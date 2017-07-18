?     Geri Bildirim
TamindirBlogGüvenlik , Nasıl YapılırGüvenliğiniz Için Tüm Verilerinizi Şifreleyin! Nasıl Mı?

Güvenliğiniz için Tüm Verilerinizi Şifreleyin! Nasıl mı?

Güvenlik

- 18.07.2017 -
0 Yorum

Güvenliğiniz için Tüm Verilerinizi Şifreleyin! Nasıl mı?

Kişisel verilerimizi akıllı telefonlarımızda, dizüstü bilgisayarlarda, flash belleklerde ve çevrimiçi hizmetlerde saklıyoruz. Bu verilerin bir kısmının oldukça önemli olduğunu düşününce, yetkisiz erişime karşı güvence altına almamızın önemini anlıyoruz. Güvenliğiniz için verilerinizi şifreleyin! Nasıl mı? Rehberimizin devamında.

Elbette, verilerimizi güvence altına almak oldukça zor. Akıllı telefonlar çalınabilir, flash bellekler kaybolabilir, e-posta şifreleri çalınabilir ve hatta Wi-Fi ağları dinlenebilir. Bunların sonunda verileriniz kötü niyetli kişilerin eline geçer. Peki, kötü niyetli kişilere karşı verilerimizi nasıl koruyabiliriz? Gelin bir bakalım.

E-postalarınızı Şifreleyin

e-posta şifreleme

E-posta, her türlü iş için kulanılan bir araç haline gelmiş durumda. Ticari sırlar, finansal veriler, kişisel veriler ve çeşitli hassas bilgileri göndermek için e-posta kullanıyoruz. E-posta hesaplarınızı korumak için güçlü şifreler seçmek veya iki adımlı kimlik doğrulamayı kullanmak gerekiyor. Ancak, hesaplarınızın ele geçirilmesi durumunda, maillerinizi şifrelemek ve hackerların mail içeriğini görmelerini engellemek için birkaç seçenek mevcut.

E-postalarınıza bir şifreleme katmanı ekleyen Pretty Good Privacy (PGP) aracını kullanmak ilk adım olmalıdır. Uygulama temel olarak, bir özel ve genel şifreleme anahtarı üreterek e-posta adresinize bağlıyor. Herkesin göreceği ve kendine ait özel anahtarı saklayacak şekilde genel anahtarı paylaşabilirsiniz.

Size gizli bir mesaj göndermek isteyen herkes, mesajınızı kendisine göndermeden önce genel anahtarınızla şifreleyecektir. Yalnızca özel anahtar sayesinde bu mailin şifresi çözülüyor ve onu güvende tuttuğunuz sürece bu mailleri kimsenin okuyamayacağından emin oluyorsunuz.

Gmail ve Hotmail gibi tüm önemli web posta istemcileriyle çalışan Mailvelope gibi ücretsiz PGP araçları da bulunuyor ve birkaç basit adımla şifrelemeye başlamanızı sağlıyor.

Dosyalarınızı Bulutta Şifreleme

dosyalarınızı bulutta şifreleme

Yukarıda e-postalar için anlattığımız tehditler, aynı şekilde Google Drive ve Dropbox gibi bulut hizmetlerindeki dosyalar için de geçerli. Dosyalarınızı emanet ettiğiniz en büyük hizmetler bile saldırıya uğrayabiliyor ve hassas verileriniz kötü niyetli kişilerin eline geçebiliyor.

Bunun için en basit seçenek, dosyalarınızı bulut sunucunuzda depolamadan önce zip gibi şifreleme ve şifre koruma özelliklerini destekleyen bir sıkıştırma aracıyla korumaktır. Boxcryptor gibi en popüler bulut depolama hizmetleriyle entegre çalışan kolay kullanımlı bir şifreleme katmanı kullanarak da dosyalarınızı korumanız mümkün.

İndir11.06 MB
BoxCryptor
BoxCryptor Bulut Depolama Servisleri İçin Şifreleme Programı

İndir9.67 MB
BoxCryptor
BoxCryptor Bulut Depolama Servisleri İçin Şifreleme Programı

Mesajlarınızı Şifreleyin

mesaj şifreleme

Telefonlarımızda kullandığımız en popüler uygulamalar, hiç şüphesiz mesajlaşma uygulamalarıdır. Ancak ne yazık ki bu uygulamaların hepsi eşit derecede güvenli değil. En güvenli mesajlaşma uygulamaları, uçtan uca şifreleme özelliğine sahip olan ve mesajların yalnızca görüşmeyi yapan kişiler tarafından görülmesini sağlayabilen uygulamalardır.

Bu özelliklere sahip olan Signal, WhatsApp ve Wickr gibi uygulamalar varsayılan olarak uçtan uca şifrelemeyle geliyor. Ancak, Facebook Messenger uygulamasında bu seçeneği elle etkinleştirmeniz gerekli.

İndir
Signal Android
Signal Android Android İçin Güvenli Mesajlaşma Platformu

İndir8.7 MB
Signal iOS
Signal iOS iPhone ve iPad için Telefon Görüşmesi Şifreleme Uygulaması

İndir33 MB
WhatsApp Messenger Android
WhatsApp Messenger Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir18.6 MB
WhatsApp Messenger iOS
WhatsApp Messenger iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

İndir44 MB
WhatsApp Messenger Windows-phone
WhatsApp Messenger Windows-phone Windows Phone İçin Mesajlaşma Uygulaması

İndir13 MB
Wickr Android
Wickr Android Android İçin Gizli ve Güvenli Mesajlaşma Uygulaması

İndir8.6 MB
Wickr iOS
Wickr iOS iPhone ve iPad İçin Kendi Kendini Yok Eden Mesaj Gönderme Uygulaması

İndir58.11 MB
Facebook Messenger (APK) Android
Facebook Messenger (APK) Android Android Mesajlaşma Uygulaması

İndir109 MB
Facebook Messenger iOS
Facebook Messenger iOS iPhone ve iPad Mesajlaşma Uygulaması

İndir5 MB
Facebook Messenger Windows-phone
Facebook Messenger Windows-phone Windows Phone Mesajlaşma Uygulaması

Cihazlarınızı Şifreleyin

Çevrimiçi verilerimizin güvenliğini düşünürken, fiziksel olarak sahip olduğumuz cihazları da unutmamak gerekiyor. Telefonlarımız, bilgisayarlarımız ve flash belleklerimizde de oldukça hassas bilgiler saklıyor olabiliriz.

Özellikle akıllı telefonlar bu konuda çok savunmasız diyebilirim. Kaybetme ve çalınma durumlarında alabileceğimiz hiçbir önlem işe yaramayacaktır. Ancak, telefonlarımızda ve bilgisayarlarımızda her şeyi şifreleyebilen özellikler yer alıyor. Şifreleme seçeneğiyle, cihazımızdaki verileri hırsızlığa karşı koruyabilmemiz mümkün.

iOS 8 ve üzeri sürümlerde cihaz şifreleme varsayılan olarak açıktır. Aynı şekilde, Android cihazlar da da cihaz şifrelemesini etkin hale getirebilirsiniz. Windows işletim sisteminde yerleşik olarak bulunan BitLocker ve Mac OS’ta bulunan FileVault araçlarını kullanarak dosyalarınızı kolaylıkla şifreleyebilirsiniz.

İnternet Trafiğinizi Şifreleyin

vpn

Halka açık bir kablosuz ağ kullanıyorsanız, bilgilerinizi çalmak isteyen kişilerin ekmeğine yağ sürüyorsunuz demektir. İnternet trafiğinize de bir şifreleme katmanı eklemek, internet kullanımınızda tam gizliliğin önünü açacaktır. Bunun için en basit yol VPN uygulaması kullanmaktan geçiyor. VPN hizmetleri tüm trafiğinizi şifreliyor ve kendi sunucularından yönlendiriyor. Bu sadece kötü niyetli kişilerin eline geçen de şifrelenmiş veriler oluyor.

Hem mobilde hem de bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz bazı VPN uygulamaları

İndir31.17 MB
VPN Unlimited
VPN Unlimited Engelli Sitelere Giriş Programı

Uygulamaya Git
Autotweeting
Autotweeting Otomatik Twitter Yöneticisi

İndir1.4 MB
Hideman VPN
Hideman VPN Engelli Sitelere Girmek için VPN Programı

İndir12 MB
VPN Unlimited Android
VPN Unlimited Android Android için VPN Uygulaması

İndir46 MB
Opera VPN Android
Opera VPN Android Android için Ücretsiz VPN Uygulaması

İndir40 MB
Opera VPN iOS
Opera VPN iOS iPhone ve iPad İçin Tamamen Ücretsiz VPN Uygulaması

İndir3.83 MB
ZenMate
ZenMate Ücretsiz Proxy Programı

İndir10 MB
ZenMate Android
ZenMate Android Android için Ödüllü VPN Uygulaması

İndir23 MB
ZenMate iOS
ZenMate iOS iPhone ve iPad için Popüler VPN Uygulaması

İndir6 MB
ZenMate
ZenMate Mac için Ücretsiz, Güvenli Proxy Programı

USB Bellek Şifreleme Nasıl Yapılır?

Windows'ta Klasörler Nasıl Şifrelenir?

Konular: Güvenlik Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 18.07.2017

Güvenliğiniz için Tüm Verilerinizi Şifreleyin! Nasıl mı? için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON BLOG YAZILARI

Youtube Hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey Youtube Hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey 14 Şubat 2005'te Steve Chen, Chad Hurley ve Jawed Karim tarafından geliştirilen YouTube, 2017 itibariyle Dünya’nın en çok ziyaret edilen 3. web…
E Klavye Nedir, Ne İşe Yarar, Hayatımıza Neler Getirecek? E Klavye Nedir, Ne İşe Yarar, Hayatımıza Neler Getirecek?Bir Türk girişimi olan E klavye, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından tescillenerek resmileşti. Peki, E klavyeye neden ihtiyaç duyuldu… Laptop Fanı Çok Ses Çıkarıyorsa Yapabileceğiniz 5 Şey Laptop Fanı Çok Ses Çıkarıyorsa Yapabileceğiniz 5 ŞeyLaptop’lar, tabletlerin cazibesine ve masaüstü bilgisayarların uygun fiyatına rağmen kullanıcıların çoğunluğu için hala tercih edilmeye…
Android için En İyi 8 Video Oynatıcı Uygulaması Web Sitemize Yazdığımız İçeriğin Manuel İndekslenmesi Nasıl Yapılır?

ÇOK OKUNAN YAZILAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK VİDEOLAR