvelope gibi ücretsiz PGP araçları da bulunuyor ve birkaç basit adımla şifrelemeye başlamanızı sağlıyor.

Dosyalarınızı Bulutta Şifreleme

Yukarıda e-postalar için anlattığımız tehditler, aynı şekilde Google Drive ve Dropbox gibi bulut hizmetlerindeki dosyalar için de geçerli. Dosyalarınızı emanet ettiğiniz en büyük hizmetler bile saldırıya uğrayabiliyor ve hassas verileriniz kötü niyetli kişilerin eline geçebiliyor.

Bunun için en basit seçenek, dosyalarınızı bulut sunucunuzda depolamadan önce zip gibi şifreleme ve şifre koruma özelliklerini destekleyen bir sıkıştırma aracıyla korumaktır. Boxcryptor gibi en popüler bulut depolama hizmetleriyle entegre çalışan kolay kullanımlı bir şifreleme katmanı kullanarak da dosyalarınızı korumanız mümkün.

Mesajlarınızı Şifreleyin

Telefonlarımızda kullandığımız en popüler uygulamalar, hiç şüphesiz mesajlaşma uygulamalarıdır. Ancak ne yazık ki bu uygulamaların hepsi eşit derecede güvenli değil. En güvenli mesajlaşma uygulamaları, uçtan uca şifreleme özelliğine sahip olan ve mesajların yalnızca görüşmeyi yapan kişiler tarafından görülmesini sağlayabilen uygulamalardır.

Bu özelliklere sahip olan Signal, WhatsApp ve Wickr gibi uygulamalar varsayılan olarak uçtan uca şifrelemeyle geliyor. Ancak, Facebook Messenger uygulamasında bu seçeneği elle etkinleştirmeniz gerekli.

İndir Signal Android Android İçin Güvenli Mesajlaşma Platformu

İndir 8.6 MB Wickr iOS iPhone ve iPad İçin Kendi Kendini Yok Eden Mesaj Gönderme Uygulaması

Cihazlarınızı Şifreleyin

Çevrimiçi verilerimizin güvenliğini düşünürken, fiziksel olarak sahip olduğumuz cihazları da unutmamak gerekiyor. Telefonlarımız, bilgisayarlarımız ve flash belleklerimizde de oldukça hassas bilgiler saklıyor olabiliriz.

Özellikle akıllı telefonlar bu konuda çok savunmasız diyebilirim. Kaybetme ve çalınma durumlarında alabileceğimiz hiçbir önlem işe yaramayacaktır. Ancak, telefonlarımızda ve bilgisayarlarımızda her şeyi şifreleyebilen özellikler yer alıyor. Şifreleme seçeneğiyle, cihazımızdaki verileri hırsızlığa karşı koruyabilmemiz mümkün.

iOS 8 ve üzeri sürümlerde cihaz şifreleme varsayılan olarak açıktır. Aynı şekilde, Android cihazlar da da cihaz şifrelemesini etkin hale getirebilirsiniz. Windows işletim sisteminde yerleşik olarak bulunan BitLocker ve Mac OS’ta bulunan FileVault araçlarını kullanarak dosyalarınızı kolaylıkla şifreleyebilirsiniz.

İnternet Trafiğinizi Şifreleyin

Halka açık bir kablosuz ağ kullanıyorsanız, bilgilerinizi çalmak isteyen kişilerin ekmeğine yağ sürüyorsunuz demektir. İnternet trafiğinize de bir şifreleme katmanı eklemek, internet kullanımınızda tam gizliliğin önünü açacaktır. Bunun için en basit yol VPN uygulaması kullanmaktan geçiyor. VPN hizmetleri tüm trafiğinizi şifreliyor ve kendi sunucularından yönlendiriyor. Bu sadece kötü niyetli kişilerin eline geçen de şifrelenmiş veriler oluyor.

Hem mobilde hem de bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz bazı VPN uygulamaları

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