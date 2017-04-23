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Google Chrome'da YouTube'un Gizli Karanlık Modu Nasıl Etkinleştirilir?

Nasıl yapılır

- 23.04.2017 -
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Google Chrome'da YouTube'un Gizli Karanlık Modu Nasıl Etkinleştirilir?

Birçok kullanıcı, çeşitli web sitelerinde ve uygulamalarda karanlık modu tercih ediyorlar. Google, birkaç hizmetinde bu konuda denemelerde bulunmuştu ve bununla birlikte YouTube’da da saklı bir karanlık mod olduğu keşfedildi. Bizler de bu makalemizde Google Chrome’da YouTube’un gizli karanlık modu nasıl etkinleştirilir sizlere anlatıyoruz.

YouTube’un karanlık mod özelliği şimdilik sadece web sürümünde mevcut ve sadece Chrome tarayıcısında uygulanabiliyor. Karanlık mod etkinleştirildikten sonra ise oldukça kolay bir şekilde geçiş yapılabiliyor. Abonelik sayfası, videolar, aramalar ve kanalınız da dahil olmak üzere tüm sitede uygulanan tema, İçerik Oluşturucu Stüdyosu’nda kullanılamıyor.

YouTube’da karanlık modu Chrome tarayıcısı aracılığıyla etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. İşlemlere başlamadan önce, YouTube’da oturum açmış olmanız gerekiyor.

İlk olarak Chrome geliştirici araçlarına erişim sağlamamız gerekiyor.

  • Windows’ta Ctrl + Shift + I tuşlarına basın.
  • Mac’te Option + Command + I tuşlarına basın.

Bunun ardından yukarıdaki Console sekmesine geçiyoruz.

chrome geliştirici ayarları

Son olarak konsola aşağıdaki komutu yazıyoruz ve ardından Enter tuşuna basıyoruz:

document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE"

youtube ana sayfa

Şimdi geliştirici araçlarını kapatıyoruz ve ardından YouTube sayfasını yeniliyoruz. Sayfayı yenilediğimizde farklı bir tasarım ile karşılaşacaksınız.

youtube koyu tema

YouTube’da sağ üst köşedeki profil resmimize tıklıyoruz ve Koyu Renk Modu: Kapalı seçeneğine tıklıyoruz.

youtube koyu renk modu

Burada ise Koyu Renk Modunu Etkinleştir seçeneğini aktif hale getirdiğinizde artık YouTube’u karanlık mod temasıyla kullanabilirsiniz.

youtube karanlık mod

Eğer YouTube’un klasik tasarımına dönmek istiyorsanız, yine profil resminize tıklayarak Klasik YouTube’u geri yükle seçeneğine tıklayabilirsiniz.

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Konular: Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 23.04.2017

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